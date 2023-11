La dura crítica de Eurnekian a Javier Milei: "3.700 personas trabajan en mi empresa, uno salió fallado"

El empresario Eduardo Eurnekian fue crítico con el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien años atrás trabajó en una de sus compañías y lo calificó de "fallado".

Fue ante la pregunta de periodistas respecto de por qué creía que estaba "mal visto haber trabajado" en sus empresas, en relación a Milei, que se desempeñó durante varios años en el área de finanzas de su compañía.

Entre risas, el dueño de Corporación América –el holding que incluye a Aeropuertos Argentina 2000 entre sus principales activos–, afirmó: "Tengo 3.700 ñatos que trabajan para la empresa. Uno salió fallado, ¿qué querés que haga?".

Eduardo Eurnekian retó a Javier Milei: "¡Pará, viejo! Dolarizar es secundario"

En una declaración posterior que hizo a Télam, el empresario aclaró que sus palabras fueron "sin connotación negativa": “Alguno puede salir fallado, en el sentido de una excepción a la regla y que busque la presidencia".

Las declaraciones de Eurnekian a la prensa se dieron este miércoles 15 de noviembre en la puerta del Hotel Alvear, en el barrio porteño de Retiro, antes de ingresar a un encuentro organizado por Comercio Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Allí Milei disertó esta tarde frente a los principales empresarios de la industria y el sector agropecuario de la Argentina, cuando faltan cuatro días para el balotaje presidencial en el que se enfrenta al candidato del oficialismo, Sergio Massa. El ministro de Economía lo hará el jueves.

Eurnekian critica a Milei por atacar al Papa y toma distancia del libertario

El rechazo de Eurnekian a los dichos de Milei sobre el Papa Francisco

No es la primera vez que el empresario cuestiona al economista y ex empleado de su compañía. En septiembre pasado, en una entrevista con Modo Fontevecchia por Radio Perfil (AM 1190), Eurnekian afirmó que Milei "no está a la altura para juzgar ni para opinar sobre el Papa" Francisco, a quien el candidato libertario agravió en distintas declaraciones al calificarlo como “el maligno”.

En ese momento el dueño de Corporación América negó mantener actualmente vínculos laborales con el referente libertario y contó que cuando se desempeñaba en la firma “estaba en el área cercana al Departamento de Finanzas".

"Es una persona que cumplió con sus tareas cotidianas; sus jefes lo evaluaron muy bien y dijeron que es idóneo. Pero de ahí a decir esas opiniones sobre el Papa...", mencionó.

"Sus opiniones son totalmente fuera de lugar; (Milei) no está a la altura ni para juzgar al Papa, ni para opinar, ni para dar una pauta de cuáles son las actitudes que debería asumir el Papa, bajo ningún punto de vista", remarcó Eurnekian en diálogo con Jorge Fontevecchia.

Massa vs. Milei: un debate tenso, con cruce de denuncias y la sombra de Macri y Cristina

Eurnekian, una de las polémicas durante el debate entre Milei y Massa

"Yo no trabajé con Eurnekian, no tengo empresarios amigos, tengo empresarios a los que conozco", respondió Massa ante las insinuaciones de Milei sobre presuntos negocios con empresarios en nombre del Estado.

En esa línea, apuntó a dejar en evidencia las contradicciones del libertario. "Lo que me parece patético es que alguien que trabajó diez años con uno de los concesionarios más importantes del Estado argentino hable de depender de empresarios".

Por último, agregó: "Eso habla mal de vos, de que sos desagradecido con Eurnekian, alguien que tanto te ayudó", ironizó Massa.

ag / ds