A menos de 24 horas para el cierre de la campaña electoral, el ministro de Economía, y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, presenta sus propuestas en un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

El evento se desarrollará en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires y estarán presente, entre otros, el presidente de la entidad, además de miembro de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Adelmo Gabi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y Gustavo Weiss, mandatario de la Cámara Argentina de la Construcción.

Milei y Massa cierran sus campañas

Esto toma lugar pocos días después de la reunión que protagonizó con la Unión Industrial Argentina, a quienes les presentó sus propuestas para el sector, al mismo tiempo que los invitó a integrar "un gobierno de unidad nacional". Daniel Funes de Rioja, titular de dicha entidad, también forma parte de la lista de invitados para la jornada de este jueves.

Durante su presentación, el titular del Palacio de Hacienda responderá las preguntas de empresarios del 'círculo rojo', quienes desean conocer las definiciones que puedan surgir antes de emitir sus respectivos votos.

Milei también se reunió con el CICyP

En búsqueda de dicho objetivo, y en la antesala del inminente balotaje del próximo 19 de noviembre, también invitaron al libertario Javier Milei, quién dijo presente este miércoles al mediodía.

Durante su exposición, sostuvo que este "es un Gobierno de delincuentes" y les pidió "rebelarse" y "no dejarse robar". Además, aseguró que "la emisión monetaria" se usó "para el Plan Platita y para perseguir opositores" como él.

"¿Quién es el Estado para decidir, por ejemplo, si se puede o no comprar dólares? El cepo es inmoral, una aberración. Cada uno ganó su dinero limpiamente, rompiéndose el lomo, y no lo puede usar como quiera. Vamos, despierten, no se dejen robar. No lo podemos permitir. Hay un momento en el que hay que revelarse y es ahora", agregó.

En línea, dijo que el cepo cambiario es uno de los principales problemas a resolver de cara al futuro inmediato, en materia económica, y que "la clave" para hacerlo pasa por las LELIQs, que "representan dos tercios del déficit fiscal".

Y respecto, precisamente, al ajuste, remarcó que, de "sonreírles las urnas el domingo", la caída del gasto público "va a ser sobre las partidas donde roban los políticos, de donde muerden" y "no en la gente de bien". "La solución no es el Estado, sino el problema", manifestó.

Por último, invitó a los empresarios, quiénes "en lugar de ser perseguidos, deberían ser considerados héroes", a ser parte del "futuro liberal" para que "Argentina, en 35 años, vuelva a ser una potencia mundial".

De soviético a Indiana Jones: el uso de la IA en la campaña de Massa según The New York Times

"Argentina está frente a lo que podría ser la peor crisis de su historia, porque combina elementos del Rodrigazo, de la hiperinflación de Alfonsín y de la crisis del 2001. La gente decidirá si queremos seguir con este sendero decadente que nos condena a ser la villa miseria más grande del mundo o si queremos volver a poner los cimientos para volver a hacer grande a este país", concluyó.

Massa aseguró que "se va a rediscutir el acuerdo" con el FMI

La participación de Massa en el CICyP también acontece luego de asegurar, en diálogo con TN, que "se va a rediscutir el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el programa pactado con el organismo "se va a cambiar" por ser "inflacionario" y representar "la deuda más grande de la historia".

En este sentido, reveló que dentro del staff de la entidad financiera "entienden" la necesidad de alterar el convenio establecido, ya que los términos actuales, aseveró, "le hacen mucho daño a los argentinos".

RS / LR