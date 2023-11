Empresarios y trabajadores de la industria de la construcción nucleados en la UOCRA señalaron "la inaplicabilidad de las propuestas de La Libertad Avanza en materia de obra pública" al criticar el modelo de iniciativa privada que Javier Milei propuso para el sector.

Ambas organizaciones reiteraron que presentaron "un programa de propuestas de infraestructura destinado a resolver el déficit que tiene la Argentina" y que "fue puesto a disposición de todas las fuerzas políticas que participan de la contienda electoral"

Además, aprovecharon para criticar al candidato de La Libertad (LLA), Javier Milei, por sus "comentarios despectivos e injuriosos" respecto del sector que representan y le pidieron que tenga "respeto por las instituciones".Además, .

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) señalaron que Milei "ha tenido desde el inicio de la campaña electoral comentarios despectivos e injuriosos hacia el sector, las empresas y la Cámara que las representa".

Según el Financial Times, los empresarios argentinos están desconcertados ante el balotaje

Y en un comunicado conjunto señalaron: "Instamos a la responsabilidad del candidato para que cese en sus actitudes que están lejos de contribuir a la cohesión política, económica y social que la sociedad demanda y nuestro país precisa".

Gustavo Weiss, presidente de la CAMARCO

Incluso, ayer el titular de la CAMARCO, Gustavo Weiss habló en radio 10 al respecto: “Que Milei hable de la Cámara Argentina de la Corrupción y englobe a 1.400 empresas constructoras que son miembros y yo diría por extensión a otras 20.000 que son el universo de constructoras formales que hay en el país, nos parece claramente injusto y totalmente fuera de lugar”, criticó.

“Estamos absolutamente en desacuerdo y claramente molestos por declaraciones que involucran al universo de empresas constructoras del país”, señaló el empresario, y agregó que, en el caso de que Milei resulte electo en el balotaje del próximo 19, “esto no augura un buen comienzo”.



También, Weiss criticó la postura de Milei respecto a la obra pública: “Dice que no va a haber más obra pública financiada por el Estado, sino que va a ser 100% financiada por privados. Nosotros tenemos más de 170 estudios comparados con el resto del mundo y no hay ningún país desarrollado del mundo donde la infraestructura se realice en base a la inversión privada”, indicó.

El comunicado conjunto

Retomando los dichos de la CAMARCO junto a la UOCRA en el comunicado que emitieron en las últimas horas, allí también sostuvieron que "es imprescindible que los candidatos a desempeñarse en la más alta investidura del país profesen el respeto por las instituciones y fomenten el diálogo".

"Estamos convencidos que las sociedades crecen y evolucionan a través del diálogo y la búsqueda de consensos, necesarios e imprescindibles, para alcanzar las soluciones que nuestro país requiere" agrega el comunicado.

Educación y construcción para que la falta de trabajadores capacitados no sea problema

Paralelamente, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) organizó un nuevo encuentro sobre formación profesional en el sector en la Escuela Técnica Otto Krause. Allí se abordaron los desafíos en cuanto a capacitación, gestión de equipos multidisciplinarios y formación profesional, promoviendo un debate sobre la educación y su relevancia en la industria.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO, y Hugo Molina, presidente de la Comisión Desarrollo PyME y Capacitación CAMARCO. "Debemos vincular el trabajo con la educación para abordar la alta tasa de deserción escolar", sostuvo Weiss y agregó que "La falta de trabajadores capacitados en la industria es un problema, y los oficios técnicos ofrecen empleo inmediato. Es esencial mantener y promover las escuelas técnicas, junto con una orientación hacia la educación universitaria", señaló.

Ideología o conveniencia: el círculo rojo "no tiene candidato y no elige a alguien preferido"

Asimismo, destacó que en los 15 años de existencia de la Escuela de Gestión de la Construcción (EGC), se han formado aproximadamente 10.000 alumnos por año y se otorgan 150 becas anuales para estudiantes universitarios.

Por su parte, Molina remarcó: "En nuestras empresas, lo crucial es la gente. El impacto de las nuevas tecnologías es generalizado y complejo de abordar en la formación de nuevos trabajadores. Destaco la colaboración con UOCRA para mejorar la inserción laboral. Debemos crear un puente más abierto y revisar la currícula en vista de la alta deserción escolar. Un debate profundo es necesario para alinear la educación con la tecnología".

La educación como herramienta de ascenso social

Bajo la premisa 'Inspirarnos en buenas prácticas', Natalia Buttigliengo de BBC Constructora y Cecilia Falcone, Gerenta de Programas con la Comunidad del Grupo Techint, compartieron sus perspectivas, con la moderación de la periodista Luciana Vázquez. Buttigliengo enfatizó que "la educación es una herramienta para generar movilidad social ascendente y equidad de oportunidades, destacando la importancia de la calidad educativa y la necesidad de una mejor colaboración entre el sector público y las empresas".

A su turno, Falcone mencionó su enfoque en "programas globales que integran el sector productivo y la educación pública, especialmente en América Latina, con el objetivo de abordar la crisis educativa. Queremos formar técnicos de excelencia, que sepan afrontar el mundo laboral, por eso contamos con programas para la creación de escuelas técnicas".

Un debate necesario: cómo será el trabajo del futuro

Claudia Jacinto del IDES - Instituto de Desarrollo Económico y Social - CONICET y Victoria Villa de la Fundación UOCRA dialogaron sobre 'La experiencia de acreditar aprendizajes no formales'. Jacinto describió estudios enfocados en el sector de la construcción que se centran en el desarrollo y reconocimiento de competencias laborales en jóvenes, con desafíos para diferenciar entre aprendizajes informales y otros tipos. Comentó que estos aprendizajes incluyen tanto conocimientos no intencionales como estrategias empresariales, y se apoyan en la educación formal y experiencias previas, influenciados por la organización del trabajo y factores históricos y políticos.

Sebastián Orrego, Director de la Escuela de Gestión de la Construcción (EGC) de CAMARCO.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Sebastián Orrego, Director de la Escuela de Gestión de la Construcción (EGC) de CAMARCO. "Esta escuela fue pensada con la premisa de potenciar este círculo virtuoso que existe entre la educación y el trabajo. Por eso, cuando nos propusieron cerrar el Ciclo CAMARCO con este encuentro, fue un lindo desafío, por tener la oportunidad de demostrar nuevamente que apostamos por la educación", afirmó.

Este evento, organizado por la EGC de CAMARCO, fue el quinto y último encuentro del Ciclo CAMARCO 2023, que tuvo como ejes centrales cuestiones vinculadas a la equidad de género en el sector, la innovación y, como evento principal la Convención Anual de CAMARCO.

