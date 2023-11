Un debate necesario: cómo será el trabajo del futuro y en qué trabajan las empresas hoy

¿Cuáles son los beneficios y compensaciones que inclinaran la balanza de los trabajadores del futuro cuando definan entrar en una compañía? Y más importante aún ¿qué harán las empresas para seducirlos? El mundo laboral cambia a pasos agigantados porque el talento dejó de ser local para globalizarse; y en un país donde el trabajo formal está estancado, es una superlativa idea que las empresas líderes estén proyectando cómo van a abordar las relaciones laborales en los próximos 5 o 10 años.

Un grupo de 50 especialistas en rrhh de las compañías líderes de Argentina se reunieron -invitados por Randstad- en un conversatorio en Bariloche para poner en agenda los drivers que definirán el mundo del trabajo en unos años. Y lanzaron justamente el Foro para Futuro del Trabajo, con la idea de ir armando, de manera colaborativa, la agenda que contenga los grandes desafíos en el área.

¿La inteligencia artificial nos dejará sin trabajo?

Y si bien en la coyuntura parecen más atentos en fidelizar a sus talentos y aumentar el compromiso (o engagement como lo llaman), la realidad los presiona a mirar con faros largos y pensar la presencialidad con propósito, la productividad, el rol de la oficina como espacio común, las compensaciones, la formación del nuevo capital humano e inclusive redefinir cómo será su propio rol, porque la tecnología también impacta de lleno en las organizaciones y en las competencias laborales.

¿Qué beneficios llevan a un "talento" a elegir hoy trabajar en una empresa u otra?

Más de uno estaría tentado en pensar que el mayor decisor al momento de tomar un trabajo es el salario, especialmente en países como la Argentina dónde el bolsillo interpela. Sin embargo -localmente- en el mundo profesional "hay pleno empleo". Así lo explicó a PERFIL Andrea Ávila, CEO de Randstad, una de las mayores empresas selectoras de personal del mundo.

Andrea Ávila, CEO de Randstad, durante la realización del evento en Bariloche que reunió a líderes de capital humano de más de 50 empresas de primera línea.

"Pleno empleo es que tenemos tasas de desempleo inferiores al 3% en profesionales. Entonces eso genera una constante migración de una empresa a otra. Hablar de guerra del talento me resulta antiguo, pero sí veo una necesidad de desarrollar propuestas cada vez más atractivas para atraer a ese talento", indicó. Y en la misma línea aseguró que se necesita gente con mayor nivel de calificación. "Hay una escasez de talento muy grande a nivel de profesionales, pero también en toda la pirámide organizacional, expresó".

Volver a la oficina

After office, master chef en la oficina, flexibilidad laboral, autonomía para tomar decisiones, festejos para celebrar algún día en particular, ofrecer excelentes ambientes de trabajo y un sinnúmero de políticas ad hoc son apenas algunos incentivos a los que recurren los especialista en RRHH para "atreaer" de nuevo a los empleados a la oficina.

La pandemia imprimió a fuego en la fuerza de trabajo que no es tan necesario estar en la oficina para ser productivos. Incluso algunas compañias como Mercado Libre lo midieron y llegaron al mismo resultado: "nivel de productividad récord y de engagement récord durante la pandemia". Pero no todas son firmas de servicios, y eso abre hace que el debate se amplifique al hablar de las industrias.

Inteligencia Artificial: ChatGPT, popularización, magia y riesgos

Finalmente, si el operario no está en la línea de producción lo más lógico es que no se pueda cumplir con la productividad. Pero, algunas firmas ya le están encontrando la vuelta, como en el caso de Ledesma que tiene en ejecución un plan para los jefes de línea, en el que les ofrecen becas para que sus hijos puedan estudiar carreras universitarias en otras ciudades.

Todo indica que, lo que no pueda ser compensado con el beneficio de la "flexibilidad de trabajar en casa", deberá encontrar otro cauce como la compensación económica.

La educación en el nuevo mundo laboral

La evolución de las habilidades requeridas en el mercado laboral y el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en la fuerza laboral fueron algunos de los temas dominantes de este primer encuentro del foro, en el que también se buscó responder a interrogantes como si seguirá siendo el trabajo algo central en la vida de las personas, o si se trabajará más o menos que hoy en el futuro, si la automatización y la IA desplazarán finalmente a los humanos, entre otras tantos ejes de debate que propone la agenda del Futuro del Trabajo.

Eduardo Levi Yeyati, economista: "Pensar en carreras universitarias de 6 años para un contexto como el que tenemos parece no ser la respuesta adecuada"

Y en este nuevo mundo del trabajo, la educación que forme ese capital humano no puede ser la misma. Sobre eso habló el economista Eduardo Levy Yeyati que también participó del encuentro “La autopista del sistema educativo actual, con niveles secuenciales que parten del jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad no está dando respuesta a las necesidades del mundo del trabajo, porque para empezar van excluyendo a millones de personas en el camino", indicó. Y agregó que hay que pensar más en el tipo de que se necesita, y que finalmente es un punto que las empresas deben resolver para que las personas adquieran o desarrollen las habilidades que los trabajos del futuro van a requerir.

Trabajadores: La CGT, otro “chat” del que todavía se habla poco

"Pensar en carreras universitarias de 6 años para un contexto como el que tenemos parece no ser la respuesta adecuada, es un modelo obsoleto. Es más probable que la respuesta venga de un esquema nuevo, donde se junten e interactúen las empresas, las cámaras, los institutos educativos y los sindicatos interactuando para formar a las personas y que el descalce que se da en la carrera entre la tecnología y la educación se pueda ajustar.”, señaló.

Andrea Ávila de Randstad también se refirió a la educación "Hoy estudiamos con currículas estáticas y con una modalidad que comienza a romperse que es estudiar para empezar a trabajar. Necesitamos repensar planes educativos,ver cómo afrontamos la transformación de los empleos, cómo nos re capacitamos (a través de herramientas como up skillings y re skillings), pero aún no resolvimos las problemáticas del siglo pasado porque no está resuelto el sistema de jubilaciones y pensiones, ni tenemos equidad en mundo del trabajo, ni hay formalidad plena. Llegamos a este siglo con toda esa deuda y nos impacta la tecnología y la Inteligencia Artificial", se cuestionó.

Entre otras cosas, Ávila señaló a PERFIL que aquí si ve la necesidad de la articulación público-privada para que haya coincidencia entre la formación y lo que efectivamente necesitan las compañías. "Para que haya un cambio real en esta problemática, que no es solo Argentina, es a nivel mundial, se necesitan cambiar las políticas públicas, los programas de empleo, asociar los programas de educación a la empleabilidad y a las necesidades que la matriz productiva en este caso que nuestro país tiene", señaló.

Cómo están enfrentando el futuro algunas empresas

A modo de ejemplo, van un par de miradas sobre el trabajo que están encarando algunas empresas hoy, al analizar el impacto de la tecnología y los cambios que encuentran en el mundo laboral.

Ignacio Marseillan, Managing Director de Globant: "Adaptarnos al futuro del trabajo implica para las organizaciones pensar en una transformación que no empieza por la tecnología sino por los líderes y en cómo las estructuras se organizan de afuera hacia adentro y no al revés. Partiendo del mercado y de las nuevas necesidades de los consumidores se define el core de negocio de las compañías y su competencia, y también sus procesos, su organigrama y sus estructuras. Lo que el cliente y el mercado piden también está impulsando ecosistemas de empresas, la co-creación y la ideación de nuevos productos y servicios basados en la colaboración que surgen como respuesta al cambio en las demandas."

Tomás Gómez Alzaga, People Sr. Director Southern Cone de Mondelez International: "El futuro del trabajo le plantea a industrias como la nuestra un desafío muy grande en relación a la innovación, nos pone frente a la necesidad de repensar como trabajamos, por qué trabajamos y hacia dónde vamos. En ese camino estamos, con un rol cada vez más central que tiene el sector privado en el desarrollo de las habilidades de las personas para adaptarnos a las nuevas formas de trabajo. Ahí es donde empezamos a ver que el modelo a futuro tiende a organizarse más en las habilidades y mucho menos en las estructuras piramidales estancas y jerárquicas."

Un foro que sea un faro

El Foro del Futuro del Trabajo aspira a convertirse en un referente en la discusión sobre el futuro del empleo y el capital humano en Argentina.

Tal como indicó a PERFIL Andrea Ávila, esperan que las conclusiones y recomendaciones surgidas de ese espacio sean útiles para las empresas y para el desarrollo de políticas públicas que fomenten el desarrollo económico y la inclusión social.

El año que viene la apuesta es reunirse 4 veces, la primera en marzo. Y Mercado Libre ya ofreció sus instalaciones para el encuentro. Falta ahora que se sumen el resto de los actores que deberían también integrar la mesa, es decir los sindicatos y el gobierno.

La buena noticia es que la rueda está girando. Y en un país al que se lo fagocita "la diaria", proyectar se convierte en un punto de inflexión para el cambio.