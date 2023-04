Inteligencia Artificial: ChatGPT, popularización, magia y riesgos

Siguiendo las tendencias a las que veníamos acostumbrados, ChatGPT alcanzó el millón de usuarios en apenas 5 días desde su lanzamiento en noviembre de 2022, y en enero ostentaba los 100 millones de usuarios activos.

Siempre vale recordar estas cifras: Netflix necesitó tres años y medio para llegar al millón de usuarios, Twitter los alcanzó en dos años y Facebook en diez meses.

Hoy en día, con el furor que causó ChatGPT podríamos decir que estamos en los albores de la popularización de la inteligencia artificial, aunque escribir estas líneas contrasta con el casi 50% de pobreza de nuestro país. Hasta mi madre que creció sin televisor usa, habla, y se asusta de la inteligencia artificial.

El ChatGPT (Generative Pre-TrainedTransformer), creado por OpenAI, es un tipo de inteligencia artificial; hay varios. Específicamente el chat encuadra en los procesadores de lenguaje natural, conversacionales, logrando correlacionar patrones de información para responder consultas sobre la mayoría de los temas, casi todos. Para este propósito ChatGPT usa una base de datos estática, al menos por ahora.

La inflación argentina dejó sin respuestas a ChatGPT

Es decir, no se retroalimenta de los usuarios de manera dinámica, ni tampoco está conectado a internet. Este es un punto fuerte del desarrollo, evitando así desaprender, como ocurrió con TAY, la IA de Microsoft que al interactuar con usuarios humanos se volvió a los pocos días en xenófoba y racista.

Si bien los usuarios juegan y prueban el chat en su aplicabilidad más simple, haciéndole preguntas, su potencial es mayor. Esta IA puede escribir códigos en lenguajes de programación, hace resúmenes de texto, prepara itinerarios de viaje, escribe poesías, novelas, crea músicas, guiones de películas o resolver problemas matemáticos complejos, para citar algunos otros usos.

El 'lado oscuro' de la IA: Europol alertó sobre el uso de ChatGPT por "facilitar las actividades delictivas"

De acuerdo a estas funcionalidades ya se pueden encontrar varias publicaciones enseñando a ganar dinero con el chat. Dentro de esas ideas, el diseñador de marca Jackson Greathouse Fall encomendó a GPT-4 que lo ayudase a invertir US$ 100. El chat le sugirió crear un site para promover links de produtos ecológicos. Fall entonces le pidió ayuda para el desenvolvimiento del logotipo usando Dall-E 2 (una IA de gráficos), produzca contenido y decidiera la inversión en publicidad en redes sociales, lo que dio como resultado final una ganancia de US$ 1.378,84.

Arvind Narayanan, profesor de ciencia de la computación en la Universidad de Princeton, dijo que le llevó menos de 10 minutos que GPT-4 escriba un código que convierta URLs en citas biográficas, tarea que para el autor era tediosa y le hacía perder tiempo. Reid Hoffman, cofundador y presidente ejecutivo de LinkedIn, uso GPT-4 para escribir el libro "Impromptu: Amplifying Our Humanity Through AI".

Inteligencia artificial

Que las tecnologías sean adoptadas por las personas en tan poco tiempo no nos da respiro, no nos deja reflexionar, característica propiamente humana.

Por eso, no me asombra la carta emitida por CEOS y personalidades del mundo tecnológico pidiendo una pausa para pensar sobre las consecuencias del desarrollo de la IA.

Algunos años anteriores, ya hubo voces en contra del desarrollo de la IA, pero esta tecnología sigue avanzando. Quizás ahora que está en boca de todos, es una nueva oportunidad para que realmente pensemos en sus consecuencias.

Popularidad de ChatGPT

Aún cuando para muchos ChatGPT sea pura magia, esconde detrás no pocas limitaciones. Me saltearé las limitaciones técnicas, visibles en la interacción con el software, pero que no hacen al fondo de la cuestión.

Por ejemplo, muchas veces responde de manera contradictoria a la misma pregunta. Los problemas que sí me preocupan son la desinformación, o mejor dicho la falta de citas o fuentes bibliográficas de sus respuestas. Creo que este tipo de desarrollos no debe distraernos del filtro burbuja, o sesgos de información.Tampoco debemos olvidarnos de los sesgos discriminatorios, en todas sus posibilidades: género, raciales, socioeconómicos, políticos, religiosos, y todos los que un algoritmo podría crear con análisis de datos.

Otro de los problemas es la falta de contexto y la falta de sentido común, características humanas, y que aún la IA no tiene. Estas dos características le imposibilitan a la IA comprender el entorno, comprender significancias, algo bien distinto de significados.

Cómo señala Juan Corvalán en su libro “ChatGPT vs GPT-4. ¿Imperfecto por diseño? Explorando los límites de la inteligencia artificial conversacional”, la IA no califica como discurso del odio ciertas afirmaciones sobre la eliminación de los subversivos, porque sólo pueden comprenderse si se conoce la historia política y social argentina, y en especial, el último golpe de estado.

El desarrollo de la IA, el cual hace años existe y que ya la tenemos presente en muchos ámbitos de nuestras vidas sin que muchos lo hayan percibido antes, es positivo para la humanidad. No quiero extenderme en demasía, aunque el tema lo amerite, pero hay desarrollos de IA que detectan tempranamente enfermedades como el cáncer. Como conclusión, lo que puede decir es que en el desarrollo de tecnologías tan delicadas y trascendentales debemos ser conscientes que para tener buenas inteligencias artificiales, debemos primero ser mejores humanos.

*Especialista en Derecho Comercial, Derecho informático y TIC