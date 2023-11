Ideología o conveniencia: el círculo rojo "no tiene candidato y no elige a alguien preferido"

La cuenta regresiva hacia el balotaje no detiene su marcha y la incertidumbre va en aumento teniendo en cuenta lo parejas que salen las encuestas. Ante este contexto, el círculo rojo sin Larreta y Bullrich en la segunda vuelta, comienzan a evaluar cuál podría ser la mejor opción entre Massa y Milei pensando en el futuro. En este panorama, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil Ariel Maciel.

“La coincidencia es la incertidumbre en la que entraron los empresarios, ya que las encuestas muestran esa paridad que hace que no tengan claro qué es lo que va a pasar después del 19 de noviembre”, comentó Ariel Maciel. “La incertidumbre llevó a los empresarios a decir que todavía no van a hacer absolutamente nada y no tienen decidido qué es lo que van a hacer dentro de un mes”, agregó.

El empresariado analiza la posibilidad de impugnar el voto

Posteriormente, Maciel planteó: “Muchos empresarios tenían pensado ser coherentes con la lógica de la participación democrática, ir a las urnas, pero impugnar el voto”. Luego, manifestó que, “el empresariado cree que están optando entre dos malos candidatos y entienden que todo esto es producto de que hubo una elección donde había malos candidatos”.

Con la derrota de Larreta, el círculo rojo no tiene candidato preferido

“Horacio Rodríguez Larreta era el candidato que reunía los intereses del círculo rojo por ampliar un espacio y por hacerlo más del centro con ideas más liberales”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “Hay todavía una incertidumbre en el voto propio del círculo rojo muy importante, no tiene candidato y no elige a alguien preferido”.

Los empresarios, ideológicamente, optan por Milei, pragmáticamente, por Massa

Por otro lado, el periodista señaló: “Los empresarios dijeron que hay que optar y empezar a definir si quieren uno u otro y la discusión que se está dando ahora es salir de la lógica del voto en blanco e ir por uno de los dos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “ahí empieza a haber una diferencia de posturas. Algunos que dicen ideológicamente van a ir con Javier Milei, pero pragmáticamente, si se centran en responder los intereses de la empresa, dicen de votar a Sergio Massa”.

“Ayer se conoció un espacio de empresarios que se pronunció públicamente en favor de Sergio Massa”, destacó Maciel. Para finalizar, dijo que, “se trata de la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe, que participa de la UIA. El día de ayer sacaron un comunicado extenso, explicando que el proyecto industrial está vinculado con Sergio Massa”.