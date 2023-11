El reconocido medio estadounidense The New York Times publicó un análisis de la utilización de la inteligencia artificial en la campaña presidencial del candidato oficialista Sergio Massa, en el que destacó la utilización de memes, referencias culturales actuales y soviéticas y la contraposición con la figura de su rival liberal, Javier Milei. También entrevistaron al presidenciable y destacaron valores como el entretenimiento y el peligro de la desinformación.

“Las elecciones argentinas se han convertido rápidamente en un campo de pruebas para la inteligencia artificial en las campañas electorales, con los dos candidatos y sus partidarios empleando la tecnología para adulterar imágenes y videos existentes y crear otros desde cero”, explicó The New York Times en su artículo publicado este miércoles. La novedosa tecnología despertó discusiones sobre la veracidad del contenido que circula por internet y hasta ha sido compartido en las calles, como afiches.

Inteligencia artificial en la campaña: el falso video de Sergio Massa tomando cocaína disparó el debate

En la Ciudad de Buenos Aires existen carteles con ilustraciones de Sergio Massa con la estética de la propaganda política soviética realizada por el constructivista Gustav Klutsis que, según el medio estadounidense, se comandó a la inteligencia artificial con “símbolos de unidad y poder”. “La campaña ha usado inteligencia artificial para retratar a Massa” “como fuerte, intrépido y carismático, incluyendo videos que lo muestran como soldado en una guerra, un Cazafantasmas e Indiana Jones, así como afiches que evocan al cartel ‘Hope’ de la campaña de 2008 de Barack Obama”.

El opositor de La Libertad Avanza también cuenta con una campaña que incluye imágenes creadas con inteligencia artificial que representan, por ejemplo, a Massa como un líder comunista chino y a sí mismo como un león de dibujos animados que han sido vistas más de 30 millones de veces. La campaña de Massa retrató al libertario como inestable, colocándolo en películas como La naranja mecánica y Pánico y locura en Las Vegas. La cuenta IAxlaPatria recreó escenas de Star Wars, Dragon Ball, La Purga, Los Increíbles y Toy Story y también fundió la imagen de Massa con las de Sandro, San Martín y Gardel.

Deepfakes, películas reales y tráilers ficcionales: “No estoy de acuerdo”, dijo Massa

De acuerdo a The New York Times, “un puñado de creaciones pisaron la línea de la desinformación” y destacaron un deepfake en el que un Javier Milei realizado digitalmente explica cómo funcionaría un mercado de órganos humanos, algo que él ha dicho que —filosóficamente— encaja con sus opiniones libertarias. “Imaginate tener hijos y pensar que cada uno de ellos es como una inversión a largo plazo. No en el sentido tradicional, sino pensando en el potencial económico de sus órganos en el futuro”, postula el video falso bajo la premisa: “Le pedimos a una inteligencia artificial que lo ayude a Javier a explicar el negocio de la venta de órganos y esto sucedió”.

En entrevista con Sergio Massa, el medio neoyorquino le mostró el video con el deepfake y el candidato presidencial “pareció perturbado” y dijo: “Sobre ese uso no estoy de acuerdo”. En otra nota, el ministro de Economía aseguró que la primera vez que vio lo que la inteligencia artificial podía hacer, quedó impactado. “No tenía la cabeza preparada para el mundo que me iba a tocar vivir a mí”, declaró y agregó: “Es un enorme desafío, estamos arriba de un caballo al que tenemos que cabalgar y no le conocemos las mañas”.

“Para Halloween, la campaña de Massa le pidió a su IA que creara una serie de imágenes caricaturescas de Milei y sus aliados en donde parecieran zombis. La campaña también empleó IA para crear un tráiler cinematográfico dramático en donde aparece Buenos Aires en llamas, Milei como un villano malvado en una camisa de fuerza y Massa en el papel del héroe que va a salvar el país”, destacó el artículo y señaló que “la campaña de Massa dijo que decidió usar IA en un esfuerzo por mostrar que el peronismo, el movimiento político de 78 años de antigüedad que respalda a Massa, es capaz de atraer a los votantes jóvenes al rodear la imagen de Massa de cultura pop y de memes”.

Asimismo, informaron que el Instituto de Diálogo Estratégico, un grupo de investigación con sede en Londres, firmó una carta en la que se hace un llamado a implementar regulaciones en el uso de la inteligencia artificial en la política. Isabelle Frances-Wright, la directora de tecnología y sociedad del grupo, comentó que el uso extenso de la tecnología en las elecciones argentinas era preocupante: “Sin duda considero que es un terreno resbaladizo”, opinó. “De aquí a un año lo que ya se ve muy real solo lo parecerá más”, anticipó.

