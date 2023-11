Milei confirmó que privatizará los medios públicos: "Son mecanismos de propaganda"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó que su idea es privatizar los medios públicos. "Son mecanismos de propaganda", señaló en apoyo a los dichos de diputada nacional electa por LLA, Lilia Lemoine.

"Una de las cosas que dije es que todo lo que tenía que ver con las empresas públicas tienen que ser privatizadas. Obviamente también los medios públicos, son mecanismos de propaganda. Mire lo que fue la programación de la TV Pública, el 75% de su contenido respecto a mí fue todo entre negativo o muy negativo. Lo utilizan como mecanismo de propaganda, eso no es un medio público", dijo en diálogo con Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli en su programa A Dos Voces que se emite por TN.

En otro punto, también habló sobre su idea de abrir la puerta a las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol: "“Dije que se tendría que abrir la posibilidad de tener una suerte de Manchester City en la Argentina, ¿qué tiene de malo? ¿en qué afecta a las otras instituciones? No obligo a nadie. En los clubes de fútbol tiene que haber distintos esquemas societarios”.

En cuanto al debate presidencial del último domingo contra Sergio Massa, analizó: “Me tiró tres carpetazos en el debate. No me sorprende, porque es un modus operandi del kirchnerismo. Sacó el tema de la pasantía del Banco Central, y lo que menos se imaginó es que soy una persona autocrítica. En esa pasantía no pude integrarme bien. Si hubiera sido una persona que tiene el ego en la estratósfera, hubiera sido un golpe duro”.

Sobre su alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, comentó: "Con Mauricio Macri y Patricia Bullrich tenemos un 90% de coincidencias. Hay que valorar el gesto patriótico de Macri y Bullrich que, dado que hay una expresión de cambio, decidieron darnos un apoyo incondicional”. “Una de las cosas que dije es que si entramos al balotaje iba a hacer un reordenamiento en la fuerza política, quedó afuera JxC y ahora hay un reordenamiento”, agregó Milei.

“Los votos están, pero hay que cuidarlos", pidió de cara al balotaje y, pese al pedido de la Justicia Electoral bonaerense de que manden más boletas, opinó: “No creo que falten boletas”.

"El kirchnerismo trata de sembrar el terror Massa se patinó dos puntos del PBI para hacer campaña”, expresó Milei quien dejó su panorama económica: "El ajuste va a venir de cualquier manera, el parche no aguanta más. La híper está a la vuelta de la esquina. Queremos que el ajuste lo pague la política, no se lo vamos a hacer pagar a la gente”.

En desarrollo...