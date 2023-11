Javier Milei, en Ezeiza: "Los votos están y podemos ganarles a los dictadores kirchneristas"

A menos de una semana del balotaje, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, instó a su militancia a votar el domingo, asegurando que "podemos ganarle a los dictadores kirchneristas". Sus dichos tuvieron lugar durante un acto en la ciudad bonaerense de Ezeiza, donde sus seguidores se cruzaron con otros de Unión por la Patria (UxP) antes del discurso .

"Los votos están y podemos ganarle a los dictadores kirchneristas. El miedo paraliza y si se paralizan gana la maldita casta política y nos cagan a nosotros. No dejemos que nos roben la vida", lanzó Milei ante sus simpatizantes que colmaron la zona céntrica del municipio. "No se puede hacer historia con miedo, si queremos salir adelante tenemos que romper el miedo, por eso es importante que esta vez gane la esperanza. Por eso, les pido que este domingo, cuando vayan al cuarto oscuro, miren bien las boletas", remarcó.

Respecto a su adversario en las urnas, Sergio Massa, disparó: "Que Massa se tenga que guardar esa maldita plata que se gastó en esos malditos brasileños que vinieron a hacer campaña sucia pagados por Lula (Da Silva, presidente de Brasil)". Además, lo describió como una "figurita repetida" que ya "demostró lo que puede dar, debido a que gobierna este país hace cuatro años junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner".

"De un lado, van a ver una figurita repetida cientos de veces en los últimos 30 años y, del otro, van a tener la del cambio, la de la libertad, la de la prosperidad", subrayó, a la par que agregó que el domingo hay que elegir si "seguir con el populismo o la república". "Si seguimos haciendo las cosas como hace cien años no va a haber resultados distintos. No podemos seguir eligiendo a los mismos de siempre", agregó el economista.

"Es importante que tengamos conciencia del momento histórico que vivimos. Es la elección más importante de los últimos 40 años. Es un punto de inflexión para ponernos de pie y ser potencia. Tenemos que evitar que ganen los corruptos de la casta política. Tenemos que ganar los argentinos de bien", reflexionó. Asimismo, cerró el acto reiterando su solicitud a los militantes, a quienes les pidió que "vayan a fiscalizar y a cuidar los votos porque están y podemos ganar".

"Por eso les pido que este domingo el miedo no le gane a la esperanza, que gane la esperanza y la libertad. Muchas gracias, y vamos por una Argentina próspera", concluyó el líder libertario que se retiró luego del lugar sin que se registraran mayores incidentes. Mientras daba su discurso, la militancia comenzó a cantar "Massa, basura, vos sos la dictadura", mientras que el referente de la oposición les pidió, una vez más, que "no tengan miedo, porque paraliza y así ganan los políticos chorros".

Disturbios entre los militantes de LLA y UxP: "Que venga Milei, haga su acto y se vaya"

El acto tuvo que demorarse por los disturbios entre militantes de UxP y LLA.

Un grupo de militantes de Sergio Massa y de Javier Milei se cruzaron esta tarde en la zona céntrica de Ezeiza, a pocos minutos de inicio de un acto que tenía planificado desde el lunes pasado el libertario. Entre los simpatizantes del oficialismo se encontraba el intendente de la localidad, Gastón Granados.

Los militantes oficialistas cantaban "Massa presidente", mientras que los libertarios gritaban "la casta tiene miedo".

El economista tenía previsto realizar una de sus habituales caravanas que iba a terminar a las 17:00 en la esquina de las calles Paso de la Patria y Rafael Ramos Mejía. Sin embargo, la actividad se demoró debido a la aparición de personas que comenzaron a insultar y empujar a los presentes.

De un lado de la calle, un grupo amplio de seguidores del libertario cantaba "la casta tiene miedo". En la vereda de enfrente, la facción contraria, menos numerosa, repetía "Massa presidente". Los cánticos cruzados provocaron empujones y disturbios entre ambas partes.

Poco después llegó hasta ese sitio Granados, quien negó haber convocado a la militancia oficialista y sostuvo que solamente se acercó a esa esquina para "evitar que haya problemas". En ese sentido, explicó en declaraciones a la prensa que "la gente se enteró de que Milei venía y decidieron venir espontáneamente". Sumado a esto, reconoció que la situación se estaba "poniendo muy tensa".

Gastón Granados, intendente de Ezeiza y simpatizante del oficialismo, indicó que "hasta que no termine el acto, no nos vamos a retirar".

Y agregó: "Es muy grande el daño que le quiere hacer (Milei) a la Argentina y a Ezeiza, por eso todos los vecinos se acercaron. Si no estuviera yo acá, esto ya hubiera explotado. Lamentablemente, los militantes (de Unión por la Patria) ya están acá y uno tiene que venir a poner la cara y a evitar que se arme un desmadre".

"Que venga Milei, que haga su acto y que se vaya. Nosotros no tenemos ningún problema en que venga, nos paramos acá, en la esquina, y estamos tratando de garantizar la seguridad para que haga el acto que quiere hacer y se retire, nada más", explicó el mandatario municipal. Consultado sobre la posibilidad de que los militantes oficialistas se retiraran para que no parezca una provocación de su parte, el intendente respondió que "hasta que no termine el acto no nos vamos a retirar".