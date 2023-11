Cepo cambiario: entre las promesas de campaña y los riesgos de eliminarlo en el corto plazo

A pesar de la escasez de dólares, la sangría de reservas y la brecha que alcanza el 154%, los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en el balotaje el 19 de noviembre prometieron levantar el cepo cambiario que rige en la economía argentina desde mediados de 2019.

El ministro de Economía Sergio Massa anticipó que, de ganar las elecciones, eliminará las restricciones vigentes a fines de 2024. El postulante de Unión por la Patria basó su vaticinio en un mayor ingreso de divisas por recuperación del agro y un menor nivel de compromisos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, también hizo públicas sus intenciones de remover las limitaciones al acceso de moneda extranjera aunque no brindó plazos. "Se va liberar el cepo lo antes que se pueda. No sé cuándo se puede porque para ello hay que saber dónde estamos", aseguró Diana Mondino, economista, diputada nacional electa del espacio libertario y ladera de Milei.

Más allá de las promesas efectuadas en el fragor de la campaña, una salida abrupta del esquema actual podría derivar en un escenario de alta volatilidad económica y es por ese motivo que el desarme del dispositivo requiere de un conjunto de pasos previos que fueron explicados en detalle a PERFIL por distintos economistas.

Los riesgos de eliminar el cepo cambiario de forma inmediata

En diálogo con este medio, el jefe de Research de Ecolatina, Santiago Manoukian, determinó que la eliminación del cepo cambiario "tiene que estar enmarcada en un programa de estabilización que procure generar un cambio rotundo de las expectativas, recuperando confianza y credibilidad en los hacedores de política económica".

"Lo cambiario no puede pensarse aislado del todo el conjunto del resto de las medidas. En este contexto de reservas netas en mínimos históricos y muy baja demanda de dinero, en el corto plazo sería muy riesgoso levantarlo de forma abrupta, como ocurrió en 2015", advirtió.

En esa misma línea opinó el director de Economía de Fundar, Guido Zack, al mencionar que no es factible "salir completamente del cepo de un día para el otro" ya que "aceleraría el efecto inflacionario, con riesgo de espiralización e hiperinflación".

Coincidió el economista Matías De Luca y remarcó que el Banco Central carece de las reservas internacionales suficientes, ubicadas en un terreno negativo superior a los USD 10.000 millones, para hacer frente a una salida ordenada del corset cambiario.

"Hay tal magnitud de pesos en forma de letras de liquidez (Leliqs) que si toda esa masa de dinero corre contra el dólar en un mercado liberado y un BCRA sin dólares, se puede terminar en un episodio hiperinflacionario por una cuestión de que la demanda de dinero está en mínimos históricos", pronosticó.

Las condiciones necesarias para levantar el cepo cambiario

A propósito de las condiciones para desarmar las restricciones cambiarias, los especialistas consultados por PERFIL convinieron en tres requisitos fundamentales: consolidar el déficit fiscal hacia un equilibrio o superávit, potenciar la acumulación de reservas y frenar la emisión monetaria para asistir al Tesoro.

"Para sacar el cepo es necesario solucionar el problema de las cuentas fiscales. Hoy el déficit fiscal requiere de endeudamiento o emisión monetaria. Si el señoraje sube para financiar al déficit con una demanda de saldos reales en caída, habrá una fuerte aceleración de la inflación, que se va a traducir en una mayor demanda de dólares por cobertura", indicó la economista Natalia Motyl.

Al mismo tiempo, Motyl planteó que el Banco Central tiene la obligación de sumar divisas a sus arcas como paso previo a remover el cepo cambiario para "hacer frente a la demanda de dólares" ya que, de lo contrario, podría caerse en "una dinámica de corrida".

Por su parte, Guido Zack remarcó que desactivar las Leliqs es otro de los pilares de la transición hacia la unificación de los tipos de cambio. Se trata de un instrumento financiero del BCRA que compran los bancos comerciales. ¿Su finalidad? Absorber los pesos de la economía a una tasa de 133% anual.

"A tan corto plazo amenazan la estabilidad cambiaria. No es posible llevarlas de sus porcentaje actuales -10% del PBI- a un nivel tan bajo de un día para el otro. Pero si da una señal muy importante si empiezan a caer en términos de producto. Si el Central no necesita emitir para financiar al Tesoro, eso va a empezar a suceder", juzgó el entrevistado.

Desdoblamiento cambiario: una alternativa transitoria

Existe cierto consenso entre los equipos económicos de los candidatos presidenciales y los economistas independientes en torno a que no es aconsejable abandonar el cepo cambiario sin antes construir el andamiaje para evitar una crisis mayor.

Una de las opciones que se baraja en el ámbito privado es la implementación de un desdoblamiento de los tipos de cambio. Esta alternativa consiste en establecer de manera transitoria dos cotizaciones oficiales para los diferentes sectores de la economía.

Para Zack, sería "una vía de transición" hacia la unión de todos los dólares "de forma tal que el superávit comercial esperado para 2024 se traduzca en acumulación de reservas". "El régimen cambiario actual no cumple ninguno de los objetivos de un régimen cambiario: no amortigua shocks exógenos, no contiene la inflación, no fomenta la competitividad de la economía y no permite acumular reservas internacionales", subrayó.

A su turno, Santiago Manoukian expresó que desdoblar podría servir para "unificar más adelante". "Si el tipo de cambio financiero tiene mayor oferta que demanda, puede empezar a converger al tipo de cambio comercial", concluyó.

