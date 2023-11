Endorsement: no vote violencia contra los periodistas

“La información es poder. Tomar decisiones, sabiendo la mayor cantidad de variables o consecuencias, ayuda a que tomemos las mejores decisiones posibles. Y si hubo que crear un derecho al acceso a la información es porque no se respetaba y aún en muchos lugares no se respeta. Detrás de los ataques al periodismo, lo que hay es un ataque al acceso a la información, lo que hay es un ataque a un derecho humano básico y lo que hay es un intento de que una parte de ese poder, que es la información, no vuelva a usted. Con esta apertura, intentamos justamente dar información para que usted decida con todos los reparos qué hacer en relación al balotaje del domingo próximo”, proclamó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 16 de noviembre del 2023.

El derecho de acceso a la información pública es un componente del derecho fundamental a la libertad de expresión establecido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Este artículo establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión abarca la libertad de "buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio".

En la redacción de este derecho, se establece que el Estado y los gobiernos deben ser proactivos en la promoción de este derecho. Es decir, no sólo no deben censurar, atacar o impedir el acceso a la información, también deben facilitar con la respuesta de preguntas, la publicación de registros y archivos para que las personas puedan estar informadas.

Por esto, es importante observar el trato de uno de los candidatos a presidente de nuestro país con el periodismo y cómo reacciona ante preguntas para que justamente la gente se informe sobre lo que piensa.

Javier Milei contra los periodistas

En una conferencia de prensa en Salta en el año 2018, una periodista le preguntó a Javier Milei sobre el rol del keynesianismo en la salida de la crisis de 1929 en Estados Unidos. Una simple pregunta que contradice lo que Milei piensa sobre uno de los economistas más influyentes del mundo, a lo que le libertario le respondió diciéndole que es una “burra” y que se pone a opinar de cosas que “no sabe un carajo”.

Si es tan mala la intervención estatal, ¿por qué sirvió para salir de la crisis estadounidense en la década del 30? ¿Se puede responder así a esta pregunta? Que por otro lado no es ninguna burrada, es algo que se sigue discutiendo en todo el mundo.

En una entrevista para un medio televisivo en el año 2019, una periodista debate con Javier Milei asuntos como la jubilación, la pobreza y los salarios, desatando una discusión a partir de una descripción de la periodista sobre el tema, que desencadenó en un grito del libertario que apuntó contra la periodista y aseguró que quiere “humillarla públicamente”

Las reacciones son descontroladas sobre temas que son completamente debatibles y se discuten en todo el mundo. ¿Cuánto tienen que ganar los trabajadores? ¿Cuánto tienen que percibir los jubilados? Ante una pregunta si está bien que ganen por debajo de la línea de pobreza, Milei explota.

En otra oportunidad y en un medio distinto en 2023, el libertario reacciona a una pregunta de una periodista que le cuestiona nada más y nada menos por la libre portación de armas, en donde la periodista afirma estar en contra y Javier Milei asegura que “ella está a favor de los delincuentes”, y agrega que “el que las hace las paga”.

Si vamos a tener un gobierno que permita la libre portación de armas, tenemos derecho a conocer las razones, los datos y los argumentos que tiene ese gobierno para implementar este cambio que en otros países como Estados Unidos ha tenido tantas muertes y tragedias que podrían haberse evitado si no hubiese libre portación de armas.

Además, en estos tres ejemplos, la violencia contra la que reacciona con colegas mujeres es alarmante. En ningún caso se le faltó el respeto y todas eran preguntas pertinentes y cuya respuesta hubiese generado información útil a la sociedad.

Las agresiones de La Libertad Avanza a la prensa no son exclusivas de Milei. En una marcha anti cuarentena, el 17 de agosto del 2020, se la vio a la diputada electa Lilia Lemoine tirándole huevos a periodistas de C5N.

El periodista “ensobrado”

Milei construyó la imagen del “ensobrado”. Esta idea según la cuál todos los periodistas que cuestionan sus ideas o publican datos e información que las contradice reciben dinero de sus oponentes. Nunca jamás presentó una prueba. No hay una sola prueba o testigo de que alguien haya dicho algo de Milei por plata.

Tal vez, en ese rasgo de falta de pruebas está la fortaleza de ese argumento. La acusación de ensobrado saca la discusión de los datos, de la información, de los argumentos y la traslada al de la acusación al de “es tu palabra contra la mía”. En la declaración de Javier Milei luego de los resultados de las PASO, el propio candidato incluyó el término en su discurso y declaró que “se termina el curro de los micrófonos ensobrados hijos de la pauta”.

A quienes crean que todo el asunto del periodismo se rige por la pauta los invito a hacer la siguiente prueba. Acérquense a un puesto de diario y vean las tapas de todos los diarios, si fuera por cuestión de la pauta, todos los medios deberían hablar a favor del Gobierno Nacional y si uno recorre las portadas de los diarios rápidamente se da cuenta que las cosas son mucho más complejas.

Existen fragmentos que nos dan una idea de lo que podría ser la relación entre el Gobierno y el periodismo si Milei llega a ganar las elecciones.

En una declaración en Radio La Red de septiembre del 2023, el periodista Facundo Pastor comentó una situación en la que se cruzó con el candidato libertario y éste le quitó la mano en el momento del saludo, agregando la frase, “si llego a ser presidente, preparate”.

Cabe preguntarse qué le va a hacer, ¿va a interrumpir la pauta que al medio le corresponde por ley?, ¿va a tratar de lo que echen de su trabajo? ¿O estamos ante algo peor?

El pasado martes 14 de octubre, se lo vio a Javier Milei junto a sus seguidores alentando con la famosa frase del candidato, “la casta tiene miedo”. Cuando un periodista quiso realizarle una pregunta, sin ninguna otra intención, Milei respondió “esto es para la gente, no es para vos”, descartando a la periodista completamente.

La diputada electa Lila Lemoine nos da una idea mucho más concreta sobre lo que va a hacer la Libertad Avanza si gana las elecciones en relación a los medios de comunicación. Frente a una pregunta de una periodista de la Televisión Pública, la diputada amenazó diciendo que en un eventual gobierno de ultraderecha “los medios públicos se van a privatizar”, además, apuntado a la periodista agregó, “procurá ser una buena trabajadora”.

Milei consultado por estas declaraciones de Lemoine dijo en un medio televisivo el día de ayer, que si bien no puede hacerse cargo de las amenazas de la diputada electa de su espacio, va a cerrar los medios públicos. "Los medios estatales son mecanismos de propaganda", declaró el libertario.

Mientras Milei estaba diciendo que iba a privatizar los medios públicos y que no podía hacerse cargo de las amenazas de su diputada electa a una periodista, Macri decía lo contrario en La Nación. “Ha tenido actitudes intolerantes con la prensa, pero Milei no va a perseguir periodistas”. Apuesto que si Milei es presidente volverán las plazas de la época del kirchnerismo con fotos de periodistas siendo insultados y escupidos.

La información es poder. Tomar decisiones, sabiendo la mayor cantidad de variables o consecuencias ayuda a que tomemos las mejores decisiones posibles. Y si hubo que crear un derecho al acceso a la información es porque no se respetaba y aún en muchos lugares no se respeta. Detrás de los ataques al periodismo, lo que hay es un ataque al acceso a la información, lo que hay es un ataque a un derecho humano básico y lo que hay es un intento de que una parte de ese poder, que es la información, no vuelva a usted.

Con esta apertura, intentamos justamente dar información para que usted decida con todos los reparos qué hacer en relación al balotaje del domingo próximo.

En una entrevista reciente con LN+, la candidata a vicepresidente, Victoria Villarruel, hace alusión a una tiranía. “Massa está incendiando todo y pretende asumir el poder el 10 de diciembre. ¿Qué país querés asumir? Un país devastado. ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía?”, se preguntó la candidata, y la verdad que dicho por alguien que es negacionista del genocidio de la última dictadura, es bastante preocupante.

Si hay algo que debemos defender es el derecho al acceso a la información, a la libertad de opinión. Escrachar, insultar o atacar a los periodistas no debe ser una actitud de la democracia. Javier Milei, en su entrevista con Bayly, reivindicó a quienes escrachan a los periodistas, “nuestros seguidores escrachan a periodistas”, alentó con orgullo.

Hay que tener en cuenta que votar a Milei, es votar violencia contra los periodistas.

