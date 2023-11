Juan Carlos de Pablo descarta las especulaciones que indican que Milei podría intentar provocar un descalabro económico si gana las elecciones para asumir luego de que Massa haga el trabajo sucio. “Las híper no se provocan, sería suicida provocarlas, las hiperinflaciones suceden, como los tsunamis”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos de Pablo es economista, doctor Honoris Causa por la Universidad del CEMA. Fue presidente de la Asociación de Economía Política entre 1992 y 1994, y economista jefe de la fundación FIEL entre 1965 y 1975, director nacional de Política Tarifaria del Ministerio de Economía y Trabajo desde 1969 y 1970, autor de numerosos libros y columnista del diario La Nación.

Dijiste que el lunes siguiente a la primera vuelta electoral la economía iba a estar normal y acertaste. ¿Qué creés que pueda pasar el martes, luego del feriado y del domingo de balotaje?

Yo dije que la economía iba a estar normal luego de las generales, contra todo lo que decían los demás. Con lo cual, ese lunes dije, o paso al frente o soy el idiota nacional. No digo que pasé al frente, pero casi.

Aplico el mismo análisis. Vos tomás decisiones en base a lo que creés que va a pasar. Entonces, ¿qué sorpresa puede haber el día 19 que uno diga ‘el 21 me rajo a Groenlandia’?, la verdad que ninguna.

Hay que tomar decisiones sobre la base de que el 21 es un día normal. Por ejemplo, si una persona me quiere contratar para que dé una conferencia el 21, el número que le voy a cobrar es lo normal, no 400% más o algo por el estilo.

Entonces, vamos a ver que lo que pasa el 19, Dios quiera que esto se dirima, y que no empecemos con “empate técnico”, “fraude”, o cosas por el estilo, que haya un vencedor que hable como presidente electo, tendremos el feriado para descansar, y el 21 sigue la vida.

La enorme mayoría de los seres humanos se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta, no está todo el día imaginando, especulando, etc. Entonces, vamos a estar con el resultado, empezando la lógica de la transición y viendo cómo nos preparamos para el diez de diciembre.

¿Qué creés que sería diferente el martes siguiente si gana uno u otro?

Nada. Si alguien quiere tomar una decisión producto del susto, lo va a hacer mañana, no va a esperar al martes.

No sé qué sorpresa podría haber. Tenemos dos candidatos, los encuestadores dicen que Milei tiene una ventaja leve, habrá que ver.

Apliquemos un análisis fundamental: gana Massa, ¿qué incentivos hay para que vuelve todo por los aires?, ninguno. Pierde Massa, ¿qué incentivos hay?, ninguno tampoco, porque es joven, y esto es un tema fundamental.

Massa tiene creo que 52 años, tiene un futuro de 20 años, ¿qué incentivo tiene para tirar todo por el aire? Gana Milei, ¿qué va a pasar?

El otro día, hablando con un colega tuyo, yo le decía: ‘pará un cachito, ¿vos pensás que Milei asume y el 11 de diciembre cierra el Banco Central y habilita puestos municipales para comprar y vender órganos, dejate de joder’. Hay que darle a la cordura algún beneficio de la duda.

El desafío de un Milei, si resulta presidente es, primero, resistir la tentación de trabajar de ministro de Economía, con lo cual no va a ser fácil que consiga ministro de Economía.

Javier Milei y Sergio Massa en el debate previo al balotaje

Segundo, darse cuenta que vivimos en un país presidencialista. Va a ser presidente y, durante cuatro años, tiene que aterrizar.

Lo que vos estás planteando es que, aunque ganase Milei, como Massa va a continuar siendo ministro de Economía, y tiene 20 años por delante de carrera política, va a hacer enormes esfuerzos para que nada estalle. ¿Pero no puede ocurrir que Milei lo haga estallar?

¿Pero cuál sería el negocio de que estalle? La realidad nunca es así. Sólo en los modelos y los seminarios uno dice “vamos para acá, pongamos la bomba, después recogemos los escombros”, eso es Hollywood.

Las híper no se provocan, sería suicida provocarlas, las hiperinflaciones suceden, como los tsunamis. ¿Cuál es el incentivo de Milei para hacer eso? ¿Decir, “vuela todo por el aire y después entra papá”? No, porque se te va a complicar la vida, y ya bastantes problemas tenemos.

¿Y la idea de un Remes Lenicov que cumpla el rol de pagar el costo político por el ajuste existe?

Viste que Massa dijo que le va a ofrecer el Ministerio de Economía a alguien de otro partido político. Bueno, alguno podría decir: “Massa contrata a X de otro partido para que haga el trabajo sucio para corregir los problemas que trajo el gobierno integrado, entre otros, por Massa, y después que los arregla le dice chau, gracias”, y luego empieza, como presidente, un nuevo giro populista. La verdad es que no se quién le puede aceptar ese puesto.

Lo que sí tenemos que decir es que Massa presidente sabe que va a tener que estar cuatro años, no puede decir que va a hacer más de lo mismo.

En el caso de que ganara Milei, ¿no podría intentar que el rol de hacer el trabajo sucio lo haga Massa?

Las transiciones son así: lo único que tenés que pedir en las transiciones es que se eviten males mayores. Como bien dice Henry Kissinger, la historia por lo general no te lo reconoce, porque nadie sabe cuáles son los males mayores que evitaste.

Esta transición no debería generar grandes desbarajustes ni cosas por el estilo. Sabiendo que hay desequilibrios, pero ponerse a corregir desequilibrios, cuando vos no tenés autoridad y estamos descontando que viene otro gobierno, no es una buena idea.

Te entiendo, y además es una transición corta, porque el balotaje acerca las fechas. Revisando la historia, en el caso de Alfonsín sí hubo una transición desordenada, aunque es cierto que es incomparable la cantidad de tiempo. ¿No ves que pueda suceder algo así?

Yo no tomo decisiones sobre la base de que pudiera pasar algo parecido a eso. Pero vamos al caso de Alfonsín, que es muy interesante. La elección fue el 14 de mayo y la entrega estaba prevista para el diez de diciembre. Desde comienzo de abril estábamos en híper.

Por más que Alfonsín dijera “llego al diez de diciembre”, se sabía que no llegaba. Empezaron las negociaciones y, a mediados de junio, Alfonsín anunció que, con fecha en el 11 de julio cambiarían las autoridades. Era un plazo increíblemente largo, ahora estamos hablando de veinte días.

Claro, lo que hubiera ocurrido si estas elecciones se hubieran decidido en primera vuelta, con una transición mayor. Te veo optimista en la transición, ¿y respecto a 2024? ¿Qué condiciones hay, independientemente de quién sea el próximo presidente?

La historia me dice que para la política económica, las circunstancias son mucho más importantes que la ideología. La política económica es una cosa muy concreta: aquí y ahora qué hacés. Hay que poner en el centro la cuestión fiscal.

La historia argentina dice que no existe tal cosa como la independencia del Banco Central, no importa lo que diga la legislación. La única razón por la que el Banco Central no financia al Tesoro es que el Tesoro no le vaya a pedir plata al Banco Central, y esto quiere decir equilibrio fiscal. A menos que puedas financiar, que hoy las posibilidades son remotas.

Ahora, el próximo presidente no puede venir y decir: “voy a hacer el ajuste fiscal, muchas gracias”. El presidente tiene que hablar como presidente, alentar, recuperar la esperanza, sin vender buzones, pero diciendo que va a cambiar cosas, que va a haber una relación más entendible con el mundo, etc.

Le tiene que hablar a los empresarios. Con los empresarios hay que hablar muy poquito, porque los empresarios fueron creados por Dios para hablar poco y tomar muchas decisiones rápido. Sabiendo que venimos tan golpeados que más allá de que el discurso presidencial sea muy bueno, la gente se va a tomar algún tiempo, pero la vida sigue.

Entonces, el 2024 sigue siendo una incógnita. Afortunadamente no va a ser igual a 2023, porque va a haber gasoducto, no vamos a tener sequía, etc.

Con lo cual, vas a tener una agenda muy copiosa de problemas. El liderazgo implica elegir. “Acá me hiciste la lista de problemas, 432.317 problemas, voy a agarrar 4, y sobre eso empezamos a trabajar”, y desde ahí va a haber una coordinación.

Eso de pensar que el gobierno de no sé donde o la CGT le ponen la proa al gobierno de Milei desde el primer día es no entender. Nadie le pone la proa al presidente el primer día. Ahora, lo van a semblantear y esto va a ser producto de la interacción. Moraleja: en 2024 tampoco nos vamos a aburrir.

El martes 21 volvemos a hablar para conjeturar con un poquito más de certeza…

Mientras tanto, a votar, y no hay que votar en blanco, hay mucho en juego.

