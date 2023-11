Andrei Roman: "Massa ganó el debate pero no hubo un cambio claro en la intención de voto"

El consultor político Andrei Román explica que, según sus sondeos, Javier Milei no transmitió miedo en el debate. "No asustó ni demostró ningún tipo de amenaza clara a la democracia y tampoco hizo ningún tipo de promesa extraña", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrei Roman es analista político especialista en opinión pública y CEO de la consultora brasileña Atlas Intel, que fue la que más acertó el resultado de las últimas elecciones en Argentina.

¿Cómo afectó el debate en la intención de voto?

Fue un debate muy sorprendente y todos coincidimos en que Sergio Massa triunfó de manera contundente. Creo que nadie esperaba una victoria tan clara en el debate que lo condujo y lo dominó de principio a fin. Por momentos parecía más una entrevista que un debate entre dos fuerzas comparables en términos retóricos.

De todas maneras, lo que también sorprende es que, hasta el momento, no se vio reflejado en un cambio muy claro en términos de intenciones de votos. Nuestras tendencias son de estabilidad y no se ve un impacto claro del debate.

Creo que una de las explicaciones es que, tal vez Javier Milei haya perdido el debate de la mejor manera posible, sin generar miedo.

Los sectores moderados de la centro derecha que votaron a Patricia Bullrich o a Juan Schiaretti, que rechazan al kirchnerismo y desaprueban al actual gobierno, podían estar asustados con la postura radicalizada y autoritaria de Javier Milei, pero en el debate, Milei no asustó ni demostró ningún tipo de amenaza clara a la democracia, no hizo ningún tipo de promesa extraña. Incluso, pidió disculpas al Papa y se alejó de alguna de sus propuestas más radicales.

En este contexto, este sector del electorado no tuvo una demostración que pudiera comprobar motivos para no votar a Milei y votar en blanco. Por eso digo que el triunfo tan claro de Sergio Massa en el debate fue sorprendente, pero también sorprende que el impacto no sea el más lógico.

En la primer conversación que tuvimos, usted indicaba una diferencia de cuatro puntos, creo que era 52-48 a favor de Milei. El viernes pasado, si no recuerdo mal, había aumentado una décima, marcando una ventaja de 4,1 a favor de La Libertad Avanza. Después del debate, ¿continúa existiendo la misma diferencia?

De acuerdo a la legislación argentina, que tenemos que respetar, no podemos comentar ni publicar resultados de encuestas los últimos 8 días antes de la elección, entonces, no puedo darte números estimativos claros, aunque los tenemos. Tenemos una encuesta de alta frecuencia con estimaciones diarias.

Lo que sí puedo decirte es que la tendencia es una tendencia de estabilidad sin grandes cambios en relación a lo que medimos antes de la veda de encuestas.

