Según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), Sergio Massa estuvo en Cipolletti, Río Negro, para encontrarse con un aliado clave, Alberto Weretilneck, reelecto gobernador de la provincia, que asumirá el 10 de diciembre y un día antes va a dejar su banca en el Senado, un lugar en donde fue clave como aliado determinante para el oficialismo.

Un rol no solamente de diálogo con Massa, sino también una interlocución con Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando Weretilneck fue reelecto, la primera foto fue con Massa y antes hubo un antecedente en lo que es esta coordinación patagónica con la centralidad de Río Negro y Neuquén, este último cuna de Vaca Muerta y el lugar en donde el Movimiento Popular Neuquino gobernó durante 60 años.

Esa hegemonía concluyó en abril con la elección de Rolando Figueroa, quien fue vicegobernador de la provincia del MPN, luego protagonizó un cisma y compitió directamente con Marcos Koopmann quien buscó revalidar los títulos del MPN en la provincia, algo que no logró porque quedó detrás de Rolo Figueroa, que sigue siendo diputado nacional, ya que el 10 de diciembre recién va a recibir el control de la provincia hidrocarburífera que concentra todas las expectativas y todas las miradas por el yacimiento de Vaca Muerta.

Rolando Figueroa terminó con la hegemonía del MPN pero con una colectora que sumó aliados, algunos del Frente de Todos y también de Horacio Rodríguez Larreta. En aquel momento, a los tirones con Patricia Bullrich y el respaldo del expresidente Mauricio Macri, con esos apoyos, más un acuerdo silencioso con sectores del oficialismo, logró dejar en tercer lugar al candidato del Frente de Todos, Ramón Rioseco.

En ese contexto transitó en estos meses, Rolo Figueroa, un proceso de acercamiento con Massa, teniendo en cuenta que es la figura clave que va a tener que conducir la provincia sin el MPN o con un nuevo acuerdo con el movimiento.

Ayer habló en las tablas rionegrinas que le habían armado a Sergio Massa y sostuvo que estaba “muy feliz de ver a la Patagonia unida, de acompañar a tres amigos (Pedro Pesatti, Alberto Weretilneck y Sergio Massa), amigos de la vida, amigos de la política”.

Además, agregó: “Decirles que este es un grito patagónico que entre todos hoy le estamos diciendo que no queremos venta de órganos, que no queremos que nos marginen a las provincias, que no queremos que nos saquen la coparticipación, que no queremos que privaticen la educación y la salud. Este es un grito patagónico que le dice sí a la educación pública, sí al federalismo, sí a la salud y fundamentalmente, que hemos vencido a la grieta”.

Lo que implicó la elección de abril y el giro que quedó en sus manos a partir de concluir con la hegemonía del MPN, una hegemonía que no va a ser fácil de concluir, porque en este momento también hay dudas sobre cómo es la transición, qué es lo que va a hacer Figueroa, ex MPN, para poder conducir el estado neuquino teniendo en cuenta que buena parte de toda esa estructura es controlada por una fuerza desde hace seis décadas.

El MPN está tironeado luego de la derrota y de haber perdido la provincia, la única provincia que controla, en ese contexto, Massa recibió el gesto del próximo gobernador neuquino como un bálsamo, especialmente porque el gobernador electo da un giro directo a quienes lo respaldaron para ganar la provincia y ese es un teléfono que ya no atiende del expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Con quien no pierde la interlocución, además de su amistad con Massa, es con Horacio Rodríguez Larreta.

El gesto no solamente vino de Neuquén: Massa recibió otra noticia muy importante mientras estaba con Weretilneck y Figueroa, la señal vino de Santiago del Estero porque en Ojo del Águila, la localidad de la provincia santiagueña, el gobernador Gerardo Zamora organizó una foto, rodeado por 25 intendentes radicales del norte cordobés.

El gobernador santiagueño, uno de los principales aliados de Sergio Massa en el norte, es el que hizo esta apuesta muy importante desde su provincia, pero reuniendo a 25 intendentes radicales del norte cordobés, otro respaldo también que confirma la centralidad que va a tener Córdoba.

En el sur, mientras preparaba su regreso, Sergio Massa seguía contando los porotos, si bien el peso neuquino en el padrón nacional no supera los tres puntos, el valor simbólico que tiene la Patagonia es clave, tan clave como el otro guiño que le ofició Alberto Weretilneck, que también tiene una transición complicada (aunque su partido todavía no perdió el control de la provincia) con Arabela Carreras, quien fue su ministra de turismo, la que está por entregarle el control de la provincia.

La relación entre ambos no es la mejor, pero también los une otro nombre: Sergio Massa, en plena campaña.

MVB JL