Carlos Eguía: “Rodríguez Larreta financió la campaña de Rolo Figueroa, le puso toda la plata"

Carlos Eguía afirma que los dirigentes de Buenos Aires estuvieron totalmente pendientes de la elección en Neuquén, "esto tiene que ver con que acá está el 80% de la producción de petróleo y gas", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Pudiste escuchar la declaración de Gerardo Morales en la que trató de "desquiciado" a Javier Milei?

El desquiciado es Morales, no Milei. En Neuquén tenía una Unión Cívica Radical que iba para un lado con una alianza con el Frente de Todos y otra UCR que armó un frente por otro lado.

También comparó a Milei con Milagro Sala.

Él nunca se animó a mandarla presa y era el que gobernaba. Tal vez tenía miedo de mandarla presa y que ella termine liderando su provincia.

Igualmente eso depende de un proceso judicial.

Sí, pero lo que quiero decir es que la gente está esperando que le solucionemos los problemas y yo creo que los que tienen que ganar son los mejores, no hay otra forma. Acá ganó Rolando Figueroa que no es santo de mi devoción, pero la gente lo votó y tenemos que respetar la democracia. Yo voy a respetar a la gente y le voy a pedir al que ganó que cumpla con lo que dijo. Nosotros hemos logrado hacer una gran elección en la cual metimos cuatro o cinco diputados, todavía estamos haciendo el recuento, y cinco concejales en la ciudad de Neuquén, transformándonos en la segunda fuerza. En cuatro años veremos, si hace un mal gobierno les ganaremos nosotros y, si hace un buen gobierno, seguirán ganando ellos.

¿Hablaste con Milei después de las elecciones?

Todavía no pude porque él está en Ushuaia, pero voy a viajar a Buenos Aires para encontrarnos y definir cómo seguimos. Yo voy a estar donde me pida Javier, pero quiero insistir con este tema de la descalificación, decirle "desquiciado" y compararlo con Milagro Sala es como poner a Drácula de jefe de Hemoterapia.

El armado electoral de Milei y una posible alianza con el PRO

¿Te llamó la atención el pedido que le hizo Milei a Patricia Bullrich para competir en una interna?

No estoy en su cabeza, pero si me preguntás, no me gustaría jugar con Patricia Bullrich. Preferiría seguir con Javier como presidente, que juegue sólo las PASO y creo que, si entramos al balotaje, ganamos. Igualmente, él tiene derecho a participar con quien quiera.

Alejandro Gomel: ¿Cómo analizás la figura de Mauricio Macri que asegurò que tiene puntos de coincidencia con Milei? ¿Ves alguna posibilidad de alianza?

En la provincia, Macri apoyó a Figueroa que es del Movimiento Popular Neuquino. Me hace acordar a su presidencia, en la que yo lo apoyé, pero terminó yendo un paso para adelante y dos pasos para atrás. Quiero que se tomen definiciones porque la gente está desesperanzada y eso es lo peor que le puede pasar al país. Por supuesto que no puede tener esperanza con un kirchnerismo que lo único que ha hecho es poner de rodillas a todo el mundo con sus planes sociales, pero si desde la oposición no le damos una esperanza cerremos la puerta y vayámonos del país.

AG: Lo que se presume en distintos sectores de la política es que Milei tiene un armado fuerte en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero va a tener problemas en el interior del país, ¿pensás que puede tener un techo?

Las provincias son muy difíciles porque hay dirigentes que no se animan a poner su nombre y apellido por miedo a perder el trabajo o un plan social. En Buenos Aires la mayoría de la gente trabaja por su cuenta y el voto se lo van a dar al que crean que es el mejor candidato. De todas formas, yo creo que en Neuquén va a ganar Milei.

Elecciones en Río Negro: Alberto Weretilneck venció al macrista Aníbal Tortoriello y será gobernador por tercera vez

AG: ¿Qué pensás que les faltó en Neuquén para poder ganar las elecciones?

Nos faltó tiempo, la campaña la empezamos el 15 de febrero y todavía no sabíamos qué día eran las elecciones. También nos faltó logística y plata, jugamos contra Rolando Figueroa a quien le puso toda la plata Larreta y contra el Frente de Todos de quien uno puede imaginar de dónde viene la plata. Jugamos con lo pudimos, pero hicimos una gran elección, en la que en poco tiempo metimos casi cinco diputados y cinco concejales. Estamos muy contentos y creemos que este es el puntapié inicial para lo que se viene.

Nuria Am: No puedo dejarte pasar que hayas dicho que a Rolando Figueroa le puso la plata Larreta, ¿querés decir que los porteños financiaron su campaña como gobernador?

No te quepa ninguna duda, la plata vino desde Buenos Aires. Ayer me decían que era raro ver tantos periodistas de Buenos Aires cubriendo una elección que representa poco más del 1% del electorado nacional. Yo le decía que tiene que ver con que acá está el 80% de la producción de petróleo y gas. Lo que estamos tratando defender es Vaca Muerta y por eso es tan importante que tengamos tantos diputados, porque no vamos a levantar la mano para que se lleven los recursos de la Provincia.

