El foro de Llao Llao comenzó en la tarde-noche de este lunes 17 de abril con la mirada puesta en las elecciones presidenciales. El entusiasmo empresarial se concentró en las figuras de los precandidatos opositores, no sólo en los que compiten en la interna de Juntos por el Cambio, sino también en el ascendente Javier Milei. Con sus bemoles, el círculo rojo comenzó a mostrar, cada vez con menos rodeos, su predilección por la renovación en el Gobierno, a manos de un sector que tenga una mirada más afín con el sector privado. Ese ambiente es casi heredado y se viene plasmando en los distintos cónclaves que olfatean un nuevo cambio de época.

Esa revelación, sin embargo, es un secreto a voces que sirvió de excusa al presidente Alberto Fernández y a sus socios del Frente de Todos para vaciar de funcionarios la estadía del hotel cinco estrellas que tiene el empresario Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, junto a su socio David Sutton, del grupo Alvear. Ni el jefe de Estado, ni los ministros Eduardo “Wado” De Pedro y Sergio Massa, pisarán el suelo patagónico, al menos hasta el miércoles.

Según fuentes del entorno presidencial, “no iría nadie del oficialismo” a la reunión. Al menos, Alberto Fernández pegará el faltazo al almuerzo de cierre que está programado para el mediodía del miércoles. Ya el programa dejaba entrever el suspenso de la charla con los empresarios, con un asterisco que lo calificaba como un “invitado, sujeto a confirmación”. Iba a ser la primera vez que el jefe de Estado había sido convocado a un evento en calidad de precandidato, justo en momentos en donde surgieron dudas sobre la continuidad de su sueño reeleccionista. Una semana atrás, la Sociedad Rural Argentina había identificado como único representante del peronismo oficialista a “Wado” De Pedro.

Justamente, el ministro del Interior era otra de las figuras invitadas para regresar al Llao Llao, pero en su agenda no está una visita el exclusivo hotel patagónico, según fuentes de su entorno. Wado De Pedro es el único canal de comunicación que hoy tiene el establishment con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora. Otro ausente será Sergio Massa, quien tampoco tiene en mente ser parte del encuentro. Tampoco lo esperaban los organizadores, ya que fue excluido del programa oficial. En los despachos oficiales consultados por PERFIL juran que en nada influyó el rendimiento electoral en el primer test del año, en donde la oposición neuquina, aliada a Juntos por el Cambio, desbancó al Movimiento Popular Neuquino; y el oficialismo rionegrino logró retener el poder, con acuerdos camporistas.

Las luces opositoras

En la noche del lunes, durante la “comida” en el Llao Llao, el grupo selecto empresarial siguió con atención las definiciones políticas y económicas de la presidenta del PRO, en uso de licencia, Patricia Bullrich. Acompañada por su asesor económico, el diputado santafesino Luciano Laspina, del exministro de la Producción Dante Sica, y del exministro de Economía Ricardo López Murphy, la líder opositora intentó prolongar su estadio de promesas para un eventual mandato en la Casa Rosada. Libertad de comercio, destierro de la brecha cambiaria, eliminación de retenciones a las exportaciones, además de baja de impuestos, fueron parte del combo que llevó hasta Bariloche. El gesto de renunciamiento a la comandancia partidaria buscó demostrar, por un lado, que su precandidatura está lejos de ser testimonial; y, por otro lado, que su gobierno es posible de aplicar.

Con la profundización de la crisis económica, la figura de Javier Milei fue la primera que se agrandó en el retrovisor electoral. Con un fuerte avance en las encuestas, y con el antecedente de la herida abierta en el corazón de JxC ante las fricciones por el formato de elecciones en la CABA, el libertario comenzó un coqueteo con los halcones del macrismo y, a la vez, despertó el interés del empresariado local. Tendrá un ida y vuelta en el almuerzo del martes. El desafío del precandidato presidencial será hablarle a una platea que no espera gritos de enojo, sino más bien caminos de salida a la crisis actual, algo que tampoco desconoce, porque asesoró a varios empresarios, cuando cumplía su rol de economista. Se enfrentará a preguntas incómodas. El círculo rojo quiere saber, más que escuchar.

En la antesala de la merienda, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dará su diagnóstico, y la platea empresaria buscará adivinar para qué está preparada la Unión Cívica Radical en estas elecciones. Casi como un juego de continuidad, la comida nocturna será con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el posible socio de los radicales en una combinación primaria. “Mientras que Patricia es la promesa de aplicar los cambios urgentes y profundos que necesita el país, Horacio es la garantía de gobernabilidad a través de los consensos y de las construcciones. Pero no podemos dejar de lado es el efecto Milei, aunque no es viable su plan”, admitió uno de los participantes del foro, consultado por PERFIL off the record.

La mirada empresaria

El círculo rojo no sólo no desconoce la grieta social, que se ensanchó ante la crisis económica, sino que sabe que la campaña electoral girará en torno a las dos i: inseguridad e inflación. Lejos de creer que se trata de un fenómeno que golpeará solamente al Gobierno nacional, advierte que un eventual estallido social o versiones puntuales de violencia “están a la vuelta de la esquina”. Por eso, su agenda tiene una obsesión: transitar lo más alejado a la polarización y externalizar las buenas acciones empresarias. “Ser y parecer”, aclaró otro integrante del establishment.

En el programa no sorprende ver que la generación de empleo, la comunicación responsable de los medios de prensa, los valores ciudadanos empresarios y la institucionalidad deben ser sinónimo del compromiso social de las grandes empresas con un entorno en ebullición, ante la crisis inflacionaria y las culpas sobre los denominados “formadores de precios”. Para eso, el objetivo es mezclar la presencia de empresarios históricos con los revolucionarios unicornios. El foro Llao Llao tiene mucho de eso.

Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Marcos Bulgheroni (PAE), Facundo Gómez Minujn (J.P. Morgan), Javier Goñi (Grupo Ledesma), Andy Freire (SoftBank), Gastón Remy (Nuqlea Argentina), Santiago Bilinkis (OfficeNet y Quasar Ventures), Carlos Miguens (San Miguel), Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Verónica Andreani (Andreani) y Roberto Murchison (Grupo Murchison), son algunos de los empresarios presentes.

