Los periodistas de Córdoba tras del debate de Milei y Massa: Un profesional vs un principiante

Esta mañana, en las radios y en la televisión de Córdoba, el debate fue el eje de los programas de noticias. Como lo vivieron los principales protagonistas de las noticias en la televisión y en la radio de la capital cordobesa.

Jorge Cuadrado

En el universo Milei, solo existe Milei. Milei no puede hablar de otra cosa que no fuera él mismo. En el mundo Moyano solo existen Camioneros, pero me vino a la cabeza eso. Lo que le jode es el psicotécnico y habló de lo que le jode. Es una cuestión médica para que analicen los profesionales. Yo digo lo que veo como comunicador. Para el microclima nuestro capaz que influye porque esperábamos que Milei dijera cosas, pero ganó Massa, para la gente en general que no estaba aguardando, que simplemente se sentó a ver le habrá parecido que Massa era mentiroso

Adrián Simioni

Ayer en el debate Massa dio a entender que accedió a información reservada del BCRA para usar datos íntimos de Milei en su contra. Milei le dijo, bueno un fracaso lo tiene cualquiera. Yo seguí adelante, no como vos que has tenido un montón de fracasos. Lamentablemente no tuvo Milei la rapidez para decírselo. Hubiese sido inteligente. Esto lo suma Massa, para reforzar las versiones de que Milei es un loco, enajenado, es parte de la campaña. Ahora el punto es otro. ¿Les gustaría que el psicotécnico de ustedes que les hicieron de Cadena 3? Los conocieran sus enemigos, como si fuese meme, en las redes sociales.

Lalo Freyre

Si Milei hubiera incorporado el 25% de la oratoria de (Victoria) Villarruel, diría que hoy el debate fue empate. La oratoria de Villarrruel frente a Rossi comparado a lo de anoche, quedó lejos Milei. El debate anoche midió casi 50, 48 y pico (de rating). Sumando todos los canales que transmitían el debate. Ganó Massa el debate, el que dominó la escena, los momentos hasta los gestos fue Massa.

Miguel Clariá

Era el debate entre un profesional y un amateur. En política esto nos genera dudas porque está tan desprestigiada la política que la exhibición de un profesional de la política frente a un amateur, no sé si le da ventaja. Cuando le dan minuto final y libertad de movimiento. Massa se sale del atril

Edgardo Moreno

Para mí desde el punto de vista del debate, de acomodar una narrativa en particular, el debate lo ganó Massa, porque impuso una agenda y una posición en la discusión. Desde el análisis del debate, la discusión narrativa la ganó Massa porque logró que Milei de explicaciones como si fuese el que gobierna. Esto tiene que ver con la fragilidad de Milei. Esta es la percepción que tiene uno desde el análisis político pero la gente tiene otra percepción. Si había alguna franja de televidentes que estaban viendo el debate, me parece que quedaron dos incógnitas, la solvencia del desarrollo profesional con ventaja para Massa, pero del lado de quienes tienen formada una idea de Massa puede haber un direccionamiento del voto hacia Milei. Massa ganó el debate, pero no sé si gane el ballotage

Carlos Sagristani

Fue un profesional contra un improvisado. Para el profesional el principal desafío es lidiar con la realidad y le fue más fácil lidiar con el candidato opositor que con la realidad. Lo de Pinocho apuntó a ese flanco de Massa. Me queda la impresión de que ni Milei ni Massa lograron despejar dudas de los votantes de Schiaretti y Bullrich que están en duda y ahí puede estar la diferencia. Massa corre con la ventaja. Lo de Milei quedó desdibujado fue tan a la defensiva lo suyo para no caer en el desborde emocional que en el tema donde tiene mayor fortaleza, Massa consiguió que no se hable de su gestión, le instaló la agenda a la inversa, para que se hable sobre la viabilidad de las propuestas de Milei, que entró en el juego y desperdició ese tiempo. La improvisación de Milei no quedó en claro su falta de oficio, sino también su falta de compromiso con el rol que pretende ocupar. Milei evidenció una falta de preparación absoluta en los temas que no tenían que ver con la economía, en seguridad, educación, salud, eso fue ostensible y claro. Creo que Massa ganó por puntos, con una ventaja sólida, pero ninguno de los dos sumó claramente votos anoche. Milei es un fenómeno apuntalado, ahora la final es despiadada, el recurso de los carpetazos frente al cual llamó la atención la indefensión de Milei. Lo más delicado fue lo del examen psicotécnico que no pasó Milei cuando se desempeñaba como pasante en el BCRA frente a lo cual Milei ni se defendió, fue una mano que le entró a fondo.

Agustina Vivanco

Es importante para el futuro del país saber en qué situación está la salud mental (de Javier Milei). Ahora a mí, me dio la sensación que fue un adulto grande (Sergio Massa) burlándose de un adolescente por no haber pasado el psicotécnico. El tema de salud mental no es una joda. No es algo para chicanear y menos de esa manera.