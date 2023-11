El exministro de Economía, Domingo Cavallo, llamó a votar por Javier Milei en el balotaje del domingo. Durante una entrevista televisiva, el inventor de la convertibilidad aseguró que ayudará en lo que pueda al candidato de La Libertad Avanza.

"Lo voy a votar y si puedo lo voy a ayudar a que pueda llevar adelante sus ideas", dijo en declaraciones a TN. Y agregó: "Ahora no tengo ninguna duda que quien puede producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei".

"No me quería meter en la pelea para estar disponible para ayudarlos. Yo hablaba con los distintos colegas que trabajaban con los candidatos, y hoy no tengo dudas: lo voy a votar a Javier Milei y si puedo ayudarlo a que pueda llevar adelante sus ideas", lanzó anoche.

"Massa obviamente es la continuidad y Javier Milei es el cambio. Esas dos palabras describen bien la situación", dijo al arrancar la entrevista. "Gane quien gane, entre Patricia y Milei, van a tener que trabajar juntos. Y yo no me quería meter en esa pelea, por eso no me pronuncié", dijo.

"Fui dirigente estudiantil, yo tenía ideas liberales. Pero era muy difícil convencer a la juventud y él logró un milagro, dio la batalla cultural y logró meter las ideas de la libertad. Se embarcó demasiado en dar detalles instrumentales que no son para discutir en TV, pero sí para discutir entre profesionales. No hay que enojarse si uno opina una cosa y otro opina otra", aseguró.

Como presidente, "va a tener una actitud de liderazgo", según Cavallo. Pero señaló que "no tiene que ser su propio ministro de Economía".

"Milei tiene gente muy buena. Ocampo es un profesional de muy buen nivel. Él (por Milei) va a poder armar (un equipo). Él, con el tema de la dolarización y cerrar el Banco Central, y todas esas expresiones algo exageradas que hizo, señaló que está determinado a derrotar la inflación", afirmó.

Para Cavallo, fue correcto que Milei haya dicho que cuanto antes eliminará el cepo al dólar. "Lo que advierto y se lo dije a él es que es muy importante unificar y liberalizar el tipo de cambio, lo mismo que el comercio exterior. Pero hay que hacerlo de manera no traumática porque podría haber un impacto inflacionario difícil de solucionar", estimó.

"Milei va a explicar el rumbo de la economía, que es completamente diferente al actual. El tema del manejo cambiario tiene que ser prudente. Habría que, terminada la elección, unificar el mercado comercial", exhortó.

Consultado sobre las privatizaciones y la resistencia que existe hoy, Cavallo respondió que "Ménem se convenció de que había que llevarlas adelante y tuvo la inteligencia de conseguir dos leyes clave para poder privatizar". Sin embargo, mientras no logró estabilizar la economía, "se hicieron muy pocas privatizaciones y con grandes dificultades".

"Milei quiere privatiz... estabilizar rápido y así será más fácil convencer", dijo, respecto de las resistencias.

"Lo que yo digo es que él tiene que ponerse por arriba de todos los Ministerios y ocuparse de todos los temas. Si se mete en los detalles del manejo de la economía, no tendrá tiempo de ocuparse de todos los temas que tiene que ocuparse un presidente", le aconsejó a Milei.

