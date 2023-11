Massa prometió "derrumbar la inflación a menos de la mitad" y dijo cuándo anunciaría a su ministro de Economía

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, vaticinó este miércoles por la noche "la derrota de la inflación en 2024" si resulta electo presidente, a través de la “recuperación de exportaciones”. También reveló cuándo anunciaría a su ministro de Economía y aseguró que con su idea de llamar a un "gobierno de unidad nacional" busca "construir alternancia y bipartidismo".

"La mayor recuperación de ingreso la vamos a vivir el año que viene porque vamos a derrumbar la inflación a menos de la mitad", expresó el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones al canal TN. Allí explicó que lo logrará "a partir de recuperar exportaciones que este año fueron dramáticas", al tiempo que recordó que "la sequía perforó las exportaciones de la Argentina".

Massa señaló que sus medidas irán hacia "la normalización de lo que es el intercambio comercial, el crecimiento de exportaciones en el sector minero e hidrocarburífero y el déficit cero". Por otro lado, indicó que "el programa con el Fondo es inflacionario" y agregó: "Queremos rediscutir el programa sobre la base de resultados de exportaciones. Es para salir de este programa inflacionario. Ya lo charlamos con el Fondo, lo entienden porque saben que le hace mucho daño al bolsillo de los argentinos".

"La mayor recuperación de ingreso la vamos a vivir el año que viene porque vamos a derrumbar la inflación a menos de la mitad, porque vamos a hacer muy fuertes nuestras reservas con el programa de incremento exportador", afirmó el candidato, quien buscará el "superávit fiscal y superávit comercial". "Vamos a un cambio muy profundo en el funcionamiento de la administración pública: unificación de empresas públicas. Un esquema donde tengamos la oportunidad, no sólo de achicar el gasto, sino hacer más eficientes las contrataciones del Estado", anticipó.

El candidato oficialista comunicó que si es presidente, tiene tres objetivos y uno de ellos está vinculado a "la mejora de los ingresos" y estimó que tardaría aproximadamente 12 meses en levantar el cepo. Además, informó que su administración incluiría "la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores, mejora de jubilaciones" y remarcó que "van a seguir los bonos para los jubilados, los programas de medicamentos gratuitos, seguir con la devolución del IVA en la canasta de alimentos y la mejora en las paritarias".

De cara al balotaje de este domingo 19, Massa reveló que “si gano, el lunes o martes anuncio al ministro de Economía". "La política económica la va a dirigir alguien que hoy no está en mi fuerza política y a quien no voy a exponer hasta después de la elección", detalló en la entrevista con TN y adelantó: "Tiene enorme capacidad de trabajo y de gestión". Por su parte, Javier Milei aseguró que ya tiene definido a quién ocuparía el puesto, pero evitó dar precisiones sobre cuándo lo daría a conocer, en caso de ganar.

Massa dijo que el partido de Milei pretende “tomar el ahorro de la gente"

Sobre la propuesta de su rival en el balotaje, Javier Milei, Massa reiteró que "la dolarización es una megadevaluación" y puntualizó que “la apertura de la economía es el cierre de Pymes". Además, advirtió que desde La Libertad Avanza, en caso de ganar las elecciones presidenciales, pretenden "tomar el ahorro de la gente". "La escuché a Villarruel hablar de que van a tomar los dólares de la gente para la dolarización", se inquietó y opinó que "la idea de eliminar el Banco Central obedece más a un enojo de Milei que a una idea económica".

Respecto a las propuestas de los dirigentes de La Libertad Avanza sobre la privatización de los medios públicos, Massa señaló que ese tipo de medios "garantizan federalismo en la comunicación" y destacó que "lo importante de la TV Pública es que la gente del interior de Argentina se informa accediendo a esos contenidos". "Tenemos que ir a un esquema donde los medios públicos sean representativos de la libertad de expresión", consideró y se diferenció del libertario: “En tres años de vida pública querelló por doquier a periodistas, imagínese eso con el poder que da la presidencia".

Sin embargo, estableció que Milei no es su enemigo: “Yo no tengo enemigos, yo tengo adversarios en política, mi enemigo es Margaret Thatcher y lo que representa para Argentina. Milei es un adversario electoral”, meditó y añadió que “la Argentina del amigo-enemigo se muere el 10 de diciembre, porque se muere la grieta" ya que su "vocación es convocar a todos". Massa adelantó que "muchas de las cosas que yo vengo planteando, si el domingo me dan la responsabilidad de ser electo, las podemos empezar a poner en marcha desde el lunes".

"Ese es el cambio más importante que le puedo dar a los argentinos, aprovechar mi capacidad de diálogo con todos los sectores para que tengamos políticas de Estado", remarcó. Además, señaló que su "vida no empieza ni termina en la cuestión política" y acotó que con su convocatoria "al gobierno de unidad nacional, plantea construir alternancia y bipartidismo". "Por eso estoy planteando que la Oficina de Anticorrupción la maneje la oposición", ejemplificó.

