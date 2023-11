Carlos Pampillón, quien fue procesado por ser líder de una agrupación neonazi dedicada a cometer ataques antisemitas, expresó este martes su admiración por Jorge Rafael Videla, Margaret Thatcher y Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), a quien describió como "la política más brillante que hay en este momento" en el país. Sus dichos tuvieron lugar horas después de que la diputada electa libertaria Lilia Lemoine se retractara por elogiarlo.

Durante una entrevista en Radio Con Vos, el dirigente ultraderechista adelantó que apoyará a Javier Milei, candidato presidencial de LLA, en el balotaje del domingo 19 de noviembre, aunque aclaró que lo hace "por descarte". "Si Milei pierde, seguramente va a ver ciudadanos llorando o yéndose afuera", agregó.

Sin embargo, elogió a su compañera de fórmula, a quien "admiro mucho"." Creo que es la política más brillante que hay en este momento en la política argentina. La voy a votar", precisó el dirigente de ultraderecha vinculado con acciones homofóbicas y de antisemitismo.

Sumado a esto, se mostró de acuerdo con los dichos de Milei sobre Margaret Thatcher durante el debate presidencial que tuvo lugar el domingo pasado. "Si yo hubiese estado en la guerra dirigiendo a mi país hubiese hecho lo mismo que hizo Thatcher contra el bando contrario, puedo admirar a un enemigo", afirmó, a la par que consideró que la guerra de Malvinas "fue un triunfo escondido" porque "estuvimos a 14 horas de ganar la guerra". "Si las islas Malvinas no son argentinas que no sean de nadie", añadió.

Carlos Pampillón adelantó que votaría a Javier Milei "por descarte".

En las imágenes que compartió Lemoine, se veía a Pampillón convocando a una sublevación contra las autoridades del Ejército y reivindicando a Iván Volante, un militar que celebró el terrorismo de Estado en sus redes sociales a través de la figura del Falcon verde. Sobre sus dichos, el líder de ultraderecha explicó que apoyó al oficial por un video en el que sostiene que las Fuerzas Armadas no apoyan a Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Sergio Massa, no por las alusiones al vehículo.

Y agregó: "Los reyes de la democracia, ¿nos van a perseguir por pensar distinto? ¿Van a hacer una ley contra el negacionismo para los que no creemos que fueron 30 mil y creemos que fueron 8.000 o 6.800? Las fuerzas armadas no apoyan a Rossi, en la Antártida no tuvo ningún voto".

Al respecto, cuestionó el terrorismo de Estado durante la última dictadura, aludiendo a que "hay relatos que son fantasmagóricos, falsos", así como que la cifra de los 30 mil desaparecidos es "inventada". Además, indicó que "reivindico la lucha antisubversiva": "Yo reivindico que el 90% de la población argentina aplaudió a Videla el 24 de marzo de 1976".

Sin embargo, aclaró que no estaba de acuerdo con los secuestros y con que los militares gobiernen un país, subrayando que "no tienen que volver nunca". Sumado a esto, opinó que "a muchos de los héroes que lucharon contra la subversión, que obedecieron órdenes, los dejaron morir en la prisión".

Pampillón aclaró que no es nazista, pero "sí de derecha y patriota".

"Los militares no nacieron para gobernar. La gente estaba feliz, no te estoy diciendo que estoy de acuerdo con ese tipo de gobierno, para mí hubo una guerra. Las Fuerzas Armadas argentinas tuvieron que combatir una guerra para la que no estaban preparadas, porque lo estaban para combatir al enemigo externo, no interno", explicó.

Consultado sobre cómo calificaría a Jorge Rafael Videla, Pampillón precisó que lo ve como a "un tipo cada día que lo estudio, más honesto" debido a que "se fue más pobre de lo que entró a la administración pública". "Fue uno de los gobiernos que dejó más obras públicas", afirmó.

No obstante, aseguró que "no reivindico la dictadura, reivindico muchas de sus acciones", a la par que explicó que tiene un partido político y que apoya a diferentes dirigentes democráticos como Georgia Meloni en Italia y Donald Trump en los Estados Unidos.

De "mensaje de un patriota" a "grave error mío": el apoyo y rectificación de Lilia Lemoine

Durante la mañana de este martes 14, Lemoine generó una controversia en redes sociales al elogiar al militante neonazi de Mar del Plata, a quien describió como "un patriota". A través de su cuenta de X (antes Twitter), la libertaria compartió un video de Pampillón y escribió "Mensaje de un patriota. Basta de mordaza ideológica".

En la pieza audiovisual, el dirigente de ultraderecha convocó a las Fuerzas Armadas a un boicot en apoyo al oficial Volante "porque sus jefes arrastrados del kirchnerismo le iniciaron un sumario al capitán". "Y ustedes, que están en actividad, pongan las pelotas y desautoricen a ese jefe del estado mayor conjunto que tienen que es un terrorista montonero, mierda vos, mierda vos Rossi, mierda vos Kirchner, Massa y toda la lacra que hicieron pelota las Fuerzas Armadas argentinas", agregó.

Los seguidores de Lemoine le señalaron el historial de Pampillón, pero la primera reacción de la diputada electa fue minimizar las acusaciones: "No sé, solo tomo sus palabras. Por lo demás que lo juzgue la justicia". Sin embargo, ante la repercusión de sus dichos, pidió disculpas y se retractó: "Grave error mío. No es ningún patriota. Ya vi quien es. Pido disculpas".

"Estoy expuesta a tanta gente y a tanta información, soy tan accesible que me entran las balas. Claro que buscan bajarme, hay una operación que empezó en junio/julio. A COMO DÉ LUGAR... ESPERO LOS MEDIOS QUE ME ACUSAN DE APOYAR UN NAZI, TAMBIÉN REPLIQUEN ESTO", concluyó.

La situación procesal de Carlos Pampillón

Según un fallo citado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Pampillón fue procesado por el fiscal Santiago Eyherabide tras considerarlo el "organizador de una agrupación dedicada a cometer ataques para imponer sus ideas supremacistas mediante la violencia".

En ese sentido, el dirigente ultraderechista fue procesado como "autor penalmente responsable del delito de tomar parte en calidad de ‘jefe’ u ‘organizador’ de una agrupación destinada a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, en concurso ideal con el delito de participar en una organización o realizar propagandas basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

Neonazismo argentino

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que la figura se encuentra en concurso real "con el delito amenazas, todos agravados por haber sido cometidos por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad respecto del hecho por el cual fue indagado".

El procesamiento contra Pampillón corresponde a un desprendimiento de una causa iniciada años atrás contra miembros de la organización, por las cuales siete de ellos fueron condenados a penas de entre dos y nueve años de prisión por agresiones físicas, amenazas y pintadas fascistas.

Pampillón es el principal referente de FONAPA, un grupo vinculado con el neonazismo.

Los ataques asociados a su figura ocurrieron entre 2013 y 2016. El 12 de noviembre de 2013, un grupo de personas interrumpió violentamente un acto de conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos en la Catedral de Buenos Aires. Según informó Télam en aquel entonces, cuando el arzobispo intentaba iniciar la misa, el grupo ultraconservador se puso de pie y empezó a gritar: "Fuera adoradores de dioses falsos del templo santo". Además, denunciaban que "los pastores que llevan a los hombres a confundir el dios verdadero con dioses falsos son lobos".

Sumado a esto, Pampillón es el principal referente del Foro Nacional Patriótico (FONAPA), un grupo también vinculado con el neonazismo y asociado con un ataque a golpes a dos referentes de la comunidad homosexual marplatense perpetrado en 2015 por una patota de jóvenes con palos y símbolos nazis.

En otra causa se probó que el dirigente fue el responsable de haber atacado años antes el monumento Memoria, Verdad y Justicia de la Base Naval y el Centro de Residentes Bolivianos en Mar del Plata. Sin embargo, en agosto de 2016 un acuerdo con el fiscal general Juan Manuel Pettigiani le permitió acceder a una probation y, tras el cumplimiento de las medidas impuestas como cursar como oyente la asignatura Derecho Constitucional, fue sobreseído.

¿Por qué se asocia a Milei con el nazismo?

Durante la entrevista radial, Pampillón se refirió a su situación judicial, explicando que "fui procesado en un inicio que salí absuelto, hice una probation en el 2016 porque no tenían absolutamente nada de qué agarrarse". Asimismo, aclaró: "No soy nazi, sí soy de derecha, sí soy patriota, sí tengo una posición polémica respecto de la lucha antisubversiva pero no tengo nada que ver con el nazismo. En ese sentido, aseguró que "a Hitler no lo reivindicaría".

Sumado a esto, sostuvo que su procesamiento fue una venganza desde el oficialismo por negarse a aceptar sobornos para "dejar de hacer marchas". “El origen por el cual me acusan es porque en 2013 no acepté 250 mil pesos de ese momento para dejar de hacer las marchas que hacía contra la inseguridad que me los ofreció el secretario del diputado Mañino Iriart", afirmó. "Como no acepté eso el kirchnerismo me condenó porque era una voz de la derecha, contra corrupción y demás, y me tenían que demonizar", concluyó.

