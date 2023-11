La "Noche de los Cristales Rotos", el inicio de la persecución antisemita en Alemania

En medio del contexto del ataque de Hamas a Israel que, según especialistas, reavivó una ola de antisemitismo, este jueves se conmemorará el el 85° aniversario de la Kristallnacht (en español, "la Noche de los Cristales Rotos"), un evento que marcó "un antes y un después" en la historia de la discriminación contra el judaísmo, al punto tal de que es considerada como un preludio del Holocausto.

Durante la noche del 9 de noviembre y el 10 de noviembre de 1938 se sucedieron en Alemania, Austria anexada y los Sudetes de Checoslovaquia una serie de violentos ataques anti-judíos coordinado por los líderes nazis con el apoyo de Adolf Hitler. Específicamente, según el Museo del Holocausto de Naciones Unidas, fue instigado por los oficiales del Partido Nazi, los miembros de las SA (Sturmabteilungen o guardias de asalto) y la Juventud Hitleriana.

“Estamos viendo un nivel de antisemitismo impensado”

El episodio fue bautizado a raíz de los fragmentos de vidrios rotos que cubrían las calles alemanas después del pogrom, los cuales provenían de las ventanas de sinagogas, casas y negocios judíos saqueados y destrozados durante el episodio. Según datos oficiales del gobierno alemán, los cuales son cuestionables, el hecho dejó un saldo de 91 judíos muertos, a lo que se sumaron cientos de sinagogas destruidas, quemadas o dañadas (en algunos casos se habla de más de 1.500); unos 7.000 comercios saqueados; casas y cementerios judíos violentados; escuelas judías quemadas, y hospitales judíos destrozados.

Además, alrededor de 30.000 hombres judíos fueron arrestados sin haber cometido ningún delito y luego trasladados a los campos de concentración de Dachau, Buchenwald, Mauthausen y Sachsenhausen. Los arrestos escandalizaron y aterrizaron a las familias y comunidades judías. Muchos de esos hombres fueron liberados a lo largo de los próximos tres meses ya que sus familiares pudieron demostrar que tenían planes de salir de Alemania. Sin embargo, cientos murieron en aquellos lugares. En ese sentido, los efectos de Kristallnacht servirían para estimular la emigración de judíos de Alemania en los meses venideros.

Dentro de los actos de violencia, saquearon alrededor de 7.000 comercios de judíos.

Según el Museo del Holocausto de la ONU, el pogrom fue particularmente destructivo en Berlín y Viena, hogar de las dos comunidades judías más grandes del Reich alemán. En dichas ciudades, grupos de las SA rondaban las calles atacando a judíos en sus casas y forzándolos a realizar actos de humillación pública. Asimismo, el archivo policial del periodo documentó que un alto número de violaciones y suicidios ocurrieron con posterioridad a los disturbios.

Luego de los hechos, se obligó a la comunidad judía-alemana, a los que la ley prohibía pedir indemnizaciones a sus aseguradoras, a pagar una multa de mil millones de Reichsmark (unos 400 millones dólares estadounidenses a las tasas de 1938) por los daños producidos. Al respecto, líderes alemanes como Hermann Göring criticaron las extensas pérdidas materiales. Asimismo, el gobierno culpó a los judíos del pogrom y confiscó las indemnizaciones de las compañías de seguro

"La noche de los cristales rotos fue un momento decisivo para los judíos de Alemania. Posteriormente, muchos judíos concluyeron que no tenían futuro en la Alemania nazi (...) Así, Kristallnacht figura como un momento decisivo fundamental en la persecución de los judíos por los nazis, que culminó en el intento de aniquilar a los judíos europeos", indicó el Museo del Holocausto de la ONU.

El desencadenante del episodio "espontáneo"

La Kristallnacht se remonta a dos días previos, el 7 de noviembre de 1938. En ese sentido, el gobierno alemán anunció que el hecho se originó como un "estallido espontáneo" de sentimiento público en respuesta al asesinato de Ernst vom Rath, un oficial de la embajada alemana en Paris, Francia.

Herschel Grynszpan, un judío polaco-alemán de 17 años que vivía en París, le disparó al diplomático el 7 de noviembre de 1938. Unos días antes, las autoridades alemanas habían expulsado del Reich a miles de judíos de ciudadanía polaca que vivían en Alemania, entre ellos, sus padres. Los expulsados se encontraron varados en un campo de refugiados cerca del pueblo de Zbaszyn en la región fronteriza entre Polonia y Alemania. A raíz de ese hecho, a lo que se sumaba que él estaba viviendo ilegalmente en la ciudad francesa, se cree que el joven buscó venganza por su situación familiar.

Según justificó el gobierno alemán, el hecho se originó a raíz del asesinato del diplomático Ernst vom Rath.

Vom Rath murió el 9 de noviembre de 1938, dos días después del atentado. Su fallecimiento coincidió con el aniversario del fallido intento del golpe de 1923, ocurrido en una cervecería de Múnich, Alemania, una conmemoración importante para Nacional Socialista. Con motivo de la fecha, los líderes del Partido Nazi se habían reunido en una cervecería.

Durante el evento, los dirigentes nazis se enteraron del deceso del diplomático. En respuesta, el ministro de Propaganda Joseph Goebbels, principal instigador del pogrom, pronunció un discurso antisemita, en el cual dio a entender a la "Guardia Vieja" del partido de que el joven no había actuado por su cuenta, sino que el "Judaísmo Mundial" había conspirado en el asesinato del funcionario.

Con permiso de Hitler, Goebbels convocó a un ataque contra las comunidades judías de Alemania, ante lo cual los funcionarios nazis llamaron a sus respectivos distritos y comunicaron las instrucciones. "El Führer ha decidido que (…) las manifestaciones no deberán ser ni preparadas ni organizadas por el Partido, pero en tanto estallen espontáneamente, no deben obstaculizarse", precisó.

Según el ministro de Propaganda Joseph Goebbels, el asesinato de vom Rath fue una conspiración del "Judaísmo Mundial".

La feroz propaganda nazi sostuvo que los ataques de esas noches fueron espontáneos, pero en realidad no fue así. En esa línea, miembros de los equipos de las SA y la Juventud Hitleriana llevaban ropa de civiles para apoyar la ficción de que los disturbios eran expresiones de la "reacción del público indignado".

En la madrugada del 10 de noviembre, Heydrich, en su rol de jefe de la Policía de Seguridad (Sicherheitspolizei) envió un telegrama urgente a la Policía Estatal y a los líderes de las SA. Sus órdenes contenían instrucciones específicas: los alborotadores no podían tomar medidas que pudieran dañar personas o propiedad alemana no judía; no podían someter a los extranjeros, judíos o no, a actos violentos; y tenían que sacar los archivos de las sinagogas y propiedades de las comunidades judías antes de destrozarlas, y transferirlos al Servicio de Seguridad (Sicherheitsdienst, o SD). También indicó que debían arrestar la mayor cantidad de judíos que las cárceles locales pudieran alojar, preferiblemente hombres jóvenes y sanos.

Los paralelismos entre la Kristallnacht y el ataque de Hamas

El pasado 7 de octubre, el grupo terrorista Hamas lanzó un ataque contra Israel en el que, hasta el momento, mató a 1.400 personas, entre ellos más de 300 militares. El hecho reavivó una ola de antisemitismo en distintas partes del mundo, siendo que Khalid Mashallah, uno de los líderes de la agrupación islámica, realizó un llamado a una "Guerra Santa" internacional: "Pido a todos los musulmanes del mundo que lleven la Jihad en el alma; luchar y ser mártires de Al-Aqsa".

El resurgimiento de actos antisemitas en el último mes es una realidad en toda Europa, ante lo que la Comisión denunció que "los judíos de Europa viven de nuevo con miedo". En Alemania, con el legado del nazismo y el Holocausto, la situación preocupa aún más, y el gobierno lanzó un llamado a combatir el antisemitismo en el país.

Cientos de sinagogas fueron quemadas y destruidas durante la "Noche de los cristales rotos".

En ese sentido, Felix Klein, comisario del gobierno encargado de la lucha contra el antisemitismo, manifestó este martes que, durante mucho tiempo, el país europeo consideró como ejemplar su trabajo de memoria y expiación de su pasado genocida, lo que condujo a una cierta relajación. "Gran parte de la población se creía inmunizada contra el antisemitismo", afirmó.

El director del servicio interno de inteligencia de Alemania, Thomas Haldenwang, avisó recientemente del regreso de las horas "más oscuras de la historia" del país. Al respecto, la policía federal alemana informó haber contado unos 2.000 delitos relacionados con la guerra entre Israel y Hamas. En la vecina Francia, los actos antisemitas superaron el millar, según las autoridades.

Según las cifras oficiales, 91 judíos fueron asesinados y otros 30.000 arrestados.

"El antisemitismo es un fenómeno antiguo que está lleno de prejuicios y mitos que ha atravesado la historia de la humanidad y en cada época se vistió el ropaje del paradigma del momento. Todas las épocas han logrado encontrar en el judío a un otro negativo", explicó a PERFIL Marisa Braylan, directora del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

En ese sentido, Braylan manifestó que el ataque de Hamas "levantó un avispero de antisemitismo, pero más que nada de antisionismo, que es lo que nosotros entendemos como el antisemitismo más contemporáneo". "El nivel de violencia y exhibicionismo de Hamas habilitó el aumento de un antisemitismo muy preocupante", remarcó.

Ataque antisemita en Caballito: "marcaron" un edificio con la Estrella de David

Y agregó: "En el fondo, o no tan en el fondo, el racista siempre va a encontrar la excusa para lo que encaje con su prejuicio, su estigma y ese grupo que ya de antemano tiene prejuzgado. Le va a cerrar cualquier discurso para justificar la agresión, la violencia, la indiferencia y la negación".

Al respecto, la directora del CES sostuvo que esa ideología "utiliza la excusa de una supuesta protección al pueblo palestino para justificar el antijudaísmo, escudándose en una cuestión de tipo política". "Hamas le ha declarado una guerra a todos los judíos del mundo, lo que trasciende la problemática territorial, con lo cual retoma la discursiva del nazismo de alguna manera", expresó.

En Francia y otros países de Europa comenzaron a "marcar" las casas donde viven judíos.

En esa línea, Braylan explicó que en los Informes Anuales sobre el Antisemitismo en Argentina que realiza el CES "venimos notando que cada vez que el conflicto en Medio Oriente tiene un pico, esto rebota en la Argentina". Sin embargo, aclaró que no es un hecho exclusivo del país, sino que se trata de un "fenómeno mundial": "La diáspora judía, es decir, toda la comunidad judías exterior a Israel son más acosadas, más castigadas, más discriminadas" en esos contextos.

Respecto a la "discursiva del nazismo" que se retoma, la directora del CES mencionó los episodios ocurridos en Europa y Estados Unidos donde se "utilizan modalidades muy similares a las del nazismo", como por ejemplo las "marcas" de los hogares e instituciones judías con las estrellas de David. En el caso de Argentina, detalló que en la DAIA están recibiendo un "elevadísimo" número de denuncias antisemitas, subrayando que "estamos viendo los mismos modos y las mismas problemáticas" que con el nazismo.

En el barrio porteño de Caballito también "marcaron" un edificio con la Estrella de David.

"La Kristallnacht se la toma como un hito de gravedad y de expresión de odio. Lamentablemente, muchos años después, y con lecciones que no fueron aprendidas, nos damos cuenta de que se repite en sus características de una manera muy similar el 7 de octubre en territorio israelí", precisó, a la par que añadió que el pueblo judío "vuelve a estar en el lugar del acusado y el sospechado".

"El 9 de noviembre se conmemora Kristallnacht, pero la mejor manera de denominarlo es la 'noche del pogron' ocurrido en esa ocasión. Llamamos 'pogron' a esto mismo que pasó en Israel hace un mes: el ataque brutal contra civiles que no pueden defenderse por el simple hecho de ser judíos. Se nos va a ir ocupando todo el calendario para conmemorar más actos que reavivan este antisemitismo latente y constante que en cada época va adoptando nuevos disfraces y maneras, pero en definitiva es un odio que a veces se trata de racionalizar, politizar o justificar", concluyó Braylan.

MB / ED