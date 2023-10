El grupo terrorista Hamas publicó este lunes un video de "una de las prisioneras en Gaza", donde muestran a una joven franco-israelí de 21 años que permanece retenida en la Franja de Gaza tras el ataque del grupo palestino en el festival de música electrónica en el sur de Israel. Se trata del primer contenido audiovisual divulgado por el grupo terrorista donde un rehén habla desde su cautiverio.

El video, que fue compartido a través del canal oficial de Telegram y aún no pudo ser verificado, incluye montajes de la mujer recibiendo tratamiento médico por una herida en su brazo mientras está recostada. Según el texto que acompaña la pieza, la rehén fue secuestrada el 7 de octubre, "en el primer día" del ataque de Hamás en territorio israelí.

Israel divulgó el video del operativo de rescate de 250 rehenes en donde mataron a 60 terroristas de Hamas

"Hola, me llamo Maya Sham. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí", explica en la grabación, subtitulada al árabe y recogida por el diario israelí 'Haaretz'.

Sham, que sale mirando a la cámara en un fondo marrón después de varios planos en los que una persona le ajusta las vendas de la mano, pidió que la lleven "pronto" a casa para reunirse con su familia. "Por favor, sáquenme de aquí tan pronto como sea posible", pidió la joven hablando en hebreo.

Las autoridades israelíes informaron que habían recuperado más de 250 cadáveres en un recinto en el que se celebraba un festival de música en pleno desierto del Neguev cuando las milicias palestinas realizaron incursiones armadas. El festival de música fue organizado coincidiendo con la festividad judía del Sucot. Comenzó a las 23.00 horas del viernes y duró toda la noche con miles de asistentes, en su mayoría israelíes de entre 20 y 40 años.

Hamas anunció su intención de liberar a los rehenes extranjeros retenidos en Gaza

Hamas anunció que tiene intención de liberar a todos los rehenes extranjeros cautivos en la Franja de Gaza desde la incursión del pasado 7 de octubre en territorio israelí. Además, estimó en 200 los rehenes del grupo terrorista, mientras que otras milicias palestinas tendrían unos 50 prisioneros.

"Los prisioneros extranjeros son nuestros invitados y serán puestos en libertad cuando las condiciones lo permitan. Instamos a todos los países del mundo a advertir a sus compatriotas que no participen en el ejército enemigo", afirmó el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qassam, brazo armado de Hamás, Abú Obeida.

Además, explicó que las cifras de prisioneros no son concretas debido a que hay "dificultades prácticas y de seguridad" que impiden un recuento exhaustivo, aunque serían 200 los que están bajo control de Hamás y otros 50 en manos de otras "facciones de la resistencia, en otros lugares".

En cuanto a una posible intervención militar terrestre israelí, el portavoz del grupo armado subrayó que "no nos asusta". "Estamos listos para ella", manifestó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron este mismo lunes que 199 personas están retenidas por milicianos palestinos en la Franja de Gaza, una nueva cifra oficial que el Ejército hizo pública tras haber notificado a sus respectivas familias. Por el momento, los funcionarios tanto de Israel como de Gaza negaron cualquier conversación sobre intercambio de prisioneros.