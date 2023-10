Un periodista deportivo y un humorista relataron el calvario de familiares y amigos en Israel

Una de las facetas más dolorosas de la guerra en Medio Oriente queda expuesta día a día a través de los dramáticos relatos sobre la situación que padece la población civil que reside en las zonas aledañas a la Franja de Gaza. Tanto el humorista Roberto Moldavsky como el periodista Hernán Feler expusieron esta semana la desconsoladora experiencia de amigos y familiares que habrían resultado víctimas de la ofensiva del grupo Hamas.

Tras analizar en Radio Mitre el conflicto bélico entre Israel y Palestina, Moldavsky diferenció en primer lugar al grupo Hamas del Estado Palestino y denunció que su propósito es "borrar a los judíos de la faz de la tierra”.

Moldavsky reconoció en el programa radial que conduce Jorge Lanata que la coyuntura internacional lo golpeó en su fuero interno por la tragedia que afectó a algunos amigos y conocidos suyos.

“Tengo que decir algo porque me siento muy dolorido. Porque se nos murió gente conocida, tenemos unos amigos secuestrados, tenemos una situación terrible”, advirtió Moldavsky.

En este contexto, el cómico se refirió a la dificultad para conciliar su estado de ánimo con el oficio diario: “Son días complicados para mí. Tengo que hacer humor y la verdad que estoy un poco golpeado por los hechos que ocurrieron".

“Hamas es un movimiento religioso, no es político. No es como la autoridad palestina que negocia por tener un Estado palestino, que yo realmente creo justo. Esta gente va por la vida, ¿y en qué sentido lo digo? Ellos entraron a Israel a matar civiles, no es que fue una consecuencia de un ataque. A cambio van a morir sus propios civiles y ellos lo saben, no es que es un dato nuevo. Para ellos los muertos judíos son herejes y los muertos propios son mártires. Ante esa ecuación es muy difícil todo", consideró el humorista.

La historia de la tía de Hernán Feler

Por otro lado, el periodista de D-Sports Radio Hernán Feler reveló la estremecedora experiencia por la que transcurre una de las integrantes de su familia, cuya residencia se localiza en la frontera con la Franja de Gaza, en Israel.

Entre el llanto y la desesperación, Feler manifestó públicamente que su tía, Ofelia Roitman, se encuentra desaparecida y, según la familia, probablemente haya sido secuestrada por el grupo terrorista Hamas en su residencia.

La mujer se resguardó en un refugio antibombas y a través de un mensaje le comunicó a su familia que escuchaba movimientos "extraños" desde afuera. Con posterioridad perdió todo contacto telefónico (los mensajes que recibía arrojaban una tilde, según el relato del sobrino) y a la vista de lo anterior Hernán Feler aseguró que Roitman, de 77 años, "fue secuestrada", como tantas otras víctimas. "Se presume que están en Gaza llevadas por el grupo Hamas", conjeturó el periodista.

"Debe ser de los llamados más duros que tengo que recibir y de las entrevistas más duras de mi carrera. Porque es algo que causa mucho dolor, pero que tratamos de afrontar de la mejor manera", aseguró el relator en una entrevista televisiva.

Feler indicó en el programa ‘No Veo La Hora’, transmitido por la emisora D-Sports, que sus tíos viven en esta zona de conflicto desde 1985. Ambos habían viajado con otros familiares pero ellos al parecer fueron los únicos que decidieron quedarse en ese lugar: "Parte de mi familia se fue a vivir a Israel en búsqueda de un mejor pasar y una nueva vida. Algunos de mis primos viajaron a otros países, pero mis tíos se quedaron allí".

"Mi tío no se encontraba en el lugar de los bombardeo, porque tuvo un episodio de salud. Pero mi tía si estaba allí. Mi primo, Pablo, le escribió a mi tía Ofelia para que se resguarde de los bombardeos en el refugio", comenzó su relato Feler.

Pero que en un momento sintieron el verdadero terror: "Los refugios son subterráneos, antibomba. No son refugios en los que no se pueda acceder desde el afuera. Mi tía se resguardó allí y estuvo en contacto con mis primos. Hasta que ella le manifestó a ellos que comenzó a escuchar ruidos extraños alrededor del refugio. El último mensaje que mi primo le envió, para que ponga el celular en vibrador y solo se comunique por escrito, quedó en una tilde y allí comenzaron a pensar lo peor".

"El lugar quedó totalmente destrozado. Mi tía y varios cientos de personas más quedaron secuestrados. Se presume que está en Gaza, en manos de Hamas", detalló, .

Al mismo tiempo, aclaró que no está culpando a Palestina por lo sucedido: "Hamas no es Palestina y es bueno aclararlo, Hamas es un grupo terrorista que desprecia la vida. No es que hay un odio entre Israel y Palestina".

"Estamos rogando y deseando que nuestra tía esté viva, que no sufra y que pueda reencontrarse con su familia. Hay casos de soldados que han sido secuestrados por Hamas y han estado por años en ese estado. Tengo fe, tengo esperanza y tengo ilusión en que pueda volver a su casa, pero estamos sufriendo mucho por lo que está pasando". graficó el relator.

El llanto de Hernán Feler

"Mi tía tiene 77 años, es una persona muy mayor, que disfrutaba de su vida, de sus nietos...", describió el periodista y denunció que Ofelia Roitman "hoy está privada de su libertad. Todos los que estamos alrededor, lo estamos sufriendo".

Durante el relato, Hernán Feler "se quebró" y compartió a fondo los sentimientos contradictorios que emergieron a raíz de esta dramática situación.

"La verdad que tengo un pensamiento muy fuerte, muy difícil... No sé si en radio o al aire se debe decir, pero lo voy a compartir. En algún momento pensé: ojalá mejor que no esté viva y que no esté sufriendo lo que puede estar sufriendo con este calvario de estos asesinos que odian la vida", se sinceró el relator.

