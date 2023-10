"Mamá, soy Daria, mataron a papá": el desolador mensaje de una nena de 10 años escondida en Israel

Una mujer compartió los desoladores mensajes que recibió por parte de su hija, desde el teléfono de su exmarido, momentos después de que el hombre fuera asesinado frente a los niños en Israel. En diez minutos, todo había cambiado para Daria, la niña de 10 años que se escondió junto a su hermano y habló durante tres horas por teléfono con su mamá, quien intentaba convencerla de que no iba a morir.

Reut Karp recurrió a Facebook el domingo para revelar los últimos mensajes enviados por su exmarido, antes de que muriera en uno de los muchos ataques sorpresa lanzados por el grupo terrorista en Israel. En el intercambio, Dvir, de 46 años, dice: "Aquí hay un gran lío", antes de añadir: "Hay un intenso tiroteo en el kibutz", una comuna agrícola israelí.

Hamas asesinó a más de 100 personas en un kibutz del sur de Israel: entre ellas habría 40 bebés

Preocupada por la seguridad de su exmarido y de sus hijos, Daria y Lavie, que habían ido a visitarlo a su casa en Re'im, Reut respondió: “¿Disparos? ¿Dentro del kibutz?”. Dvir contestó: “Sí, así suena”. Dos minutos después, la mujer envió otros tres mensajes comentando la situación de otros familiares, pero Dvir ya no contestó.

"Estaba asustada, tenía miedo de no volver a ver a mi mamá. Pensé que no iba a volver a ver a nadie", relató la niña

“A las 8:20 am, los terroristas entraron en la casa de Dvir, él se abalanzó sobre ellos con un hacha, trató de proteger a mis dos hijos que estaban con él y fue asesinado frente a sus ojos. Su pareja Stav también intentó protegerlos, pero también fue asesinada”, relató Reut en Facebook, en un homenaje a su exmarido.

El siguiente mensaje que la mujer recibió desde el teléfono de Dvir por WhatsApp fue a las 8:24, pero ya no era él su interlocutor: “Mamá, soy Daria, asesinaron a papá. A Stav también. Ayuda”, envió la niña de apenas 10 años.

“Durante tres horas estuve hablando por teléfono con Daria, calmándola, escuchándola respirar pesadamente y con miedo. Ella estaba escuchando a alguien todavía dentro de la casa y le dije que guardara silencio”, relató Reut y, en comunicación con canal 12 israelí, recordó que “fue una conversación como del Holocausto”.

"La gente de Al-Qassam no asesina niños", escribió el hombre que ejecutó a Dvir en la pared

Por su parte, Daria expresó: "Fue el peor sábado de mi vida. Estaba asustada, tenía miedo de no volver a ver a mi mamá. Pensé que no iba a volver a ver a nadie". A lo largo de la llamada, Daria insistía: "¿Cuándo van a venir a buscarme? Ya no puedo más”. Pero evitaba moverse para no tener que ver los cadáveres de su papá y su pareja.

Según relató Reut, antes de irse, el terrorista que asesinó a su exmarido “calmó a Daria y a Lavi, los cubrió con una manta, tomó lápiz labial y escribió en la pared: 'La gente de Al-Qassam no asesina niños'”, refiriéndose al brazo armado de Hamas que lanzó un ataque sorpresa contra Israel el sábado, que hasta ahora ha matado a más de 700 israelíes y ha herido a 1.200.

Finalmente, un civil armado encontró y rescató a los niños a través de la ventana (para evitar pasar junto a los cuerpos) y los llevó a un hogar del que no podían salir porque continuaban asediados. Allí estuvieron nueve horas. “Arriesgó su vida por la seguridad de mis hijos”, agradeció Reut y lo definió como su “ángel guardián”.

El domingo, la mujer compartió en Facebook el video del reencuentro con sus hijos y su madre, quien también había permanecido escondida de los ataques.

“Le cortaron la cabeza a niños”: Hamas asesinó a 40 bebés en un kibutz del sur de Israel

Unos 70 terroristas del movimiento islamista palestino Hamás irrumpieron en el tranquilo kibutz de Kfar Aza, en el sur de Israel, y ejecutaron a todo aquel que se le cruzó por su camino, incluidos unos 40 bebés. Los cuerpos acribillados a balazos de los residentes fueron encontrados en los terrenos del kibutz, entre casas quemadas, muebles esparcidos y automóviles incendiados.

Los soldados israelíes fueron de casa en casa para retirar en bolsas negras los cuerpos de las decenas de personas masacradas, entre las cuales había familias enteras. Fuera de las casas destruidas, los soldados dijeron a la prensa que vieron los cuerpos de bebés junto a sus cunas, con las cabezas cortadas, en una señal de los actos depravados cometidos por los terroristas desde que atacaron Israel el sábado.

"Masacraron a todos a sangre fría", los dramáticos relatos del ataque de Hamas al festival de música en Israel

“Hasta 40 bebés y niños pequeños murieron”, dijeron soldados de las FDI a i24News. Las desgarradoras imágenes difundidas por ese medio mostraron la cuna cubierta de sangre y su ropa ensangrentada.

"Ves a los bebés, a las madres, a los padres, en sus dormitorios, en sus salas de protección y cómo los terroristas los matan. No es una guerra, no es un campo de batalla. Es una masacre, es una actividad terrorista", dijo el general de división israelí retirado Itai Veruv, que visitó el lugar del desastre. Reconoció haber quedado en shock al ver "todos los cuerpos de los civiles... los niños muertos".

ML / ED