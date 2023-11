Este viernes 24 de noviembre se escribe un nuevo capítulo en la guerra en Medio Oriente: comienza la tregua entre Israel y Hamás luego de la mediación de Catar.

Según el comunicado de Hamás, habrá cese de las operaciones militares por 4 días y un canje de 50 rehenes. Ya son 13 los primeros rehenes israelíes liberados.

En vivo | Hamas liberó a 13 rehenes israelíes y 12 ciudadanos tailandeses

Pasó más de un mes desde el 7 de octubre, día en que los terroristas de Hamas invadieron Israel y, a su paso, mataron a 1.200 personas y tomaron a unos 240 rehenes. En esta cifra hay 15 argentinos desaparecidos.

De algunos de ellos se sabe que fueron tomados como rehenes por la agrupación terrorista, pero hay otros de los que no se sabe nada. Además del caso del sobrino de León Gieco, hay al menos 15 argentinos que no fueron localizados, según afirmó el canciller Santiago Cafiero.

Una familia entera desapareció en el kibutz Nir Yitzhak

Clara Marman, de 63 años se encontraba con su pareja, Luis Har (70); su hermano, Fernando Marman (60) y su hermana, Gabriela Leimberg (59) en el kibutz Nir Yitzhak, situado a unos diez minutos de la Franja de Gaza. Allí también estaba Mia Leimberg, adolescente de 17 años nacida en Israel. En el caso de Luis Har, Gabriela Leimberg y Clara Marman, según el vídeo difundido por la Organización Sionista Argentina, estos tres estaría confirmado que se encuentran entre el grupo de secuestrados.

Arrancó la tregua pactada por Israel y Hamas en la Franja de Gaza: cuándo liberarían a los rehenes

Cuando comenzaron los ataques Clara se comunicó con sus hijas Mayan y Gefen y su último mensaje fue: "Están en casa, están rompiendo cosas". No se supo más de ellos.

Ron Scherman, el sobrino de León Gieco

“Pido por el regreso de todos los rehenes a sus lugares. En mi caso particular, pido por la vuelta de mi sobrino Ron Scherman, por el amor que nos une como familia, y por el amor universal”, publicó León Gieco en sus redes sociales.

Ron junto a su padre Alex

Ron, de 19 años, estaba cumpliendo con tareas administrativas dentro del ejército, ya que estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. El día del ataque se mantuvo escondido hasta que le escribió a su padre, Alex Scherman: "Terminó todo, los quiero mucho".

Alex, luego, vio videos compartidos por Hamas en los que se veía a su hijo secuestrado junto con otros dos compañeros.

Ofelia Feler de 77 años, secuestrada

Ofelia Feler de Roitman, de 77 años, se encontraba el sábado en su casa del kibutz Nir Oz, donde reside desde 1985. Su esposo Héctor no estaba porque permanecía internado recuperándose de una operación de cadera.

Aseguran que, “el intercambio de rehenes sería un triunfo de Hamas”

Ella le escribió a su familia cuando comenzaron los ataques, hasta que quedó incomunicada. “Habrá sido el momento en que entraron los terroristas y se la llevaron. Desde el sábado a la mañana no se sabe nada de ella”, contó el relator y periodista deportivo Hernán Feler, sobrino de Ofelia, según reconstruyó La Nación.

El bebé argentino y su familia, un secuestro registrado en video

También en el kibutz Nir Oz, Karina Engelbert, cordobesa de 50 años, le envió en la mañana del sábado un último mensaje a su hermana Paola: "¡Entraron! Están adentro". Ella estaba junto Ronen Engel (54) y sus hijas Mika (19) y Yuva (11). Desde ese instante no se sabe nada de ellos.

Israel aprobó una tregua de 4 días con Hamas que liberará 50 rehenes a cambio de la excarcelación de 300 palestinos

José Luis Silberman, de 67 años, trabajaba en los cultivos del kibutz Nir Oz y el sábado, fue secuestrado por Hamas junto a su esposa Margit, su hija Shari, su yerno Yaden y sus nietos Ariel, de tres años, y Kfir, de 10 meses. Su situación se conoció porque quedó registrada en un video difundido por Hamas.

Iair Horn y Eitan Horn, dos hermanos secuestrados

Iair Horn, de 45 años había recibido la visita de su hermano menor, Eitan Horn, de 37 en el kibutz Nir Oz. "Cuando llamaba, no me contestaban por WhatsApp, ni por SMS, ni por el teléfono directo. Llamé a un amigo y me confirmó que están desaparecidos, que los buscaron por todo el kibutz, que en la casa no están... Que no están”, contó itzik Horn, padre de ambos, a La Nación.

Lior Rudaeff, un encargado de seguridad

Lior Rudaeff, de 61 años, vivió casi toda su vida en Israel y el sábado cumplía con su trabajo como encargado de seguridad en el kibutz Nir Yitzhak cuando fue capturado. Su familia se recluyó en refugios por 48 horas y logró ser rescatada.