La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a cruzar este martes a la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, por sus declaraciones para transformar el Museo Sitio de la Memoria de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), que durante la última dictadura funcionó como el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande.

"Lo que Villarruel quiere es borrar la historia. Y la historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos que defendemos de los derechos humanos y el pueblo argentino", comenzó diciendo Carlotto sobre la compañera de fórmula de Javier Milei. "La ex Esma es una imagen mundial de lo que fue el horror en la Argentina", aclaró.

Victoria Villarruel: "La ESMA son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo"

En declaraciones al programa radial Crónica Anunciada (Füturock), la titular de la asociación civil afirmó: "Que Villarruel diga las payasadas que quiera, no hay que darle ni un minuto de atención".

"Estamos trabajando muchísimo para no perder la memoria, para avanzar en lo mejor para nuestra sociedad. No hacemos nada con rencor, con bronca. Nos gastemos tiempo en esta persona. No voy a perder un minuto de mi vida", añadió.

El 19 de septiembre pasado la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó al Museo Sitio de Memoria ESMA en su lista del Patrimonio Mundial, al declararlo un lugar con un "valor universal excepcional".

Por ese motivo, Carlotto definió a Villarruel como una mujer "desquiciada" que se cree "una reina que puede borrar todo y poner lo que quiere".

En diálogo con TN, la diputada nacional y candidata vicepresidencial, que organizó en septiembre un homenaje a las víctimas de ataques de grupos guerrilleros en los setenta, como Montoneros y el ERP, propuso reutilizar el predio que perteneció a la Armada, que cuenta con 17 hectáreas y está ubicado en Avenida del Libertador 8151, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Es un predio que podría ser disfrutado por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaba destinado a ser escuelas, y lo que más necesitamos son escuelas”, argumentó. En este contexto, sugirió la necesidad de auditar minuciosamente el área de Derechos Humanos, al cual definió como "un agujero negro para la entrega de subsidios, bienes del Estado, e indemnizaciones”.

Su encuentro con Schiaretti

En otro momento del reportaje, la titular de Abuelas habló sobre su encuentro con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que obtuvo un 7% de votos en las elecciones presidenciales por el espacio Hacemos por Nuestro País. Entre otros temas, dialogaron sobre el debate entre Sergio Massa (Unión por la Patria-UxP) y Javier Milei.

"Hablamos de todo un poco, a calzón quitado, como dicen los viejos. A buen entendedor, pocas palabras", declaró Carlotto.

"Schiaretti hace poco vino a saludarme e invitarme a Córdoba y finalmente lo concretamos. Es alguien al que le tengo mucho aprecio. Por supuesto que hablamos de la votación, pero no le di ninguna indicación de qué tiene que hacer", concluyó.

