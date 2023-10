"Hola, quiero acompañar a todas las madres que están sufriendo en este momento el no saber dónde están sus hijos y sus familiares". Con esas palabras, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestó su apoyo y acompañamiento a las madres de las personas que están secuestradas por Hamas en Franja de Gaza durante el conflicto con Israel.

La titular del organismo de Derechos Humanos dirigió su mensaje a "todas las madres que están sufriendo el no saber dónde están sus hijos”, y les pidió que tengan fe y esperanza para afrontar el momento que calificó como una “guerra infame”.

"Las acompaño con el corazón, yo en mi cargo especial de madre, he vivido y sigo viviendo el dolor de la pérdida que tenemos que impedirla", dijo Carlotto en un mensaje para la campaña #Yonomiroparaotrolado que comenzó a vitalizarse a través de las redes sociales, y que también contó con la participación de artistas como Ricardo Darín.

Desde el sábado 7 de octubre, cuando fue noticia el violento y sorpresivo ataque de Hamas a Israel, decenas de personas desaparecieron, entre ellos los hermanos Iair y Eitan Horn, de los que nada se sabe. Se presume que la organización terrorista tiene a los rehenes en túneles subterráneos ubicados en Gaza.

Ayer se conoció el video de una mujer que está secuestrada, llamada Maya Sham. "El sábado por la mañana temprano volvía de una fiesta en la zona de Sderot. Me hirieron gravemente en la mano. Me llevaron a Gaza y me ingresaron en el hospital durante tres horas. Me cuidaron y me dieron medicación", dijo en el video, para demostrar que está bien y cuidada.

Hay argentinos desaparecidos

Entre las personas desaparecidas hay argentinos, y es por eso que el canciller Santiago Cafiero está en diálogo permanente con sus pares israelitas.

"Estamos trabajando con el gobierno de Israel. Es un diálogo permanente para tratar de dar con el paradero de los argentinos que tenemos en condición de secuestrados o rehenes", afirmó Cafiero en declaraciones a Radio 10.

También agregó que el país adhirió al llamado de la comunidad internacional "para que se liberen todos los rehenes", y detalló que sigue habiendo 22 argentinos con "paraderos conocidos" y que resta saber la información oficial sobre el resto.

