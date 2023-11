Villarruel apoyó las críticas de un militar hacia Rossi: "Llevabas a tus hijos y amigos a dar vueltitas en helicóptero"

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, apoyó al ex militar, Iván Volante, quien subió un video criticando la gestión de Agustín Rossi al frente del Ministerio de Defensa. El “Capitán Volante” tiene posteos reivindicando la dictadura en sus redes sociales.

Iván Volante compartió un video en su cuenta de TikTok contando supuestos hechos contra Rossi. Una cuenta de Twitter expresamente libertaria lo viralizó y la candidata libertaria lo reposteó, agregando: “Mi apoyo al Capitán y a todos nuestros hombres de las FFAA (Fuerzas Armadas), FFPP (Fuerzas Policiales) y FFSS (Fuerzas de Seguridad) que padecen la demonización y el maltrato del kirchnerismo”.

El tuit de Villarruel en apoyo al exmilitar.

La polémica acusación del capitán Iván Volante contra Agustín Rossi

En el video en el que apunta a Rossi, la ex militar señaló: "Agustín Rossi dijo ayer que los militares lo queremos, mentira Rossi, no te queremos, ninguno te quiere. Quizás algún que otro coronel de aviación de ejército que le gustaba arrodillarse. Cuando eras ministro de Defensa te quedabas casi siempre a dormir en la quinta en Campo de Mayo con familiares, amigos, hacías fiestas con la plata de los impuestos, camareras, seguridad, choferes. Y como no te alcanzaba al otro día en vez de irte a trabajar en auto, te ibas al aeródromo donde te llevábamos hasta un helipuerto en helicóptero y de ahí te ibas en auto a tu oficina. Un par de veces te llevé yo. Llevabas a tus hijos y a tus amigos a dar vueltitas en helicóptero. 2500 dólares la hora salía tu caprichito. Sos exactamente igual que Insaurralde, que Massa, que Cristina, que todos los delincuentes que fundieron y robaron este país. Rossi, soy el capitán Iván Volante".

Quién es Juan Daniel Amelong, el genocida nombrado por Victoria Villarruel detenido por delitos de lesa humanidad

Ayer Villarruel en el debate aseguró que "no fueron 30 mil" los desaparecidos en la dictadura militar. Además acusó a Rossi de dedicarse a "demonizar a los uniformes" cuando estaba en el Ministerio.

"7, aunque un poco incómodos, entran en este baúl": el polémico posteo del exmilitar

Otro de los videos más polémicos que subió a su cuenta de TikTok fue el de un Ford Falcon verde y en la imagen dice: "7, aunque un poco incómodos, entran en este baúl".

El hombre que aparece con parches militares en su campera comparte contenido en sus redes sociales apoyando la campaña de Villarruel y también respalda la teoría de que el número de 30.000 desaparecidos es falsa.

Ivan Volante, según pudo saber el portal CORTA de fuentes del Ministerio de Defensa, es capitán retirado en 2020 de Aviación del Ejército. En su cuenta aparecen videos apoyando a Hamás y haciendo apología a la dictadura militar; entre otros, con comentarios que dicen: "Haga patria mate a un delincuente. Algunos ya cumplimos ese sueño".

