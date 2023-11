Milei y Massa cierran sus campañas

El periodista de política, Alejandro Gomel, informó al respecto de lo que será un jueves de acción y cierre de campañas para Sergio Massa y Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Realmente es sorprendente lo que pasa. Faltan menos de 24 horas para que cierre las campañas, este viernes a las 8:00 comienza la veda electoral, y en ambos centros de campaña se vive con mucho nerviosismo.

Hay una sola coincidencia entre todos: la gente de Sergio Massa, Javier Milei y los encuestadores, que es la incertidumbre, no saber qué pasará. Por supuesto que todos manejan números, ven estadísticas, curvas y todos llegan a la misma conclusión, que es un empate técnico.

Algunos dicen "ganaremos por dos puntos (51 a 49)", mientras que otros manifiestan "una ventaja de Massa por el 0,8%", "está parejo y habrá una larga noche para saber exactamente cuál será la diferencia porque estará absolutamente parejo".

Hasta este miércoles era de esta manera y las últimas 72 horas que fueron, según los especialistas, las que marcaron las definiciones de las últimas dos elecciones, que fueron las PASO y las generales. Se transitan estas últimas 72 horas y el gran interrogante es cómo se definirá esto el domingo.

Mientras, siguen mirando encuestas y analizando las curvas de los últimos días, cómo fue subiendo, bajando, cómo repercutió el debate y las últimas horas frente al domingo pasado, el conocimiento de la cifra de inflación, suba del dólar blue este miércoles y pasaron varias cosas que pueden modificar el humor social se preparan los candidatos.

Hoy es el cierre de campaña y Milei cambia de escenario: los últimos los hizo en Capital Federal y en esta ocasión se trasladará a Córdoba. Ahí también se ve la mano de Mauricio Macri, que lo tenía como lugar preferido cuando podía ser candidato esta provincia. La decisión es cerrar con una caravana por la capital de la provincia y será esta hasta tarde después de las 19:00.

Massa no hará el típico acto peronista con la liturgia, los bombos, rodeado de dirigentes, sino todo lo contrario, no habrá actos masivos. Tampoco se mostrará con dirigentes del PJ, pero estará sí al mediodía donde estuvo Milei, con el Círculo Rojo, en lo que fue el almuerzo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción desarrollado en el Hotel Alvear.

Luego, estará con estudiantes secundarios en el colegio Carlos Pellegrini y alguna recorrida de la que todavía no se brindaron mayores detalles por el Conurbano, en alguna fábrica. Pero lejos de los actos o las movilizaciones masivas, no va por ahí el cierre de la campaña, sino que se busca voto a voto lo que falta de aquí al domingo.

Este miércoles estuvieron casi al mismo tiempo en televisión. Primero, Milei y después Massa. Ambos estuvieron en TN, en el mismo programa.

Hubo algunas definiciones de Massa respecto a la inflación y dejó algunos datos, seguramente el talón de Aquiles, lo más difícil de defender para un ministro de Economía y candidato, lo que está sucediendo con la inflación.

"La recuperación del ingreso la vamos a vivir el año que viene porque vamos a derrumbar la inflación a menos de la mitad, porque haremos, con el programa de incremento exportador, muy fuertes nuestras reservas. Iremos a superávit fiscal en lo posible, principio cero de déficit fiscal, si podemos superávit fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria. Los superávit gemelos son los que le dan a Argentina fortaleza económica" aseveró Massa acerca del índice inflacionario. Habló de una año aproximadamente para bajar la inflación.

Milei fue consultado por lo mismo y dijo que entre 18 meses y dos años hacen falta para bajar la inflación en Argentina.

Luego volvieron algunas de las discusiones que tuvieron que ver con el debate. Massa había sacado el tema de la famosa pasantía del Banco Central de Milei y cuando le consultó a libertario por qué no se la renovaron, allí Javier Milei titubeó.

Frente a la pregunta de si se vulneró un secreto del Banco Central por lo expuesto sobre el tema por Massa, respondió: "No me sorprende porque es un modus operandi del kirchnerismo. Massa sacó el tema de la pasantía del Banco Central y trató de llevarlo para el lado del psicotécnico, lo que menos se imaginó es que soy una persona autocrítica y dije 'bueno, fracasar es parte de la vida'. En esa pasantía no me pude integrar bien".

Luego, ante la consulta de si fue un golpe bajo que se saque esa historia, aseguró: "Eso depende desde donde usted tenga acomodado el ego. Si yo fuera una persona que tiene el ego en la estratosfera eso hubiera sido demoledor o tenía que aceptar la mentira del psicotécnico para ocultar el fracaso o aceptar que fracasé".

Massa volvió sobre esto, le preguntaron sobre este tema y allí impactó sobre una de las principales propuestas y las más controvertidas de Milei, esto de terminar con el Banco Central. Ya hubo una marcha atrás dentro del propio equipo del libertario cuando le preguntaron a Emilio Ocampo acerca de esto y mencionó que "en realidad hay algunas funciones del Banco Central que son necesarias y hay algunas idas y vueltas".

El ministro-candidato volvió sobre la pasantía de Milei, el Banco Central y lo que puede ocurrir con el candidato libertario si llegase a la Casa Rosada: "Conté una nota de Bercovich, lo publicó él hace como cuatro meses. Es un periodista económico de mucho renombre. Lo publicó y, además, hizo un pedido de acceso a la información pública. No fue un golpe bajo".

Y agregó: "Un país sin moneda, para un empresario, es un país sin crédito, porque la tasa de interés la definen en otro país, por ejemplo. Para un inquilino, alguien que quiere sacar un crédito hipotecario un país sin moneda es un país sin crédito. Por lo tanto, esta idea de eliminar el Banco Central creo que obedece más a un enojo de él con el Banco Central que una idea económica".

En las últimas horas de campaña estuvieron en televisión, hoy habrá recorridas: Milei en Córdoba, Massa con empresarios y después con estudiantes secundarios. A esperar en este mar de incertidumbres que están manejando los candidatos, los equipos de campaña pero también los encuestadores.

