Encuestas, paz social y Ratazzi fiscal: las fotos del paso de Milei con el círculo rojo

El círculo rojo, más allá de sus preferencias ideológicas, aprovechó la visita de Javier Milei para dejar transcender una verdad que relevan las encuestas que tienen en sus oficinas: el libertario “está a un paso” de ser presidente. Con ese certeza, que deberá ser confirmada en las urnas el domingo próximo, inició una convocatoria de “convivencia democrática” para evitar que se magnifique el peor de los miedos que tiene el mundo empresario, que es el estallido social que podría generar una hiperinflación, a partir de una salida del Estado de los controles cambiarios y de precios.

“La sociedad se va a manifestar por cambio y paz. Cambio de todas las cosas estructurales que están mal, para que sea un país económicamente viable; y paz social. Quien llegue a la Presidencia va a tener esa parte de responsabilidad, pero también la tendrá quien llegue a la oposición”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) e integrante del Grupo de los Seis (G6), Mario Grinman, luego de escuchar a Milei.

Qué pasará con el dólar si gana Sergio Massa o Javier Milei

El empresario evitó mostrar preferencias por uno de los dos candidatos que pelearán en las urnas en la segunda vuelta electoral, pero sirvió como explicación, a micrófono abierto, de lo que muchos de sus colegas decían off the record: “Gana Milei y el principal problema es la crisis social que va a haber en las calles. Porque es inevitable que tome medidas, pero serán muy costosas para la gente y si el peronismo no acompaña, puede ser muy grave”. Ese presagio se lo dijo a PERFIL un grupo de empresarios que siguieron, a apenas una mesa de distancia, el discurso de Milei en almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), en un hotel porteño.

Rattazzi volverá a fiscalizar

La platea empresaria mañana volverá a almorzar el mismo plato, cuando asista a escuchar al candidato oficialista, Sergio Massa. Pero la sensación que dejó este miércoles es de tranquilidad por la mesura en el discurso de Milei y la certeza que el plan motosierra “no se va a poder aplicar de buenas a primera”.

“Todos sabemos que un candidato en campaña dice cosas que luego no va a poder poner en práctica”, sostuvo, con cierto alivio, el dueño de una fábrica, que estuvo presente entre los 300 comensales. Lo que no confesó es si se trata de un deseo o de información privilegiada de parte de Milei o del entorno más cercano del libertario.

Cristiano Rattazzi

Eduardo Elsztain

Mientras que una parte de la platea empresaria dejó ver el entusiasmo por un cambio de época en las recetas a aplicar para resolver los problemas estructurales de la economía doméstica, pero prefirió no hacer explícito el respaldo ideológico hacia el libertario, el empresario que sí dio la cara a favor de Milei fue el expresidente de Fiat Argentina y actual dueño del Grupo Módena, Cristiano Rattazzi, quien le confirmó a PERFIL que el domingo próximo volverá a ser fiscal de mesa, para cuidar los votos libertarios.

En el cónclave del sector privado estuvo un puñado de los grandes dueños de empresas: Eduardo Eurnekian, jefe de Corporación América; Adrián Whertein, director y accionista del Grupo Whertein; Alejandro Bulgueroni, presidente de Pan American Energy (PAE) Group; Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y del Banco Hipotecario; entre otros. También estuvieron representantes de los sectores de la construcción, la industria, el comercio, las finanzas, los bancos y el campo, enrolados en el G6.

Eduardo Eurnekian

Constructores en la mira

“Es mentira que la obra pública genere empleo. Lo que hace es quitarle recursos a otros sectores de la economía, cuando el Estado les saca los impuestos para inflar a la construcción”. Esa frase de Milei dejó claro que los empresarios enrolados en la Cámara Argentina de la Construcción quedaron en el ojo de la tormenta. “Los tiene de punto”, se resignó un industrial que verá afectada su producción por la caída de la demanda en el sector que utiliza hierros y cemento. Las miradas se posaron en Gustavo Weiss, presidente de Camarco, que tuvo uno de sus peores almuerzos.

Sucede que los constructores tienen deudas atrasadas con el Estado y temen que pase todo a pérdida, más allá del stop de los negocios que mantienen con los gobiernos. Si bien la canilla se cerrará en el ámbito nacional, las inversiones provinciales y municipales también caerán en desgracia, porque el ajuste fiscal pegará primero en la obra pública de cercanía.

El presidente del Cicyp y vice de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, evitó ser contundente, como el respaldo que antes de las elecciones generales le había dado a Patricia Bullrich, pero fue muy crítico de la situación económica actual: "Los dos modelos en pugna nos hace enfrentar sobre sí queremos esta dinámica inflacionaria o estabilidad monetaria. Si seguimos por este sendero decadente o queremos sentar las bases de un modelo de crecimiento. Si queremos seguir con este modelo corrupto o abrazar los valores morales que hicieron grande el país. Nos planteamos también el tipo de democracia que queremos. Tenemos la democracia liberal y enfrente la versión donde se lleva todo puesto".

AM