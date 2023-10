Mario Grinman: "El que quiera conducir a la Argentina tiene que mostrar la calma para desarmar las bombas"

El ex jefe de Gabinete de Asesores reflexionó acerca del pedido de Sergio Massa contra los especuladores financieros. "El que cometa un delito, tiene que ir preso", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además aseguró que, en una coyuntura económica inestable, "los que pretenden conducir el país tienen que mostrar serenidad y responsabilidad, no incentivar el pánico".

¿Nos podría hacer un balance del encuentro con Sergio Massa en la cumbre de la Cámara Argentina de Comercio?

Era un almuerzo que estaba programado para marzo pero, por problemas de ambas partes, se fue postergando hasta ahora.

Lo más importante fue lo que se viralizó en las redes acerca de sus dichos de meter preso a los especuladores financieros. Y es así, el que cometa un delito, tiene que ir preso. Luego fueron 90 minutos de preguntas y respuestas al respecto de la coyuntura económica actual.

Esta Cámara es una casa democrática para poder expresarse, por eso el Ministerio de Economía le puso la firma a los dichos del ministro. El problema de lo que está pasando, más allá de si existen personas empresas involucradas en acciones ilícitas que deben ser juzgadas, tiene una serie de irresponsabilidades que nos llevaron a esta situación.

Massa hará un anuncio para "consolidar las reservas" y evitar "ataques especulativos"

Ya dijimos hace bastante tiempo que la emisión descontrolada es una fiesta que en algún momento se termina pagando y que va inflación, precio y dólar. No hay credibilidad en estas corridas cuando los argentinos sabemos que el Central no tiene herramientas y hay escasez de dólares.

Lamentablemente, a la moneda nacional, en sus 140 años de historia, le cambiamos 5 veces el signo monetario, por eso la confianza es bastante mala. Siempre sucede aún más en tiempos electorales.

Milei respondió a la acusaciones de hacer subir el dólar blue

También sucede que los que tienen que calmar no lo hacen, porque no es lo mismo echar un balde de nafta en un río que hacerlo en una pradera con un poco de fuego. Esto significa que los que pretenden conducir el país tienen que mostrar serenidad y responsabilidad, no incentivar el pánico.

Hay una cadena de irresponsabilidades, aunque el Gobierno actual tiene la más grande, claro está. Los candidatos a presidente tienen que ser líderes. El que quiera conducir a la Argentina tiene que mostrar la calma para desarmar las bombas y no seguir angustiado a la población.

AO FM