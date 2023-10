Este martes, el Dólar Blue rompió, de manera inédita, la barrera de los cuatro dígitos y superó los $1000. Y las acusaciones volaron: mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, apuntó sus cañones hacia una persona específica, el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofio, relacionó a "empresarios, operadores y gremialistas" con la corrida.

"La vez pasada se me escapó a Uruguay y esta vez me voy a ocupar de que no suceda y que vaya en cana”, reveló el también candidato a presidente de Unión por la Patria en una reunión en la Cámara Argentina de Comercio (CAC) sobre quién, considera, es "el Rey de las Cuevas", de identidad no revelada, a quién catalogó como el principal responsable de la suba de la divisa.

De éste, sostuvo que es el jefe de los "cuatro o cinco vivos" que "están jugando al arbitraje" con el dólar informal. "Tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado y a las libertades. No, hasta que no los vea presos, no paro", enfatizó.

Esta dura advertencia llegó en paralelo con una decena de allanamientos que efectivos de la Policía Federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana realizaron en locales del microcentro porteño, más específicamente ubicados en las famosas avenida Corrientes y calle Florida.

Sin embargo, el enojo de Massa no pasó transcurridas las horas. Es que, este martes por la noche, y en diálogo con Baby Etchecopar, periodista de A24, aseguró que "suspendió todas sus reuniones" del miércoles para "tomar medidas e impedir que cualquier ataque especulativo genere la idea de que la Argentina es un papel al viento".

“Tengo claro quienes están haciéndose los vivos cagando a la gente. Tengo nombres, los voy a dar en la Justicia. Me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección”, amenazó, nuevamente, con firmeza.

D'Onofrio le apuntó a "operadores de la city, gremialistas y empresarios

En línea, el ministro de Transporte bonaerense, y referente del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, reveló que, este miércoles, "estarán a disposición de la ciudadanía" los nombres de quienes generaron la corrida bancaria y adelantó que "serán denunciados judicialmente".

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario apuntó directamente contra "operadores de la city, gremialistas y empresarios" que, asegura, "aplican la fórmula de 'cuanto peor, mejor' cuando lo que está en juego es la tranquilidad de los argentinos".

A su vez, sostuvo que "se trató de una actividad planificada y programada que incluyó declaraciones de Javier Milei, comunicados de Ramiro Marra y los trolls trabajando".

Esto último, haciendo referencia a las recientes palabras del candidato libertario, quién desalentó la renovación de plazos fijos, alegando que "el peso no puede valer ni excremento"; declaraciones que, desde distintos estratos, fueron calificadas como "irresponsables".

De hecho, y tras sus dichos, el candidato presidencial de La Libertad Avanza fue denunciado penalmente por "incitación a la violencia económica". La misma fue presentada por la letrada Valeria Carreras en los tribunales de Comodoro Py.

Ante esto, Milei dijo que "responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública", mas allá de que, desde 2021 y hasta la actualidad, es Diputado de la Nación, "es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo". "No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero”, agregó.

Sin ser mencionada, quién también salió a responder ante las duras acusaciones de Massa fue la referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. "Si quiere a los vivos en cana, se puede meter preso él, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein”, expresó la ex ministra de Seguridad en una entrevista en TN.

En ese sentido, señaló que ellos "son los responsables del peor desastre económico de Argentina". "Massa cree que es una especulación y no se da cuenta las medidas que ha tomado en este tiempo, generando estar al borde de la hiperinflación. Votó impuestos sin bajar gastos, recién acaba de votar el IVA que arranca en enero sin respaldo de un presupuesto sin déficit, eso significa más inflación", concluyó.

A poco más de 10 días para las elecciones presidenciales del 22 de octubre, la campaña entra en su fase final en medio de muchas tensiones y no solo cambiarias.

RS / LR