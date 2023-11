Según un estudio sobre el debate a los indecisos "le hubiera gustado escuchar más propuestas"

El domingo por la noche el Observatorio Pulsar organizó una propuesta que consistió reunir diez grupos de votantes segmentados por sus preferencias partidarias, los cuales estuvieron en vivo reaccionando al debate.

Por este motivo Canal E se comunicó con Lucas Raffo consultor político, quien explicó: "El resultado más importante fue el de la crítica al debate en general". De todas maneras "los resultados los separamos en dos partes diferentes, por un lado los votantes de Massa y de Milei, pero también a nosotros lo que nos interesaba mucho era focalizar en el votante de Juntos por el Cambio y en aquellos votantes de otros espacios. Lo que notamos es que estaban bastante disconformes por cómo se dio el debate, no tanto en el formato pero si en la falta de propuesta", comentó entrevistado.

En la misma línea, el consultor se refirió a las preferencias de los espectadores: "Les hubiese gustado escuchar más propuestas o al menos más que harían de acá para adelante, lo que vieron fue mucha pelea, mucha chicana, mucha discusión. Y si tuviera que dejarte un título es que: salieron mas confundidos de lo que estaban antes, y me parece que es un hallazgo interesante".

El debate exigía propuestas

"Partimos de un contexto socio-económico complicado, y esto hace que la ciudadanía en general y a aquellos que van a votar el domingo estén preocupados por el futuro y sobre todo en función de quien gobierne, probablemente se empiecen ya a notar las consecuencias a partir del lunes", sentenció Raffo. Luego añadió: "Lo cierto es que no deja de ser una preocupación la elección de este domingo, y cuando le preguntamos a los que participaron de ambos bandos contestaron que les hubiese gustado que prioricen la propuesta y que expliquen bien que es lo que van a hacer".

"El pico mas alto de Milei en la noche del debate fue cuando profundizó en su propuesta del ministerio de capital humano y así también sucedió con Massa cuando habló de ambiente o detallo propuestas de economía y los puntos negativos fueron las chicanas", señaló el entrevistado.

Para finalizar, Raffo dijo: "Que la persona que está mirando el debate es porque está interesada en el segmento, nosotros focalizamos mucho en el votante huérfano , cuando digo huérfano me refiero a que el candidato que votaron en las PASO no está presente en este balotaje, la sensación que me quedo es que ninguno logró convencerlos". No obstante, "el debate también se jugó en las redes y la mayoría de las palabras que se usaron en el debate fueron tendencia, y las estrategias que usó supuestamente Massa en la web es algo que se a visto en otras elecciones de la región", cerró.