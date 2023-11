Juan González, periodista de la revista Noticias, analizó las chances electorales del candidato de La Libertad Avanza. “La gran novedad de Milei no es tanto la alianza con Macri, sino cómo tuvo que ponerse en un lugar incómodo", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan González es periodista de la revista Noticias, autor del best-seller del año “El Loco”, la biografía no autorizada de Javier Milei, quien dejó de ser el fenómeno que era hace un año para convertirse en el posible próximo presidente de la República.

¿Cuándo escribiste el libro te imaginabas que Javier Milei podría llegar a convertirse en presidente de la Argentina?

Me quedaba pensando que parece que vimos una película, por ejemplo, con la canción que escuchamos recién, que no es de Milei en su etapa política, sino que se la hacen a Javier Milei cuando era todavía sólo un mediático, a principios del 2019. Y antes ya decían que "va a ser nuestro próximo presidente", y ahora estamos acá.

¿Te imaginabas eso cuando escribías el libro? ¿O creías que estabas escribiendo el libro de un fenómeno pasajero?

Siempre imaginé que tenía chances para que le vaya muy bien, que él le estaba poniendo nada más rostro a un fenómeno que lo excede, en esa frase de Hegel que vos soles usar del "espíritu de la historia".

"El loco", libro de Juan González

Bueno, Milei me parecía, como está pasando con la nueva derecha en otras partes del mundo, que está poniendo rostro a un fenómeno que lo excede, y aparte que él tiene rasgo de comunicador y rasgos que conectan muy bien con el momento de la época, esa cosa tan virulenta que tiene.

Obviamente la realidad colaboró mucho, Juntos por el Cambio colaboró mucho, la inflación en la Argentina colaboró bastante.

Pero una cosa es imaginarlo, yo te confieso que sí imaginaba que le podía ir muy bien. Otra cosa es estar acá, a cuatro días del balotaje, ya es otro cantar.

Vos anticipaste lo que luego se conoció como "plagios" de Javier Milei. ¿Qué consecuencia tuvieron esos plagios? ¿Quedó en algo jurídico? ¿Alguien reclamó algo?

Hay una reflexión también acerca del periodismo. La primera vez que sale lo del plagio de Milei fue en mayo de 2022, hace un año y medio, una investigación de Tomás Rodríguez, que también me ayudó con el libro.

Desde entonces hasta hoy, cada uno puede hacer la cuenta de cuántas entrevistas ha hablado Milei, en ninguna, ni una sola vez, se lo preguntaron, a pesar de que el plagio no es una cosa muy intrincada de explicar, de entender: ves la versión original, la versión de Milei, y ya te habilita al menos la pregunta, sobre todo porque a Milei el plagio lo golpea en dos lugares centrales de la figura y el discurso.

Javier Milei se presenta como un economista que sabe y nadie que haga los plagios que hizo Milei sabe de ningún tema. Y el segundo punto es que dice que viene a terminar con los que roban, y el plagio es un delito tipificado, es un delito de propiedad intelectual.

A pesar de eso, nunca se lo preguntaron. Massa en el debate se lo dijo, y fue impresionante. Esta semana, de hecho, sacamos en la revista el rebote que tuvo ese cruce, y fueron del uno al cinco los temas más buscados en Google durante la noche del domingo.

En España están entrevistando a uno de los autores robados y no para de dar notas, Antonio Guirao Piñera.

Uno de ellos, un mexicano, Salvador Uribarri, le estaba haciendo juicio por plagio y se murió hace un mes, justo el timing, así que no sé cómo seguirá esa denuncia, pero es un tema muy impresionante que habla bastante de la cabeza de Milei también.

Porque después de que lo descubrimos en mayo haciendo plagio, decís, "bueno, ya está, no lo va a hacer, sabe que al menos nosotros lo hemos ido a buscar", y después siguió haciendo plagio. Plagió su propia autobiografía, El camino del libertario.

Yo cuando vi el debate dije "Massa le hizo precio", porque si le decía “Javier, plagiaste hasta tu autobiografía”, era una cosa muy increíble.

Y en enero de este año, un capítulo más de lo increíble que es Milei, le piden que haga un prólogo a una nueva edición de 4000 años de controles de precios y salarios, un libro canónico del liberalismo, y José Benegas, que es un intelectual liberal que siempre está atento a este tipo de cosas, descubre que Milei hace un plagio del prólogo original de esta versión.

José no lo sabía, nosotros fuimos a comprar el libro, porque José vive afuera, y cuando vos comprás el libro, tiene el prólogo de Milei, que lo abre, y después tiene pegado el prólogo original, o sea, me llamaba un poco también la atención de cómo trabajan en esa editorial, porque están literalmente los dos prólogos, uno pegado atrás de otro. Hay que ver qué otro plagio tiene Milei pensado para el futuro.

Javier Milei

¿Por qué crees que los periodistas no le preguntan sobre este tema? ¿Cómo crees que es la relación de los periodistas con Milei?

Lo bueno ahí es que no tengo que hacer ninguna especulación. Lo contó Silvia Mercado, que trabaja en La Nación+, una periodista de mucha trayectoria, hace un par de semanas, que cada vez que va Javier Milei a La Nación+ piden que no le hagan preguntas que lo incomoden, si no, se enoja, se va a otros canales, y cuando se va a otros canales se lleva el rating con él.

No lo hacen porque hay una bajada directa de línea de no preguntarle, eso está relacionado al rating. Y también diría, en estos días, sospecho que hay una cosa también visceral de algunos periodistas que tienen un tema (acá ya estoy especulando), un odio visceral con el peronismo, el kirchnerismo, y ahora ya están jugando a que gane Milei, si no, no se explica. Sospecho que es primero por el rating, pero segundo, sumaría también algún plano personal.

¿No hay una doble vara allí? Porque ese método podría utilizarlo cualquiera que tuviera rating.

Sí, claramente hay una doble vara y una ausencia de lo que el periodismo debería ser, es impresionante. No me des cuerda, Jorge, que voy a empezar a enojarme acá con los muchachos de La Nación+.

Alejandro Gomel: Se vivió un poco en el debate esa falta de gimnasia de Milei de tener un periodista enfrente que le haga preguntas. Massa le hizo una pregunta por sí o por no y lo descolocó. Se notó la falta de Milei de enfrentar un reportaje serio o de periodistas que le hagan preguntas más allá de darle el sí a cada cosa que dice.

Seguro. Yo diría que la gran novedad de Milei, desde las elecciones de octubre en adelante, no es tanto la alianza con Macri sino cómo tuvo que ponerse en un lugar incómodo que nunca había hecho, que es hacer política y decir cosas que no piensa, lo que en criollo diríamos "mentir". Cómo pasa de decirle "asesina tira bombas" a Bullrich a que "sería una gran ministra de Seguridad", o que "los zurdos son todos excremento humano" a "manejarían bien el Ministerio de Capital Humano".

Entonces, también él mismo en esto de adoptar parte de la estética y el discurso del PRO quedó en un lugar muy complejo, porque Milei es un tipo que no tiene ningún filtro y por eso funciona. Entonces, de repente está a medio camino entre lo que él realmente piensa, lo que quiere, lo que lo tironea el momento histórico, la alianza con el PRO, el momento de moderación necesaria de cara al balotaje, y está en un lugar muy complejo.

Massa, astutamente, lo encerró en una lógica, que también hizo Lula con Bolsonaro en Brasil, con preguntas que eran muy difíciles de "sí o no", y seguramente haya algo también ahí de la gimnasia de no hablar con medio donde pueda ser una pregunta.

¿Qué crees que pasaría con Milei si no gana? ¿Es una figura pasajera? ¿Se convierte en algo permanente? Hubo muchos candidatos que compitieron por el balotaje y luego se extinguieron rápidamente. ¿Crees que acá estamos frente a un fenómeno que no será pasajero? De hecho, tiene 36 diputados.

Sí, hay que ver cuántos de los 36 diputados se quedan con Milei, lo veníamos documentando, cómo las alianzas que hizo Milei a lo largo del país estuvieron muchas veces acordadas con los distintos peronismos. De hecho, ya vimos cómo días después de la elección varios diputados se le empezaron a ir, los mismos diputados que antes de que accedieran a la banca decíamos "estos no son liberales". Hay que ver cuánto es lo que efectivamente le queda.

Por varias razones me cuesta imaginarlo como un líder en la resistencia, sobre todo porque, para Milei, la política no es solo política, tiene un plano de dimensión personal, mística y esotérica muy marcado, empezando porque, dice él, que con Dios tiene diálogos de ida y vuelta, y todas esas cosas impresionantes en la cabeza de Milei, y le dijo que iba a ser presidente en 2023, y si se equivoca puede haber, no solo una crisis personal, sino una crisis de fe para él que piensa que es el elegido Dios, como antes fue Moisés. Así que no sé cómo repercutiría eso en su cabeza, yo imagino que no sería para nada gratuito.

Además, no se ha sabido constituir, o no quiso constituirse, como un líder político para dentro de su espacio, es un caos absoluto. Por ejemplo, el acuerdo con el PRO, salvo Javier, Karina, Guillermo Francos y Santiago Caputo, el estratega que estaba en la casa Macri, todo el resto del espacio se enteró viendo la televisión al otro día, o sea, no hay un cuidado en el espacio político. No veo cómo eso podría resistir con la cabeza, pero bueno, Milei nos ha dado sorpresas a cuatro días de un balotaje.

Crees que si fuese presidente y su plan fuese rechazado o no lo pudiese implementar, ¿podría producirse algo como un choque entre la realidad y su propia perspectiva que lo pudiera llevar a renunciar y que fuera presidenta Victoria Villarruel?

No sé si renunciar, pero con él de presidente hay varios temas que a mí me preocupan. Uno es claramente la inestabilidad emocional de Milei, pero el otro es el choque que va a tener él con la realidad, en el sentido de que para él la escuela austríaca y el mercado, no es una manera de entender la economía, sino que es una manera de entender la vida. Él, las relaciones humanas las lleva en código del mercado.

Él te explica que, con la lógica del mercado, si te tenés que cortar un brazo para comer está perfecto. Entonces, esa lógica, aplicada a manejar un país, yo creo que se va a terminar chocando de frente contra la pared.

Por ejemplo, he escuchado a Guillermo Moreno decir más de una vez que "cuando quiera hacer una licitación sin nada de obra pública para un reactor nuclear, y Milei dice que va a venir el mercado acá, y no venga el mercado, no va a ser sólo un problema de esa licitación en sí, sino que se le derriba la teoría con la cual él construyó su vida y la cual le parece una religión".

Entonces ahí sí también veo un golpe, no sólo por el cargo en sí, sino por cómo la realidad argentina, lo puede golpear duramente. Así que por todos lados, veo una situación a punto de estallar ahí, sí.

