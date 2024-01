De La Chaya a la Salamanca: provincias y municipios suspenden sus fiestas populares de verano por el ajuste de Milei

El ajuste planteado desde el 10 de diciembre pasado con la llegada al poder de Javier Milei cambió los planes a fondo. Familias que dudan de sus vacaciones, otros que se quedaron sin trabajo y hasta las provincias que deben ajustar en sintonía con la realidad nacional y que, en ese marco, decidieron suspender eventos culturales como las populares fiestas de verano.

En la provincia de La Rioja, por ejemplo, el gobierno provincial a cargo del gobernador Ricardo Quintela determinó la suspensión de uno de los festejos más tradicionales de la temporada. Se trata de la Fiesta Nacional de la Chaya, que representa un gran movimiento turístico y económico en la provincia.

Según se supo, ya estaban las entradas vendidas, que serán devueltas por medio de una plataforma ticketera. "Ratificamos nuestro compromiso con las y los hacedores culturales y las fiestas populares de toda la provincia, a quienes seguiremos brindando nuestro apoyo, alentando el turismo y el fortalecimiento de la economía local", indicaron desde el área de Cultura del gobierno provincial.

En Santiago del Estero suspendieron otra fiesta

Pero la Fiesta de la Chaya no es la única que se suspendió. En la provincia de Santiago del Estero, el gobierno anunció la suspensión de la Fiesta Nacional de la Salamanca. La medida fue confirmada este miércoles por la Comisión Organizadora a causa del panorama económico y financiero que imposibilita realizar estimaciones presupuestarias.

"Lamentablemente, el panorama económico y financiero que hoy atravesamos hace imposible realizar estimaciones presupuestarias con respecto a los costos esenciales y necesarios para poder montar el armado y estructura del festival. Los presupuestos cambian día a día, estas erogaciones no se limitan solo al pago de artistas, sino a muchísimos rubros comprendidos de distintas índoles que varían día a día el precio por estar sujetas al valor del dólar", expresaron desde la Comisión por medio de un comunicado.

En los municipios también hubo suspensiones.

Y agregaron: "Con mucho pesar, y con una mirada realista sobre el contexto Nacional, Provincial y Municipal actual, se informa esta decisión por parte de la Comisión Organizadora del Festival Nacional de La Salamanca con las esperanzas de que la situación se normalice prontamente y se realice nuevamente este importante encuentro cultural".

El evento, realizado año a año, suele contar con la participación de artistas locales y nacionales. El año pasado, por ejemplo, participaron Luciano Pereyra, Rusherking, Sergio Galleguillo, Los Manseros Santiagueños, Los Palmeras, La Delio Valdez, Peteco Carabajal y Los Tekis.

Suspensiones en los pueblos

Como se dijo, el ajuste a nivel nacional se traduce automáticamente en recortes de los fondos que llegan a las provincias, con lo cual el financiamiento de los gobiernos provinciales queda achicado y depende exclusivamente de sí mismo.

Ya la gran parte de las provincias anunciaron planes de austeridad ante la escasez de fondos y la etapa de parálisis económica que comienza. Ese escenario también tiene su correlato en los municipios de cada provincia, también encargados de realizar eventos culturales más pequeños pero con una carga artística e histórica muy importante.

A modo de ejemplo, en la localidad bonaerense de Roque Pérez anunciaron desde la Municipalidad que por el ajuste nacional, "este año, o sea el sábado que viene, lamentablemente, no hay Noche de los Almacenes". "Luego de gestiones ante el Gobierno nacional que no tuvieron los resultados esperados, se decidió suspender la Noche de los Almacenes. No es una decisión que se tomó de un momento a otro, venimos trabajando hace varias semanas", dijeron desde la Dirección de Cultura.

En Carlos Casares también se suspendió la Fiesta del Girasol. "Hemos tomado la decisión de no realizar la edición de la Fiesta del Girasol del próximo año, ya hablamos con algunos miembros de la comisión", dijo Christian Massone, secretario de Finanzas local, en Casares Hoy.