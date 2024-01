Antonio Aracre trabajó durante 36 años en la empresa china de semillas Syngenta. Dejó su cargo de CEO de la empresa para Latinoamérica para asumir como jefe de asesores del entonces presidente Alberto Fernández, pero se llevó "muchos chascos" que en pocos meses terminaron con su renuncia y hasta una polémica denuncia por abuso. Meses después, el empresario del agro salió a apoyar a Patricia Bullrich en la campaña presidencial y ahora a defender fuertemente al gobierno de Milei, aunque destacó algunas cuestiones a corregir como la necesidad de intervenir en la suba de salarios.

—Pasó 36 años en Syngenta, luego unos meses como jefe de asesores de Alberto Fernández y ahora ¿en qué proyecto está?

—Yo tengo consultora de empresas del sector del que vengo que es el agro. Y estoy con eso.

—Hasta hace poco estaba en un mundo muy distinto que era junto al entonces presidente, que últimamente viene siendo noticia por su viaje a Madrid, los videos en los que se lo vio abriendo una cuenta bancaria y cenando por fin de año en un hotel de lujo... ¿Qué consejo le daría ahora?

—Lo van a criticar por lo que fuera, y me parece que hay que dejarlo tranquilo, que hay que mirar para adelante. Bastantes problemas tenemos los argentinos como para poner foco en expresidentes. Ahora está Milei y el foco tiene que estar en ver qué hace él y ver como ayuda a solucionar los problemas del país.

Quién es y cómo piensa Antonio Aracre, el resistido asesor de Alberto Fernández

—Pero en el caso de Fernández, no es sólo un expresidente sino el presidente del Partido Justicialista, por eso dirigentes de su espacio salieron a cuestionarlo porque ¿cómo sería oposición al gobierno actual desde Madrid?

—Una de las cosas que aprendí estando por ese paso fugaz en la función pública es que una cosa es conocer la gestión privada, saber de economía y saber interpretar la realidad económica, y otra es entender la política y su dinámica. No es mi expertise y me he llevado varios chascos al respecto, no estoy en condiciones de aconsejarlo con el tema del PJ, lo deben resolver entre él y los líderes de ese partido.

Sí puedo decir que el triunfo de Milei fue para muchos una sorpresa, y es producto de que la gente está cansada de ver las mismas caras, escuchar las mismas voces, hay una falta de representatividad. En ese sentido, los partidos políticos y los sindicatos tienen que dar un salto de calidad en la democratización de la elección de sus conductores. Pero no sólo en la política, en las asociaciones empresariales también.

—Y respecto del actual gobierno de Milei, ¿cómo lo ve? Desde las redes sociales se lo ha visto entusiasmado apoyando todas las medidas.

—Me parece que cualquier cosa contraria sería una falta de respeto al 56% que lo votó. Podemos discutir si ese 56% sabía lo que iba a hacer. Es una discusión secundaria. Me parece que diputados y senadores deberían aprobar la ley que él (Milei) mandó. Si en un año ven que no dio resultados, bueno, que se junten y así como la aprueban que la den de baja, se pueden autoconvocar y derogarla. Pero ahora deberían aprobarla.

Antonio Aracre: "Hubo mala praxis en la gestión económica y similitud con el gobierno de Mauricio Macri"

—Muchos dirigentes y funcionarios políticos que no son del kirchnerismo o peronismo salieron a manifestarse a favor de muchas de las medidas pero en contra de la manera en ejecutarlas, vía DNU. Y también le cuestionan a Milei que la Ley Ómnibus no la quiera discutir punto por punto y pretenda aprobarla entera así como está.

—Bueno podría ser, que hagan una propuesta. Por ejemplo 'la delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo no te la doy con dos años con posibilidad de extender, te la doy sólo por dos años. Te aprobamos todo menos este punto'. Pero en ese caso, deberían aprobarla en general, en principio estamos de acuerdo, pero en particular cada punto te digo cuáles no.

—¿No tiene la sensación que hay cuestiones que no son de carácter "urgente" que ameriten el decreto? Por ejemplo el permitir que los clubes de fútbol sean sociedades anónimas.

—Es verdad, no es urgente, pero tampoco parece negativo, ningún club va a estar obligado a ser una SA, la ley sólo permite que eso suceda. Si hay un club que prefiere quedarse en una liga más amateur puede hacerlo.

—Otro de los temas polémicos es la derogación de la ley que impone un límite de compra de hasta 1000 hectáreas de tierra en zona fronteriza por parte de extranjeros. ¿Cuál es su opinión?

—Primero deberíamos discutir cuál es el precio de la tierra en Argentina comparado con otras partes del mundo. Está por debajo, y el potencial de esa tierra tiene rentabilidad de niveles internacionales. Si queremos revalorizarla, con inversiones va a haber más demanda y eso va a hacer que el precio de la tierra suba, y el precio de la tierra Argentina va a subir. Hay gente que dice que si eso pasa, la producción será más cara por eso. No es un argumento. El argumento es que la gente tiene que ganar lo suficiente para comprar esos alimentos que se producen. Milei viene a transformar esa ecuación. Tenemos que insertarnos al mundo. Que la gente gane lo suficiente.

Antonio Aracre: "La racionalidad política está del lado de Patricia Bullrich"

—Hasta el momento, el gobierno de Milei dijo que creía en las paritarias libres, con lo cual en medio de la devaluación y el incremento de precios, ¿cómo aguantaría la gente si su salario no acompaña?

—El gran problema es la transición. Nadie duda que la paritaria y la jubilación van a acompañar masomenos el crecimiento del PBI, pero tenés una gran inflación que estaba contenida, esa inflación no se condice con el aumento de salarios. Eso es preocupante. Hay que resolverlo.

En general, los planes de estabilización tienen heterodoxia, es decir que hay una intervención del gobierno para acomodar el salario. Milei ha decidido no meterse ahí, y eso es un problema porque el proceso es más lento. Es un gobierno ortodoxo. En ese punto es donde van a encontrar oposición.

—Y además hay una incertidumbre con el tipo de cambio porque a este ritmo inflacionario, con un 2% de actualización mensual es difícil pensar que no habrá otra devaluación, y nuevamente otro conflicto de precios.

—Es que con el precio del dólar todos tenemos esa inquietud. El dólar no va a aguantar a este ritmo, y en febrero o marzo está claro que debería haber una devaluación, salvo que la caída de la demanda provoque un freno brutal en la suba de precios, ahí te podés encontrar en febrero con una baja significativa de la inflación.

Además, está por demás acelerado el dólar. Si en febrero baja significativa la inflación, entonces el dólar aguanta. Sino, tendremos otra devaluación, hasta que Milei lance el verdadero plan de estabilización. Y ahí sí que se imponga la heterodoxia, que se congele todo por 6 o 9 meses, no creo que se anime a hacerlo con una dolarización. Lo veo más como un plan austral.

JD / Gi