Antonio Aracre, ex asesor del Presidente, afirmó que Alberto Fernández no se animó a generar una ruptura con la suficiente convicción. “El albertismo nunca nació del todo, se planteó en algunas oportunidades, pero no se terminó de gestar”, reconoció Aracre en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Cómo tomaste la candidatura de Sergio Massa?

Me parece que es una persona muy capaz y muy preparada. Él se formó en los últimos 20 años, pasó por ANSES, luego fue jefe de Gabinete, intendente, presidente de la Cámara de Diputados, y ahora es ministro de Economía.

De la generación que va por los 50 años debe ser uno de los pocos que ha tenido un paso por los distintos poderes del Estado en distintas funciones. A mí me gustaba mucho Wado de Pedro.

CFK, Scioli y Massa: ¿todos unidos triunfaremos?

Él está asociado por muchos sectores periodísticos como un hombre duro de La Cámpora, pero tuve la suerte de conocerlo bastante y la verdad es que es una persona con sensibilidad, empatía, conocimiento profundo y muy querido en la militancia, algo que debería tenerse en cuenta en las elecciones.

Creo que el dilema que se le presentaba a Unión por la Patria era encontrar un candidato aceptado por todos y, aparentemente, Massa cumplía ese rol mejor que Wado.

Moreno contra Cristina Kirchner: "Ahora querés que vote a un neoliberal"

Ayer publicaste un tuit que decía: "No, Sergio. La obsesión debería ser bajar la pobreza, mejorar la distribución del ingreso, generar empleo de calidad y dar un salto cualitativo en la educación pública que la haga recuperar competitividad como instrumento igualador de oportunidades y movilidad social ascendente".

Eso en respuesta a una frase de Massa en la que hablaba de una "obsesión por un programa exportador, juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al FMI y no volver nunca más al Fondo".

Creo que la frase de Massa está bien como un medio para llegar a algo, pero mi punto es que un candidato que quiere inspirar a las bases tiene que hablar de justicia social, de inclusión, de mejorar la distribución y el ingreso y no tanto de pagarle al FMI, algo que es necesario pero no resulta inspirador para la militancia.

Grabois apuntó contra Massa y se cruzó con Pablo Duggan

Massa contó que el FMI se oponía a la construcción del gasoducto porque podía aumentar el déficit fiscal en el primer semestre del año. ¿Los consejos del Fondo, en su mayoría, van a ser contraproducentes por tener en cuenta solamente el presente y no el futuro?

Es correcto, como buen acreedor, buscar primero que vos generes los ahorros necesarios de divisas para tener la capacidad de pagarlo. Ahí entra la muñeca política y me parece que Massa la tuvo.

Él dijo que para juntar los dólares y pagarle al Fondo era importantísimo hacer esa obra porque iba a permitir invertir menos divisas en importar energía, e incluso llegar a exportarla el año que viene. Es una discusión en la que el FMI privilegia sus intereses y los países deben privilegiar los suyos.

Para que un país pueda privilegiar sus intereses tiene que manejar cierto grado de coherencia y consistencias con el uso de las divisas. En ese sentido, Argentina ha tenido una política errática en el último año y no cuidó los dólares oficiales, que son los necesarios para las fábricas, los medicamentos y las importaciones críticas.

Berni: "Massa tiene las cualidades para la transformación que esperábamos del Gobierno"

Las intervenciones en el mercado para contener los dólares financieros dilapidan una gran cantidad de reservas. Este año se calcula que han sido cerca de 4000 millones de dólares. Esto contiene los dólares financieros pero no es el mejor uso que les podemos dar, porque el país ya está mostrando síntomas evidentes de recesión y disminución del consumo.

Es cierto que tuvimos un año con una caída de reservas por la sequía y hay que preguntarse qué vamos a hacer para administrar esa escasez de dólares con la mayor inteligencia posible y en beneficio de la comunidad.

Eso implica destinarlo para la importación de alimentos, a las fábricas y a los medicamentos. Si los destinás a intervenir el mercado, no hacés algo muy distinto a lo que hizo Macri cuando le fue a pedir 45000 millones de dólares al FMI para facilitar la construcción de activos externos por parte de los grandes inversores. Ahí es donde me parece que el peronismo debe diferenciarse de las ideas neoliberales.

Máximo Kirchner: "Massa y Kicillof pueden impulsar la titánica tarea de sacar Argentina adelante"

Alejandro Gomel (AG): Varios ex integrantes del Gobierno, como Matías Kulfas, Ginés González García y vos, tuvieron salidas traumáticas. A Daniel Scioli le pasó algo similar, aunque no salió del Gobierno, pero casi que se enteró por los diarios que lo bajaban de la candidatura. ¿Alberto Fernández descuida a sus funcionarios?

Es una lectura que en un momento de bronca podés llegar a tener. Todos los que nos fuimos así, en algún momento la tuvimos. También es cierto que los que participamos de esos procesos tan complejos y en cargos tan sensibles debemos hacerlo con el conocimiento de que somos fusibles.

En algún momento de conflicto debemos estar dispuestos a corrernos a un costado para descomprimir esa tensión. Yo lo tomé de esa forma y no tengo ningún encono con el Presidente.

Alberto Fernández buscó bajar la tensión interna con Massa: "Es el futuro Presidente"

¿Por qué cree que Alberto Fernández termina aislado y con reproches de casi todo el arco oficialista?

Porque ha decidido tensionar el frente para conservar algunas cuestiones que él cree que son principistas, en materia de gestión y de ideología. Pero no se animó a generar una ruptura o a hacerlo con la suficiente convicción como para generar una discusión que lo posicione en uno de los "ismos".

El Albertismo nunca nació del todo, se planteó en algunas oportunidades, pero no se terminó de gestar. Termina desilusionando a todos aquellos que apuestan por esa mirada diferente del Frente de Todos.

Fernando Meaños (FM): ¿La dilapidación de los dólares es una crítica que le cabe a Massa, pero también a Guzmán?

El resumen de eso es "mala praxis". Antes del período de Massa, se vio claramente en la cantidad de reservas utilizadas para deuda privada a la que se le podría haber dicho: "Tenemos que cuidar los dólares de la balanza comercial para el crecimiento de Argentina. Si usted contrajo una deuda en el pasado en dólares, y tomó ese riesgo, vaya al mercado y compre los dólares".

Cristina Kirchner se reunió con Daniel Scioli y adelantó una foto de unidad con Sergio Massa

Eso no se quiso hacer, fue algo muy discutido en el Frente de Todos, me consta que Martín Guzmán quiso hacerlo y encontró muchas dificultades internas, algo que luego le sucedió también con los subsidios a la energía.

¿Esa discusión que perdió Guzmán dejó al Gobierno con un criterio de uso de divisas similar al que tuvo Macri?

Exactamente. Muchas veces la Vicepresidenta dice que el Gobierno generó un superávit comercial en la balanza de importaciones y exportaciones fenomenal, de más de 30000 millones de dólares. ¿Qué pasó con esos dólares que estamos llorando desde hace meses porque el Banco Central está quebrado? Pasó eso, se usaron mal los dólares.

Aldo Abram: “El Banco Central se encuentra absolutamente quebrado y sin reservas”

¿Qué ocurre con las visiones económicas de Cristina Fernández de Kirchner? Hay quienes dicen que tiene un conocimiento mayor a la media de la dirigencia política y otros aseguran que se maneja con asesores

Las dos cosas son ciertas. Ella es una mujer muy inteligente, sabe de economía, pero Cristina Kirchner tienen prejuicios ideológicos para analizar la economía. Detesta la devaluación, algo que a veces resulta una solución antipática pero necesaria, como tomar un antibiótico que puede caer mal cuando uno tiene una infección.

También tiene asesores, como el caso de Axel Kicillof, a quién escucha mucho. Me parece que el problema de Cristina en materia económica es asumir ciertas falacias, como por ejemplo, que "el déficit fiscal no es malo, miren como Estados Unidos o ciertos países de Europa tienen déficit y no tienen inflación".

"Se lo vamos a hacer saber": la advertencia del kirchnerismo a Massa

Esa falacia consiste en creer que el problema es el déficit, en vez de cómo se financia. Argentina no tiene financiación y tiene que emitir, ese es el problema que trae la inflación desde hace 50 años.

Estás lanzando un podcast que se llama El hilo rojo de la economía.

Sí, sale hoy. Lo van a ver a partir de hoy en las redes de Infobae. Se publicará uno por semana y en este primer capítulo entrevisté a Carlos Maslatón para hablar de la "economía negra" que nadie mide y distorsiona los valores reales del PBI y la pobreza.

ADP JL