Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó en las últimas horas que habrá un "nuevo acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional, un ex director del organismo, Alejandro Werner, consideró que la Argentina y el FMI llegarán a un acuerdo por la renegociación del programa en curso, aunque advirtió que el desembolso de fondos adicionales no será de la magnitud que requiere el Gobierno.

"Es poco probable que el programa tenga recursos adicionales importantes para que Argentina pueda utilizarlos para intervenir en el mercado cambiario", sostuvo Werner.

Alejandro Werner: “Argentina no puede sostener el tamaño del Estado que actualmente posee”

El ex funcionario participó en una entrevista en el programa "Esta mañana" que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia y, al referirse a la necesidad que tiene el país de dólares consideró: "Si hay, van a ser pocos porque el FMI sabe que los presta a un programa que no tiene sentido y porque además tendrán un uso electoral. Además sabe que entre diciembre y febrero tendrá una negociación con un nuevo gobierno que probablemente también le pida nuevos recursos", estimó.

Acuerdo con "bajas exigencias"

Werner compartió la idea de que el acuerdo que se está discutiendo tendrá "bajas exigencias" dado que el actual Gobierno está terminando su gestión y no cuenta con margen para encarar un programa integral que incluya un paquete de reformas para sostenerlo.

El actual director del Instituto de las Américas consideró que el FMI buscará el acuerdo "menos malo posible" para sostener a la Argentina dentro del diálogo institucional y así evitar un colapso mayor de la economía.

Massa anuncia un nuevo acuerdo con el FMI

Acerca de los posibles requerimientos del organismo, evaluó que, posiblemente, la corrección del tipo de cambio estará en el menú de pedidos, pero, al mismo tiempo, adelantó que "no será a través de una corrección de la cotización oficial".

De acuerdo a su mirada, el escenario más probable es que se continúe avanzando en esquemas de tipos de cambio diferenciados para algunos sectores, tal como fue el dólar soja.

En esa línea, cuestionó esta política por la discrecionalidad para la asignación de los dólares que tiene el Poder Ejecutivo.

Werner recordó que "hace poco más de un año el FMI tomó una decisión de firmar un acuerdo que sabía que era muy débil para no poner a la Argentina en default y se firmó el acuerdo menos malo posible. Dada esa lógica, hoy no tiene mucho sentido no terminar la revisión que están negociando con el Gobierno", enfatizó.

No obstante, alertó que la firma de un nuevo acuerdo no hará que cambie la situación del país y sólo "se evitará un colapso aún peor".

LR