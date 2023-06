Héctor Torres, exrepresentante del país ante el FMI, sostuvo que es difícil que el organismo internacional adelante dólares si no son para sostener un nuevo tipo de cambio. A su vez, defendió el lugar de Sergio Massa. "Creo que vamos hacia una Argentina que va a tener un plan de estabilización racional”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hay muchas expectativas respecto a los anuncios que se harían hoy por algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su balance y las expectativas que tiene de cómo podría ser el acuerdo con el Fondo en este contexto?

Es una especulación difícil porque está por salir el anuncio. Espero que el Fondo acepte recalibrar la meta fiscal y de acumulación de reservas, porque ningún programa con el FMI está escrito en piedra, todo se puede cambiar, se cambian las circunstancias.

Y aquí hubo un cambio de circunstancias. Dicho esto, eso es lo que espero, pero también hay cosas que no espero.

Creo que es muy difícil que el Fondo le vaya a adelantar dólares al Gobierno para que pueda usarlos en comprar pesos, a una tasa de cambio que el mercado sabe que no se puede mantener. Creo que eso no va a pasar. Si el Fondo adelanta algo será más para sostener un nuevo tipo de cambio que para permitir que se postergue una situación que no es sostenible.

Hay otra cosa que puede pasar, porque Massa como candidato ganó fuerza en su capacidad de negociar, es decir, creo que con el Departamento de Estado y la Casa Blanca tiene muy buenas relaciones y eso lo ayuda.

No me extrañaría que el Fondo Monetario Internacional muestre una gran capacidad de imaginación y flexibilidad adicional, y que en realidad permita que haya algo que parezca no ser una devaluación pero que funcione como tal.

Esos serían los rumores de que habría un impuesto que se aplicaría sobre las importaciones, indirectamente, desdoblando el mercado de cambios o llevándolos a un valor cercano al libre.

Pérsio Arida, quien era presidente del Banco Central en la época del Plan Real, contaba que los planes antiinflacionarios se realizan cuando hay déficit fiscal, y que ellos lanzaron el Plan Real en julio, y en octubre ganó las elecciones el ministro de Economía de ese momento.

¿Existe la posibilidad de que un Massa empoderado con la candidatura presidencial, de cara a la elección de octubre, lance después de un eventual acuerdo con el FMI un plan antiinflacionario?

Digamos que no lo excluyo, no me parece que sean iguales las situaciones. Pero, en todo caso, digamos que Massa tiene más capacidad de comprometer políticas como futuro candidato, y sus posibilidades para salir electo no son nulas, ni mucho menos.

Creo que en una situación en la cual hay un 20%-25% de la gente para cada lado, de los tres lados que hay, y después un grupo de indecisos, Massa, dentro de la coalición gobernante, es el que mejor parece medir en esas encuestas y es el más dialoguista de la coalición que gobierna.

Ha mostrado una gran capacidad de ejercer el poder desde el Ministerio de Economía, una gran imaginación. Se le reconoce que es un tipo muy sagaz, astuto, y también otros defectos, pero no hablaré de ellos.

Está claro que dentro de los que podían aparecer de la coalición gobernante es el que mayor posibilidad de ganar tiene. Eso al Fondo le sirve, porque sabe que no puede haber un programa de estabilización de tres o cuatro meses. Obviamente, Massa no está en capacidad de comprometer que pasará después del 10 de diciembre.

Para el Fondo, ¿un plan de estabilización sería una buena noticia?

Sin lugar a dudas, pero no se puede imaginar un plan de estabilización todavía.

Si las PASO dieran un resultado análogo al que dieron en 2019, en el cual hay un candidato/a que figura teniendo más posibilidad de ser electo/a, el Fondo querrá lo mismo que en 2019, es decir, reunirse con el equipo económico de ese candidato lo antes posible, dónde y cómo quiera ese candidato, para empezar a hablar como sigue el programa.

En el caso de las PASO de la oposición, son dos candidatos, y si sale primero alguno, queda la duda de si quienes votaron por el candidato derrotado en las PASO votarán por quien ganó o se pasarán a otro partido. Las PASO del 2023 no tienen el poder de prever cómo será el futuro, como sí lo tuvieron en 2019...

Estoy totalmente de acuerdo con eso, y hay algo que me gustaría señalar, que también es diferente al 2019. En este caso, sea Massa o alguien de la oposición quien tenga más posibilidades de ganar, no creo que el programa económico vaya a diferir tanto. En 2019 había dos modelos muy diferentes.

Hoy, excluyendo a Milei, que es un gran misterio, tenemos al más dialoguista de la coalición de gobierno, y dos candidatos, uno el más dialoguista de la oposición, y la otra, que hoy no sabemos qué política económica va a tener, pero en principio, las diferencias con Larreta no creo que pasen por la política económica.

Cualquiera sea el que gane, y por eso los mercados reaccionaron como reaccionaron, creo que vamos hacia una Argentina que va a tener un plan de estabilización racional y que se ha aceptado que no se puede vivir por encima de los recursos que uno tiene.

Como dijo Massa, la estabilización de la Argentina pasa por generar un superávit comercial importante para conseguir los dólares que nos hacen falta, para poder, no solo pagarle al Fondo, sino que cada vez que crezca la economía no tengamos una crisis de balanza de pagos que es lo que hasta ahora siempre nos pasó.

El diagnóstico es el mismo, el tiempo de aplicación de la terapia es diferente. Claramente, a eso usted atribuye el crecimiento del valor de los activos, las acciones y los papeles de deuda argentina...

Creo que, en buena medida, se fue el fantasma de un gobierno kirchnerista de nuevo, y los activos están a precio de incendio, con lo cual es una gran oportunidad, y creo que por ahí pasa la reacción de los mercados.

