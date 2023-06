Definidas las fórmulas electorales y con la campaña en una carrera desenfrenada por demostrar quién es más fiel a los deseos del electorado, a tan solo cuatro días de la confirmación de los candidatos comienzan a verse reacomodamientos en los discursos.

Tal vez Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta sean el ejemplo más claro de cómo tuvieron que empezar a adaptar sus enunciados y enunciaciones en los últimos cuatro días para seducir a los sectores más duros de su propia tropa.

Para el kirchnerismo, los derechos humanos y el rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI) son banderas que no están dispuestos a bajar de ninguna manera. Y Massa lo sabe. Sin embargo, en 2014, el actual candidato de Unión por la Patria decía: "Yo creo que la Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos, pero no podemos dejar de mirar que en el país hubo treinta mil desaparecidos. Me parece que lo que el Gobierno se olvidó es que hay nuevos derechos humanos". Por aquellos años, el Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Jorge Capitanich, declaró que Massa buscaba lograr "impunidad" desacreditando la política de derechos humanos.

Pero en esta suerte de evangelización que el kirchnerismo ha logrado con el candidato, hace pocos días atrás, hubo un gesto y un discurso diferente al de hace nueve años. Massa participó junto a la vicepresidenta un acto por la recuperación de un avión de los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura cívico-militar y dijo: “Para una generación criada en democracia, no hay nada más importante que la defensa del valor democrático a partir de la memoria, la verdad y la justicia. Si algo nos permite este avión que no es más que un símbolo de la oscuridad de la Argentina. Tenerlo acá, llevarlo al museo, mostrárselo a los argentinos, al mundo, y seguir visibilizando la idea de que en la Argentina nunca más podemos recorrer las páginas de oscuridad de nuestra historia, nos va a permitir consolidar el camino democrático”.

El candidato de Unión Por la Patria tampoco dejó pasar la oportunidad para hablar del vínculo que la Argentina tiene con el FMI. Este martes 27 de junio, en un acto de la Cámara Argentina de la Construcción junto a empresarios, Massa pareció traer el discurso de Néstor Kirchner cuando le pagó la totalidad de la deuda al FMI en 2006. "¿Ustedes saben qué es ir a pedirle un préstamo al Fondo?", preguntó Massa. "Es ceder la autonomía del país, asumiendo metas, compromisos y obligaciones que actúan como un ancla contra el desarrollo. Por eso, es necesario pensar en un programa exportador, para poder conseguir las divisas, pagarle y sacar al FMI lo más pronto posible del país, para no tenerlo nunca más aquí", enfatizó. El remate tuvo un tono kirchnerista: “La reconstrucción de la Argentina es con la gente adentro”.

No hay dudas, a esta altura del año electoral, que el último lunes quedó sellada la sociedad Kirchner-Massa, la cual ya se había estrechado en la asunción del tigrense al Ministerio de Economía. En los gestos y las palabras, la expresidenta ya había mostrado su apoyo a "Sergio" y también guardó estricto silencio con los ajustes que Massa ejecutó con el FMI como veedor. Su exjefe de Gabinete retribuyó ese apoyo olvidando las viejas críticas de antaño que lo diferenciaban y entre las cuales había dicho que con el kirchnerismo "no iría ni a la esquina".

Mutaciones discursivas

Del otro lado del mostrador se encuentra Horacio Rodríguez Larreta, que en su batalla interna contra Patricia Bullrich transformó la frase unionista “hay que terminar con la grieta” por “hay terminar con el kircherismo”.

La moderación del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se transformó en apenas cuatro días de campaña. Aquel que pregonaba terminar con la división de los argentinos, sabe que para no perder terreno contra los halcones de Juntos por el Cambio tiene que endurecer su discurso para atraer al votante duro y no quedar relegado e la interna con la exministra de Seguridad.

En el 2022, Larreta decía: "Tenemos que terminar con las antinomias, tenemos que terminar con la grieta. Hay que terminar con esto de que el que piensa diferente es un enemigo. Eso nos ha llevado al fracaso de la Argentina en los últimos 100 años. Llevamos 100 años de peleas, de antinomia, de discusiones, de grieta. Basta". Dos años después dice: "Buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre". Estas palabras fueron emitidas el último martes mientras presentaba distintas propuestas gubernamentales junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales.

Parte de esta radicalización larretista estuvo alimentada por el anuncio del gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical como integrante de su binomio. Fue en la misma semana donde la policía norteña reprimió a manifestantes que apedrearon la legislatura y la incendiaron. Sin embargo, no fue el único foco de conflicto, ya que también se conjugaron las protestas docentes que reclamaban salarios dignos al mandatario.

Justo en el día donde la Secretaria de Derechos Humanos denunció penalmente al estado jujeño por la violencia policial, Larreta dijo sobre Morales: “Gerardo es un tipo que se la banca. Lo vimos todos la semana pasada, cuando se bancó con mucho temple, equilibrio y diálogo. También se la bancó cuando metió preso a Milagro Sala y a la Tupac Amaru, que tenían un gobierno paralelo. Ese es el modelo que representamos”.

Lo cierto es que tanto el kirchnerismo como los "duros" de Juntos por el Cambio lograron en poco tiempo transmitir sus convicciones políticas y evangelizar a dos de sus candidatos que, como camaleones, se adaptan al electorado para no perder en esta batalla por llegar al sillón de Rivadavia. Porque, como decía Groucho Marx: "Éstos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros"

GI/fl