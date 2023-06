En el marco del acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado en los "Vuelos de la muerte" de la última dictadura militar, la vicepresidenta Cristina Kirchner reveló el entramado detrás del cierre de listas, que terminó con la precandidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, por el espacio político de Unión por la Patria.

"Mucha sorpresa, ¿no?", preguntó la exmandataria cuando se refirió a la postulación del titular del Palacio de Hacienda. Uno de los puntos clave para la vicepresidenta a la hora de definir un nombre era "construir una lista de unidad". "Como militante política sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad muy graves", explicó.

Cristina Kirchner dio su primera señal de apoyo a la candidatura de Massa: "Para ganar hay que apostar siempre"

Tras calificar a la oposición de "necios" por "pelearse entre dos listas para ver quién mete más bala o quién saca más derecho", Kirchner reconoció: "Tenemos un problema de necedad, de no advertir lo que pasa en el país y lo que el país necesita".

"Por eso advertí que era necesaria una lista de unidad", continuó, a la par que criticó al presidente Alberto Fernández por "embanderarse de hacer PASO". En sintonía con la importancia de la unidad, la vicepresidenta contó que "quince gobernadores argentinos, todos de nuestro espacio político, habían pedido una lista de unidad", a lo que luego se sumaron "los intendentes de la provincia de Buenos Aires".

Sumado a esto, cuestionó a Victoria Tolosa Paz y a Daniel Scioli por presentar sus precandidaturas: "Hasta el pasado día viernes, 24 horas antes del cierre de lista, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y teníamos a nuestro embajador en Brasil con todo el derecho del mundo, estoy hablando de las consecuencias de esto, para presidente".

El diálogo de Scioli y Cristina Kirchner tras el cierre de listas

Asimismo, detalló que "algunos le sugerían que le hablara a Daniel Scioli". "Ni con una 45 en la cabeza me hacían hablarle a nadie ni para subir ni para bajar. Respeto profundamente las decisiones de cada persona. No se puede obligar a la gente a hacer algo que no quiere o ir a un lugar que no quiere. Es la responsabilidad de cada dirigente", afirmó.

Además, la vicepresidenta se refirió a la conversación telefónica que mantuvo con el embajador en Brasil durante el domingo por la noche. "Anoche hablé con Daniel Scioli, con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo, siempre. Tuvimos una charla excelente. No voy a repetir lo que hablamos, pero algunas cosas ya salieron publicadas hoy en algunos diarios, así que voy a obviar la tarea de contar lo que hablamos, pero quiero decirles que parte de esto también se debe a una suerte de intervención que hay", precisó.

La precandidatura de Wado de Pedro

Durante su discurso, la expresidenta reafirmó que el candidato del espacio era el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, "si hubiera habido PASO". Asimismo, contó que, previo al cierre de listas, le había dicho a Massa que podía ser candidato "si hay una lista de unidad, apoyada por gobernadores, intendentes". Sin embargo, le había aclarado: "Si hay PASO, nuestra fuerza va a ir con candidato propio. Va a ir con Wado de Pedro, que era nuestro candidato si hubiera habido PASO".

En sintonía con estas declaraciones, la vicepresidenta elogió al exprecandidato, a quien consideró que "viene de la tragedia de la Argentina". "Salió a la calle para que le dijeran dónde estaban sus padres y, más tarde, para castigar a los que los habían desaparecido. Esa es la historia de Wado", indicó.

Y agregó: "Quiero rescatar porque sus valores, su convicción, su pertenencia a un proyecto colectivo que va a donde le sirve al proyecto, es de muy pocos. Poquitísimos, les diría".

Cristina Kirchner dijo que "era obvio" que Wado de Pedro "no iba a tener la aprobación del presidente"

Asimismo, desmintió los rumores de que los gobernadores no querían que el ministro del Interior se presentase como precandidato por Unión por la Patria, sino que era el presidente quien no lo hubiera aprobado. "Los gobernadores querían una lista de unidad, que tenía que tener el consenso del Presidente de la Nación y presidente del partido, y todos los sectores que componemos el frente. Es obvio que Wado de Pedro no iba a tener la aprobación del Presidente", afirmó, a la par que le dijo a Wado: "No te preocupes".

El cuestionamiento de Cristina Kirchner a Alberto Fernández, Tolosa Paz y Cafiero

"Si no había fórmula de unidad, y esto lo sabía Sergio, todos, íbamos a las PASO con Wado de Pedro. Que nadie se haga los rulos, por favor. Finalmente se resolvió dándole dos lugares a diputados, uno para quien competía con Axel (Tolosa Paz) y otro para quien hoy es canciller (Santiago Cafiero). Esta es la verdad de la milanesa", remarcó haciendo referencia a las precandidaturas de Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero.

Sumado a esto, la vicepresidenta reconoció: "El que me está escuchando dirá 'qué desorden, qué quilombo tienen estos'". Ante lo que respondió "el orden está en los cementerios". "La política es conducir también el desorden y tratar de ordenar de la mejor manera posible para convertir a la política en un instrumento de cambio y transformación, y si todavía no podes transformar, por lo menos de tranquilizar", explicó.

Sobre la interna del frente oficialista, precisó que "parte de esto se debe a una suerte de intervención que hay". "¿Por qué este escenario en nuestro espacio político? Fundamentalmente, y no quiero ser autorreferencial, porque la dirigente que más mide en este espacio está proscripta. Más allá de que ahora me entran con tecnicismos. Si hay una candidata que está condenada por administración fraudulenta, inhabilitada de por vida, ¿en serio que no está proscripta y me vienen con argumentos técnicos? Por favor, eso es proscripción", manifestó.

MB / ED