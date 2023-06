Sergio Berni, exviceministro de Desarrollo Social, remarcó la diferencia entre representatividad y poder. "Cristina Kirchner no 'puso' nunca un candidato, sino que propuso y el pueblo eligió", expresó el ministro. "Con las primarias nos podríamos haber ordenado, así nadie se vendía por más de lo que valía", enfatizó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Usted es crítico tanto del Presidente como de la Vicepresidenta. ¿Puede hacernos un racconto de lo que pasó entre el viernes, cuando los candidatos eran Scioli y Wado de Pedro, y el lunes, en donde aparecieron "los trapitos al sol" de Cristina Kirchner y la confirmación de Sergio Massa?

Lo que pasó no es más que lo que pasa en los cierres de listas, siempre hay una puja porque todos los compañeros quieren encabezar o estar dentro de ella. Todo esto dentro de parámetros y reglas claras, como la lealtad, algo fundamental en el peronismo.

El Presidente, a último momento, bajó la lista sin consultarlo, con el único objetivo de lograr dos espacios en la lista de diputados. Lejos estaba la vocación de generar una síntesis, si no se hubiera sentado a dialogar y generar distintas propuestas.

Plan electoral: de que se trata el plan de 120 días que propone Sergio Massa

Ahora hay que discutir lo que se viene y la necesidad que tiene la Argentina de volver a recuperar la senda del desarrollo, crecimiento y la distribución.

Por todas estas cuestiones hemos sintetizado entre todos los peronistas una fórmula encabezada por Sergio Massa, que tiene las cualidades para llevar a cabo toda la transformación que esperábamos de este Gobierno y que no se consiguió.

Sergio Massa lanzó su candidatura frente a la Cámara Argentina de la Construcción

Para tratar de entender el mapa político, si el Presidente es quien decide bajar la lista de Scioli se entiende que era su candidato. Y si es así, ¿esto demuestra que Alberto tenía un poder no tan pequeño como se le asignaba y que el poder de Cristina no era tan grande?

Una cosa es poder y otra es representación, que es lo que estábamos discutiendo para, ahí sí, conquistar dicho poder. Y a partir de ahí ver hacía dónde queremos transformar el país, si cosas positivas o profundos endeudamientos, como en la época de Macri.

Este problema arranca con la imposibilidad de no haber tenido PASO el año pasado. Si lo hubiésemos hecho, tendríamos el mapa de representatividad que cada sector tenía. Pero muchos no quisieron ir a las primarias porque se iba a exponer su debilidad electoral.

El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Economía, Sergio Massa

En capacidad de representatividad, el Presidente ni siquiera es un actor que se debería haber sentado en la mesa, nunca representó ninguna fuerza del espacio político. Esto viene mal barajado desde el principio.

¿O sea que percibe que en 2021 le hicieron a usted lo que a Scioli este año?

No, no digo eso. En el 2021 nuestra fuerza debería haber ido a unas PASO, pero porque es una herramienta, no un capricho personal. De hecho, fue parte de las dos reformas más importantes del código electoral, junto con la incorporación del voto femenino con Perón.

Alberto Fernández buscó bajar la tensión interna con Massa: "Es el futuro Presidente"

La Cámpora y su representatividad en el peronismo

Usted dice que no se quiso hacerse PASO por miedo a evidenciar que no hay una correlación entre poder y representatividad. Y en ese sentido, cuando hablo del poder del Presidente, no lo hago porque los votos estuvieran en él, sino para demostrar que no hay tantos votos en La Cámpora, como hubiera sido se se hacían las PASO con un candidato como Wado y otro que no representara la Cámpora, independientemente de Scioli.

No tengo dudas que La Cámpora es el espacio político más grande del peronismo en cuanto a representatividad. Pero no soy su abogado defensor, lo que digo es que es parte de un espacio que está formado por varios frentes y agrupaciones. Y, con las PASO, deberían haber ordenado y, así, nadie se vendía por más de lo que valía.

Siguiendo con su taxonomía de representación y poder. Usted dice que dentro del oficialismo La Cámpora es la organización más grande, pero a lo mejor eso no se traslada en votos. ¿No?

Es que las primarias eran la mejor herramienta para saber qué capacidad electoral tenía cada uno de los pretendientes a ir a una general.

Las horas de Scioli después de "la traición": ¿Qué hay detrás de su silencio público?

¿Pero con esto puedo inferir que quien tiene temor a que haya PASO es, en este caso, la Cámpora que teme que, pese a su tamaño, no es la organización dominante en votos?

No se lo digo desde la racionalidad, sino que fui partícipe en la discusión hace dos años. Si había un sector, dentro de nuestro espacio, a ir a las PASO, era la Cámpora, que sostenía que cada frente debería presentar su propio candidato. Ya lo dijo Cristina, si lo hacíamos así nuestro postulante iba a ser Wado de Pedro.

¿Y en el caso del 2021 encuentra un correlato con el 2023 o cree que hace dos años esa agrupación quería las PASO porque pensaba que en ese sector contaba con los votos y ahora no es así? ¿La elección de un candidato como Massa, muestra la falta de candidatos con votos del sector más representativo de la Cámpora y de la izquierda del kirchnerismo?

No, esa deducción es contrafáctica porque Massa representa la síntesis de la voluntad de gran parte de los representantes del peronismo, que son los gobernadores. Las PASO, como le decía, son una gran herramienta, pero necesita ser pertinente, eficiente y el sentido de oportunidad.

Massa candidato: así reaccionó el kirchnerismo

¿Esa herramienta era pertinente hace dos años pero no en 2023?

No, pero se tardó demasiado en tomar una decisión este año. Lo importante es que ahora tenemos a un hombre de acción que conoce perfectamente el Estado y que vino a estabilizar el descalabro económico de los últimos tres años, más allá de los factores externos que quieran mencionar.

La transformación del poder de Cristina Kirchner

Alejandro Gomel (AG): En cuanto al poder, en las elecciones anteriores se veía que la centralidad del mismo era de Cristina. ¿Perdió ese poder de lapicera para decidir quién era el candidato?

Cristina no “puso” un candidato, sino que propuso y el pueblo eligió. El mismo pueblo que creyó en Alberto y que ahora está desilusionado.

El detrás de escena del cierre de listas, según Cristina Kirchner

AG: Dentro del frente ella proponía a Wado de Pedro, pero internamente se lo vetaron, ¿no es así?

Hubo una discusión entre los gobernadores, no es que lo vetaron. Allí se habló que se necesitaba un candidato de síntesis sin ir a las PASO, más allá de si fue correcta o no la decisión.

Cristina tiene la conducción del espacio político y el poder se lo delega el pueblo al Presidente para que haga las transformaciones que esperábamos, pero que no se pudieron llevar a cabo.

AO JL