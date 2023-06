Arde la interna del PRO: Patricia Bullrich trató de "ventajero, oportunista y deleznable" a Larreta

La interna en Juntos por el Cambio vuelve a tensarse en el arranque de la campaña de cara a las PASO. Es que el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que el modelo que pretende aplicar su competidora en la interna del espacio, Patricia Bullrich, ya lo intentó el ex mandatario Mauricio Macri y "fracasó". Por lo que la respuesta de la ex ministra de Seguridad no tardó en llegar y lo trató de "ventajero, oportunista y deleznable".

Consultada por el diario Clarín, Patricia Bullrich salió a responderle con todo a Larreta: "Hay límites en una campaña. Es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable".

Además, la titular del PRO en uso de licencia lo calificó de "oportunista" y agregó: "Habla de las diferencias que tenemos, de la velocidad en que haríamos los cambios... es todo muy oportunista lo que dice".

"Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto", señaló Bullrich.

Larreta: "El modelo de Patricia Bullrich es como el de Macri, y fracasó"

El modelo de Patricia Bullrich "fracasó, es el que intentó Mauricio Macri", resaltó Rodríguez Larreta en declaraciones a Radio La Red. En ese sentido, argumentó: "Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, por eso tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Ahora, diferimos en el cómo y eso hace toda la diferencia".

"El cómo es la diferencia entre lograrlo o no", subrayó el mandatario porteño en clara diferenciación a su contrincante en las primarias de JxC, que serán el próximo 13 de agosto.

"Patricia propone, desde el mensaje fuerte, expresar la voluntad, ´Que vamos a´... y así no funcionó", explicó. .

"Es la historia de la Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que ´el que no piensa como yo es el enemigo, y hay que matarlo´, que todo lo que diga el adversario político está mal, que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy, siguiendo ese modelo; es lo que intentó Mauricio Macri", sentenció Rodríguez Larreta. .

El cruce entre los precandidatos a competir en octubre por la Casa Rosada vuelve a recalentar la interna en el partido amarillo y en la coalición, que hace tres semanas ardió después del intento de Rodríguez Larreta y aliados por crear un "frente de frentes" con el gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti.

Luis Petri y Néstor Grindetti también le respondieron a Larreta

La compañero de fórmula de Bullrich, Luis Petri, le respondió a Rodríguez Larreta desde su cuenta de Twitter: "Es decepcionante escuchar a @horaciorlarreta criticar más a @PatoBullrich y a @mauriciomacri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el Kirchnerismo y Massa. No vale todo, no somos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores republicanos y alientan el populismo decadente en la Argentina, se los enfrenta, con coraje y valentía!".

A su turno, también por Twitter, el precandidato a gobernador de la lista de Bullrich, Néstor Grindetti, señaló: "¿Quién puede decir que la inserción de Argentina en el mundo como nunca antes en su historia fue un fracaso? ¿Quién puede decir que la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad poniéndonos siempre del lado de la gente fue un fracaso?".

"¿Quién puede decir que la recuperación de la matriz energética de la Argentina fue un fracaso? ¿Quién puede decir que avanzar en la modernización del Estado, la transparencia en la obra pública y la independencia de poderes fue un fracaso?", comentó.

Y concluyó: "Lamento estas expresiones viniendo de alguien que forma parte de nuestro espacio y es socio fundador del mismo. No vale todo!".

