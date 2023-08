Antonio Aracre, reconocido economista, habló sobre los candidatos presidenciales, y sostuvo que si bien formó parte del gobierno de Alberto Fernández, él no tiene pertenencia partidaria. “Me parece que hoy necesitamos prudencia y sentido común”, aseguró el ex asesor presidencial sobre su respaldo a Patricia Bullrich, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué habiendo sido jefe de asesores del actual gobierno y siendo Sergio Massa el candidato vos preferís a Patricia Bullrich?

Creo que Milei hizo una buena contribución a ampliar un debate que en Argentina parecía muerto, que es esta cuestión de que no importa el déficit fiscal ni cómo lo financiás, ni la emisión, en una Argentina que llegó, por esas creencias, hasta la postración inflacionaria que tenemos hoy.

La inflación es la política más regresiva que puede tener un gobierno que se dice progresista, porque perjudica a la gente más necesitada y vulnerable. Entonces, hasta ahí bien, pero cuando empezás a profundizar las propuestas de Milei, como la dolarización y su propia impronta personal, mi sensación es que no es la persona que necesita la Argentina en este momento para gobernar.

Incluso podría ser muy contraproducente para una sociedad, sedienta de soluciones, un presidente que no le va a aportar ninguna. Entonces, a lo mejor, esa cosa contraproducente genera una reacción incluso peor de la que uno podría esperar.

Del otro lado lo tenés a Sergio Massa, que en el último año no ha podido revertir los graves problemas económicos que tiene la Argentina. Incluso, a lo mejor, queriendo hacerlo encontró, dentro de su propia coalición, muchas restricciones y complejidades que le permitieran hacer algunas correcciones macroeconómicas imprescindibles para poder estabilizar.

Frente a esos dos esquemas, me parece que hoy Bullrich presenta una propuesta, que además ahora se está confirmando que lo pondría a Melconian, potencialmente, como ministro de Economía, un tipo que se viene preparando hace un año, que tiene un plan, que lo trabajó con muchos sectores provinciales, institucionales y de la sociedad en general. En ese sentido, creo que la racionalidad política hoy está del lado de Bullrich.

Si bien yo pasé dos meses por el Gobierno, nunca tuve pertenencia ni disciplina partidaria. Siempre les digo a mis hijos, sobre todo a mi hija, que la verdadera independencia es la económica, porque es la que te permite poder ser libre, expresarte y hacer lo que vos querés, y esa es la suerte que tengo yo. En este momento me parece que es Bullrich y lo digo abiertamente.

¿Tuvo que ver en esta decisión que Melconian se perfile como el "salvador" de la economía si Bullrich es presidente?

Suma, porque te diría que de todos lo aspectos que vi en la campaña de Patricia, tal vez sus intervenciones en el plano económico no fueron las más felices, porque metió la pata en algunas oportunidades, pero tampoco es que un presidente tiene que saber de todo.

Me parece que tiene que tener las condiciones, las actitudes y el liderazgo para poder llevar adelante un equipo que sí tiene que ser técnico y conocedor de las distintas cosas.

A mí me parece que Melconian, frente a Milei, le saca varios cuerpos en cuanto a consistencia, solidez y experiencia, e incluso en cierta estabilidad que muestra cuando comunica, respecto de un Milei que se enoja mucho cuando le hacen preguntas incómodas.

Entonces, fue un punto fundamental en tu decisión de apoyar a Patricia Bullrich...

Sí, te diría igual que el contraste tiene mucho que ver. Hay tres candidatos con posibilidades. Veo a uno muy condicionado por la realidad, la coalición y lo que hizo en el último año; y a otro con propuesta delirantes.

Entonces, me parece que el centro racional hoy lo representa Patricia Bullrich, con un Melconian que la acompaña, dándole consistencia y solidez a esa propuesta.

Entrevistamos al analista político Diego Reynoso, que actualmente dirige la encuesta de satisfacción política de la Universidad de San Andrés, y él sostuvo que “estar en el medio no es lo mismo que ser moderado”, y que uno puede estar en el medio pero aplastado en un costado, y que el medio no implica equidistancia de los extremos perfectos sino de los dos que a uno lo aplastan.

Es decir, que Larreta está en el medio pero no en el centro. ¿Te genera alguna reflexión esta manera de ver la posición que le quedó a Bullrich?

Me genera una cierta inquietud, porque comparto lo que dice Reynoso. No tengo certeza de cómo va a reaccionar la sociedad, si lo va a hacer como lo pienso yo (que frente al contraste de lo que me ofrecen los otros dos candidatos me parece la opción más adecuada para esta Argentina), o si se va a polarizar todavía más y a decir “Milei es lo que necesitamos para transformar la Argentina en otra cosa”, o “apoyemos a Massa que es el único que nos garantiza que no nos van a aplastar nuestros derechos”, y que en esa polarización la que quede aplastada sea Patricia. Ojalá que eso no pase.

Yo, cuando me expreso, lo hago pensando en qué es lo que necesita esta Argentina hoy frente a las opciones que tiene, pero bueno, la gente tiene su propia manera de ver la realidad y la política.

¿Podríamos decir que la sociedad, en su conjunto, se corrió a la derecha y que Patricia Bullrich termina en el medio, equidistante de Milei y Sergio Massa? ¿O Bullrich está más cerca de Milei?

No, creo que Patricia, individualmente, puede estar más cerca de Milei. Pero, al final del día, es la cabeza de un equipo y una fuerza política, que es Juntos por el Cambio, donde también tenés gente como Carrió, Stolbizer, Pichetto y Espert. Creo que, en ese sentido, es una fuerza amplia, que tiene la posibilidad de defender en el Congreso una realidad mucho más coherente.

¿Cómo te imaginás que pueden haber caído, conociendo la idiosincrasia china, las declaraciones de Milei?

No muy bien, porque todo lo que tiene que ver con las empresas, la política y el estado en China son la misma cosa. En definitiva, para una empresa como Syngenta, la dueña es el Partido Comunista chino, entonces es difícil diferenciar una cosa de la otra.

Creo que Milei se equivoca. Si bien hay un punto que es razonable y tiene razón en que no se puede tener la misma relación diplomática con un país occidental que con un país de características autoritarias, como Rusia o China, eso no significa que tengas que ignorar lo que representa comercial y geopolíticamente hoy en el mundo China.

Me parece que esas declaraciones son altisonantes, y son una prueba de que la cordura emocional de Milei es bastante limitada, y va a poner en juego y en tela de juicio toda la sustentabilidad económica futura de la Argentina.

Me parece que hoy necesitamos prudencia y sentido común, realinearnos políticamente a nivel internacional. Por supuesto, estamos todos convencidos de que Estados Unidos o Europa tienen más que ver con nosotros que con China, pero eso no significa que debamos dejar ese mega-país y esa mega-población fuera de nuestro alcance comercial.

Entonces, me parece que un tipo que tiene chances de ser presidente tiene que saber dominarse un poco más, y esto es lo que estamos viendo que a Milei le cuesta mucho.

