Antonio Aracre, exjefe de Asesores del presidente Alberto Fernández, lanzó una crítica a Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, e hizo público su apoyo a Patricia Bullrich, aspirante a la presidencia por Juntos por el Cambio. "Es la opción más potable", expresó.

"El nuevo espacio de centro progresista y racional debe adaptarse al contexto histórico y hoy le pertenece a Bullrich", aseguró este lunes 21 de agosto el exCEO de Syngenta, ya alejado del Gobierno, quien oficializó su postura a cuatro meses de su salida del Gabinete.

"Me siento más contenido económico y socialmente por la propuesta de Patricia que por las otras dos", indicó el exfuncionario en diálogo con radio Splendid 990. Además, consideró que el candidato del oficialismo y ministro de Economía "no ha podido demostrar capacidad para transformar la realidad".

Aracre luego explicó: "Puedo tener algunas diferencias con Patricia, pero representa la opción más potable para la Argentina porque es una persona democrática, con un historial político, es sólida, y va a presentar como ministro de Economía a Carlos Melconian, hombre preparado para transformar y estabilizar la Argentina".

Aracre había sido acusado por funcionarios del Gobierno nacional de lanzar rumores que tenían el fin de afectar a la economía y atentar contra el titular del Palacio de Hacienda, lo cual siempre negó. Asimismo, reveló detalles de la jornada en la que quiso conversar junto al Jefe de Estado un plan de estabilización con correcciones económicas que elaboró y que motorizó su renuncia al cargo.

"Lamentablemente, la propuesta se filtró a la prensa antes de que fuera discutida, eso enojó mucho al Ministro de Economía y se produjo una situación que no iba a remontar, no volví a hablar con él, si se le va la rabia estoy encantado", manifestó el consultor.

Críticas a Massa y Milei

Tras las PASO, el exjefe de asesores presidencial cuestionó las propuestas económicas, puntualmente la dolarización, profesada por Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, a la que calificó como "una potencial estafa" y referenció a Sergio Massa como "el populismo de la emisión y el déficit supuestamente inocuo".

"La dolarización es una fantasía o peor aún una potencial estafa. El populismo de la emisión y el déficit supuestamente inocuo nos trajo hasta acá", cuestionó a través de sus redes y remarcó: "El nuevo espacio de centro progresista y racional debe adaptarse al contexto histórico y hoy le pertenece a Patricia Bullrich".

"No le haría bien Milei al país en este momento que vivimos porque no trae una solución económica consistente y posible, como yo no veo que la dolarización sea algo consistente y posible", amplió durante la entrevista sobre el diputado libertario.

Además, argumentó: "La frustración que generaría en esos votantes desesperados que ven en él una especie de mesías podría generar una conmoción social mucho más profunda que la que tenemos hoy con un presidente que no se cómo reaccionaría porque no le termino de sacar la ficha en cuanto a su control emocional".

Por último, calificó la gestión de Massa frente al Ministerio de Economía: "Hasta diciembre del año pasado le pongo un 7, 8, agarró una papa caliente. Luego cedió a la presión de la coalición, al kirchnerismo, que no lo dejó presentar un plan económico con correcciones macroeconómicas. No hizo lo que tenía que hacer y ahora lo está pagando".

