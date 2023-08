"Romper puentes con China y Brasil es una locura que nos haría mucho daño"

Tras las Paso, la producción discursiva del candidato a presidente Javier Milei no se detuvo y generó polémicas para todos los gustos. En lo económico, la idea de no tener vínculos políticos con los principales socios comerciales del país, como son China y Brasil, fue lo más impactante en una semana que fue muy nutrida en términos de impacto.

Está claro que no se trata de declaraciones livianas. Quedó plasmado con las rápidas declaraciones del portavoz del ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, quien lo invitó a China a interiorizarse más sobre su país. Una reacción poco común por parte de un Estado que no suele dar este tipo de apreciaciones sobre los candidatos a presidente de otro país. A su favor, no son tiempos comunes.

Un dardo venenoso a esos mercados puede no ser gratuito. No solo para el país, sino también para Córdoba. La importancia de China como comprador de alimentos y granos es inobjetable, pero también como fuerte proveedor de productos terminados, maquinaria y tecnología. Qué decir de Brasil. Una foto lo grafica: en el primer trimestre del año pasado Córdoba exportó por un total de US$2537 millones. Sólo a Brasil se realizaron ventas por US$230 millones, es decir más del 9% de lo que vendimos al mundo llegó al país gobernado por Lula.

¿Pueden los privados comerciar con países con los que no hay un trato diplomático fluído?

Para el economista Alfredo Schclarek Curutchet, especialista en desarrollo macro, en finanzas e investigador del Conicet, se trata de una definición que puede ser muy cara a la hora de abrir nuevos mercados.

“En las góndolas de China, por ejemplo, se ven lácteos de Alemania y Australia. Muy poco de esta región. Argentina podría estar ahí, pero hay que hacer un trabajo de relacionamiento político y diplomático importante para acompañar al sector privado y que pueda llegar a nuevos mercados. Tenemos muchas posibilidades de crecer en mercados como China, pero la política tiene que acompañar”, dice.

Justamente en China es que el profesor de la UNC estuvo estudiando el rol de los bancos de desarrollo y, en definitiva, del involucramiento del Estado, para la movilización, por ejemplo, de proyectos de infraestructura de gran escala.

“Para algunas inversiones estratégicas, donde el sector privado no puede involucrarse por la magnitud de los aportes que se requieren y por el riesgo que conllevan, el rol de los bancos de desarrollo estatales es fundamental. Se ve en China y en otros países del sudeste asiático. Los países del sudeste asiático que se desarrollaron lo hicieron por el fuerte rol del Estado. Pero no solo en Asia, pasó lo mismo en Suecia, donde el Estado es un actor clave para el estado de bienestar y un aliado para los privados”, marca.

Sobre las polémicas que genera China reconoce: “Cómo respondemos a las acciones poco democráticas de China es un debate mundial. O a la guerra comercial que desata. Es una discusión que está presente, pero los países no salen a romper relaciones porque romper con un gigante como China tiene enormes consecuencias económicas. Los países tienen esos debates y son pragmáticos. Y en el caso argentino es más importante, porque la economía china es complementaria a la nuestra. En cambio con Estados Unidos y Europa competimos. China necesita nuestra producción agropecuaria, Estados Unidos no. Si el objetivo es ganar dólares y enriquecer el país tenemos que abrir más mercados. Es muy estúpido cerrar relaciones con China y Brasil. Hay que tener relaciones inteligentes con ellos. Lo que plantea Milei es un tiro en el pie”.

Rumbo a África. El otro foco de las polémicas se centró en las idea de Milei que oscilan en la tentación de darle un giro al Conicet. Privatizarlo, cerrarlo o recortarlo, no quedó muy claro.

“La idea de que destruyendo al Estado te desarrollas es una mentira. No se condice con conocimiento científico ni la realidad. No hay ningún país del mundo que se haya desarrollado sin Estado. Hay que tener un Estado eficiente, con una buena educación pública, apoyo a la investigación y desarrollo, bancos de desarrollo”, dice.

Y volviendo a Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947 y fundador del Conicet quien advertía que “la ciencia no es cara; cara es la ignorancia”, remarca: “Los países más ricos son los que tienen más inversión en investigación y desarrollo. Los pobres son los que no tiene Estado. África. Ahí nos quiere llevar Milei”.