Javier Milei: Papas fritas y jamoncito

¿Hay algo más kirchnerista que comprar carteras Louis Vuitton con Cristina Fernández, jugar a la Play Station con Máximo o contar plata en la Rosadita con Lázaro Báez? Sí, la decisión del gobierno de Javier Milei de postular al Juez Ariel Lijo para la Corte Suprema habla de algo más que cinismo en relación a la supuesta lucha contra la casta, dice mucho del perfil de esta gestión y a qué habrían venido.

¿La noticia no indigna a los ministros del ex JxC? ¿La postulación no les hace ruido? En este sentido el ministro Luis Caputo dijo que la gobernabilidad es la gente, por lo que debemos preguntarnos: ¿qué piensa la gente de esto? Si todo esto nos parece poco, la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (Amcham) emitió un duro comunicado donde expresaron su "preocupación" respecto al nombramiento de los nuevos integrantes del máximo tribunal.

Muchas veces hemos hablado de la realidad de Javier Milei y la realidad. En su última entrevista con Chiche Glblung pudo observarse un ejemplo claro de lo que referimos:

-Milei: Hicimos un programa para darle financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado, que los padres no pueden pagar la cuota.

-Gelblung: Eso nunca llegó.

En efecto, el plan no existe, nunca se puso en marcha.

Javier Milei, tras el rechazo del DNU en el Senado: "Los políticos no pueden salir a la calle porque la gente los descuartiza”, a lo que nuevamente debemos preguntarnos ¿Y él qué sería, un marciano?

Javier Milei y el fenómeno “bánquenme hasta mayo”

Estamos hablando de alguien que pasa un tercio de su día en Twitter, inclusive cuando sus ministros se reúnen con los gobernadores. Antes de asumir dijo que prefería vivir en Olivos porque es un workaholic, aunque sus horas en la red social, su frecuente encierro sin visitar provincias, el chaleco antibalas, los custodios y la gente que le prueba la comida hablan de otro mundo. Es más, los vecinos todavía esperan que visite Rosario.

La sangría de funcionarios no para, renunció Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, ¿Motivos? Redactó el decreto de aumento salarial del Presidente de 4 a 6 millones y responsable de firmar los despidos masivos en el sector público que estarían por venir. También lo hizo el subsecretario de Empleo Público Ricardo Martín Boccacci quien tampoco quiso firmar los despidos. A pesar de esto último, el presidente sigue sumando peleas, ahora le tocó a Mirtha Legrand, quien dijo que fue “desagradable” que Milei compartiera una propuesta para que ella compre el Cine Gaumont y manifestó temor a persecuciones y represalias.



DNU: Derrota en le Senado

El presidente Javier Milei sostuvo que “El DNU es condición para el Pacto de Mayo”. Lamentablemente para el mandatario el decreto fue Rechazado en Senado por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Si la norma cae, como es muy posible que ocurra, la oposición demostrará que tiene número en ambas Cámaras para un juicio político express. ¿Es posible que ocurra? La respuesta es sí, pero de suceder no sería ahora, nadie paga ese precio en política a menos que la gente lo pida a gritos por el alto costo de vida.

Frente a esto Milei reaccionó como es su costumbre y lanzó frases como “Todos traidores a la patria”. La eventual caída del decreto en Diputados complica sensiblemente al gobierno, lo deja sin herramientas. El déficit cero existe si hay recesión y el rebote económico es como un amigo invisible.

La pelea con la vicepresidente en este contexto fue una historia aparte, ¨Estamos bien con Vicky Villarruel, absolutamente¨, expresó el Javo. Tres doritos después, cuando ésta decidió tratar el decreto manifestó que "pretende avanzar con una agenda propia e inconsulta”.

Un presidente twitero

La vice debía cuidar su lugar en el Senado luego del frustrado aumento de dietas, y de paso evitarse denuncias, por lo que en una conversación con senadores habría dicho: "voten lo que tengan que votar, hay que hacer respetar el Congreso”. Una vez conocida la decisión de tratar el decreto, el Javo faveó un tuit que promovía el linchamiento de Vicky, aunque el desastre era inevitable y el vocero Manuel Adorni en un acto de impotencia decía "quedará en la conciencia de cada senador votar a favor o en contra de darles más libertad a los argentinos o cargar con la responsabilidad de ser los primeros representantes del Senado de votar en contra de un DNU en toda la historia”.

Pocos días después el Presi y “la trepadora”, como la llaman en el entorno, se verían las caras en el homenaje a las víctimas del atentado en la Embajada de Israel, donde se sacarían chispas con la mirada. Posteriormente y rumores mediante, la foto de rigor en Casa Rosada sería para mostrar una calma que no existe. Respecto a esto solo diremos que la fotografía tomada de espaldas, donde no vemos expresiones, sí podemos notar que él mide 1,67 y lo retrataron más alto que ella 1,80. En efecto, como ocurrió con el retrato junto a Daniel Scioli, vuelve ese problemita sobre la imagen de nuestro presiduende.

Finalmente vendría la primera entrevista de Villarruel como vicepresidente. En la misma nos dejó algunas definiciones a saber: "no estoy de acuerdo en que las FFAA se involucren en la lucha contra el narco”; "las FFAA solo pueden combatir a un enemigo externo”, lo que significa un patadón a los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. También diría “Los Senadores y los Diputados tienen que ganar bien”, desautorizando a todo el entorno presidencial, y cerró con “Karina es brava, yo soy brava, y en el medio está Javier. “¡¡¡Pobre jamoncito!!!”. La Vice de esta forma no solo le toma el pelo a “la repostera”, también le dice al mundo político que si el Presidente se va, ella puede gobernar.



¡Estás loco Caputo, estás loco!

En las últimas horas el presidente Javier Milei dijo "Vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación y la remonetización de la economía tendrá que darse sacando la plata del colchón”. De esta forma la pelea entre la realidad del Javo y la realidad arroja datos abrumadores.

El salario promedio de los trabajadores formales ya está por debajo de la línea de la pobreza. Desde la devaluación de agosto del año pasado los precios avanzan a un ritmo que los sueldos no pueden seguir. En efecto, como dijo el economista y ex aliado político del Presidente, Carlos Maslatón, “La gran mentira de la inflación de febrero es que ese 13,2% es nominal en pesos. La inflación real es en dólares y fue más del 20%, es la más alta de la historia argentina. Jamás habíamos tenido ese porcentaje real en u$s, y todo es culpa del tipo de cambio y de la tasa de interés del gobierno”.

En los dos primeros meses del gobierno de “Jamoncito”, el salario real de los trabajadores registrados cayó 17,9%, la mayor caída desde la hiper de los años 1989/90. Entre diciembre de 2001 y abril de 2003 la caída del salario real de los trabajadores registrados fue del 29,2%, mientras que en estos dos meses la caída del salario mínimo fue del 28%. Las jubilaciones cayeron 26,3% en el trimestre de diciembre a febrero, y si incluimos el bono, esa caída esta en el 21,3%.

Resta decir que el incremento para los jubilados con la fórmula de Milei será de entre 12 al 14% contra una inflación del 50%. En relación a los planes sociales, la caída del Potenciar Trabajo fue de 37,6%. La pobreza en un mes paso del 49,5% al 57,4%, es decir que son 3,5 millones de nuevos pobres, los que en una próxima medición deberían escalar a un millón más.

¿Al menos están resolviendo el tema de la deuda, no? El gobierno decidió postergar hasta por 4 años el 77% de los pagos por deuda emitida en pesos que debía cumplir durante 2024. Son $42,6 billones que vencen entre 2025 y 2028, y eso les permitiría este año obtener un ahorro de intereses por $555,000 millones o 0,1% del PIB; y patea todo para adelante como lo hicieron sus antecesores.

¿Hay una salida productiva? No. Desde que asumió el nuevo gobierno, el costo construcción subió 75%, el 65% de la resta del campo queda para el Estado, logrando que la soja no salga de las silobolsas, haciendo que los productores vendan lo indispensable y esperen un dólar más alto.

Las ventas minoristas pyme cayeron 28,5% interanual en enero y 25,5% en febrero, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las ventas en shoppings se desplomaron 35,1% en diciembre (Indec) y el patentamiento de autos bajó 33,5% en el primer mes de 2024 (ADEFA). Estamos frente a una recesión que sería similar al 2002, año en que el PBI cayó 10,9% y la actividad económica, 11,1%.

La caída en electrodomésticos fue de 50%, cines 40%, venta de motos 20%, insumos para la construcción 30%, consumo masivo: 13,4%, la industria se desplomó un 80% en actividad y un 60% en ventas.

Este cuadro de terror habla de 2 millones de jóvenes 25 a 35 años que todavía no pudieron emanciparse, quienes fueron los primeros en comprar el relato de nuestro presiduende. Según el Colegio de Escribanos porteño, las escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad crecieron más de 27% interanual: con 2.213 registros, fue el mejor febrero de los últimos seis años. ¿Crecimiento o debacle?

El brote de dengue no cede: ya son más de 180 mil casos y 129 fallecidos

Les dejo otro dato, según fuentes del sector, la morosidad en el pago de expensas ya ronda entre el 40 y el 45%. Las noticias para los más jóvenes no se quedan ahí, ya que avanza la regulación de las crypto, donde empresas y personas físicas que operen en montos mayores a 27,000,000 de pesos estarán obligadas a registrarse y tendrán un plazo de 45 días para realizar el trámite.



Confrontar siempre, gestionar nunca

A esta altura en el seno del gobierno deben pensar, como todo gestión populista, que el conflicto los alimenta. El 24 de Marzo el gobierno lazó un video que dió una versión parcial que no ayudó a una memoria completa, sino que sigue alimentando la división nacional. Luego el diputado José Luis Espert llamó a los bonaerenses a no pagar los impuestos provinciales, bajo la frase “No nos da nada a cambio”, como si una rebelión fiscal no los fuera a afectar; y después le tocó al Centro Cultural Kirchner (CCK). En este último caso, hay que anunciar menos y proceder al renombramiento, pero esto último tiene que ver con la falta de gestión.

En relación a esto último, durante el verano nos invadieron los mosquitos. El dengue en Argentina registra la mayor explosión de casos de su historia. En efecto, contabilizamos más de 100,000 positivos en los primeros tres meses de año, cifra 11 veces mayor que la del primer trimestre de 2023, cuando hubo 8,300, según el último boletín epidemiológico. Es decir, esto es un logro conjunto de la gestión de Alberto Fernández y el famoso “No hay plata”, que tanto se usa para justificar todo aquello que no se hace. Hoy estamos en 150,000 casos, 106 muertos y cero actividad del nuevo gobierno.

Nuestra crónica va cerrando con Mauricio Macri como nuevo Presidente del PRO, Soledad Martínez, es decir la persona de confianza del primo Jorge, vice-primera; y Damián Arabia, el secretario privado de Pato, el vice segundo. Sí, hay caramelo de madera para Patricia Bullrich, que en las últimas horas encontró 1,222 kg de marihuana tirada -para variar-, como si se la hubieran dejado tirada los reyes magos junto a los zapatos, el pastito y el agua.

En síntesis, el gato recuperó su partido, la vice muestra en condiciones de asumir, los kirchneristas juntan votos para el juicio político, la economía no arranca y el presidente fotosensible está más fóbico a esta situación que a las propias papas fritas.