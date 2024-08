Leopoldo Moreau: "Se está formando una manera de rechazar la deriva autoritaria del Gobierno"

Leopoldo Moreau sostuvo que, tanto la votación de la movilidad jubilatoria como la oposición al DNU 656 de gastos reservados para la SIDE, representaron un freno a la deriva autoritaria del Gobierno. Además, se refirió a la Comisión Bicameral de Inteligencia, aclaró que su función es "controlar los fondos una vez asignados", y subrayó la necesidad de transparencia. Por otra parte, criticó la política exterior del oficialismo, y señaló que las decisiones políticas insensatas y el manejo errático de la seguridad nacional promovido por figuras como Patricia Bullrich, llevan al país a una situación peligrosa e inestable. “Bullrich le hace muy mal a este Gobierno, así como le hizo muy mal a los gobiernos anteriores, porque cada vez que ella aparece en escena lo hace al lado de la violencia institucional”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Leopoldo Moreau es diputado nacional de Unión por la Patria y vocal en las comisiones de Juicio Político y Asuntos Constitucionales.

En una entrevista, Leopoldo Moreau sostuvo que "Milei quiere reemplazar el pacto democrático con uno de impunidad y represión".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: ¿Están los dos tercios para insistir con la movilidad jubilatoria si efectivamente el Presidente cumple con la promesa de veto?

Yo creo que sí, por dos razones. En primer lugar, porque no hay duda que la situación de los jubilados genera una gran empatía en la sociedad. No solamente porque afecta a seis millones de personas, sino porque tiene círculos concéntricos que abarcan a sus familias y a quienes tienen que, en muchos casos, sostenerlos, en una situación que se hace cada vez más compleja y más difícil.

Quedó muy en evidencia que los jubilados, desgraciadamente, fueron los que más sufrieron esta política de ajuste a partir de la devaluación brutal que en diciembre llevó adelante y se autoimpuso el gobierno de Milei, o le impuso a la sociedad. Además, porque los legisladores, sobre todo en la Cámara de Senadores, han votado a cara descubierta. Es muy difícil que un legislador cambie su voto de manera tan radical, valga la expresión, pero no en el sentido partidario sino en el sentido etimológico de la palabra, de la noche a la mañana, en un tema tan sensible.

Por supuesto que van a haber muchas presiones, no solamente del Gobierno, sino también de algunos grupos económicos que pretenden empujar al Gobierno al fanatismo de un equilibrio fiscal a toda costa, o a cualquier precio, pero yo creo que los dos tercios van a estar.

AG:¿Estos dos tercios que se conformaron para el tema jubilatorio son algo puntual, aislado, o, por el contrario, comienza a verse una nueva conformación en la Cámara de Diputados y de Senadores?¿Hay movimientos que pueden ser a más a corto y mediano plazo, o fue un tema que se logró sólo por el tema jubilatorio?

Yo creo que son, por ahora, coincidencias puntuales, pero que tienen un sentido que van en dirección a que pueden ampliarse muy rápidamente, porque son dos temas distintos.

Por un lado, con esta respuesta, se intenta salvar, o tirarle una soga y sacar de las arenas movedizas, al sector más vulnerable, que es el sector de los jubilados, que fue el preferido por Milei para llevar adelante el ajuste para dibujar un superávit fiscal ficticio. Pero, además, tiene una respuesta positiva, porque no solamente bloqueamos una iniciativa, sino que además proponemos una nueva fórmula previsional que les permita recuperar lo que perdieron con esa devaluación del mes de diciembre y establecer un nuevo régimen de fórmula previsional que siempre esté un poquito por encima de la inflación.

A la vez, en la misma semana, también se ha logrado una coincidencia muy amplia y contundente para rechazar el decreto de necesidad y urgencia que establecía un crecimiento del 3000% de los fondos reservados de la SIDE, llevándolos a 100 mil millones de pesos. Reitero, encima con el agravante de que todo quedaba bajo el manto de fondos reservados. Eso creo que tiene que ver con que el sistema político, con 156 votos, una cifra aplastante, porque no hay antecedentes de un rechazo en el Recinto a un DNU de esas características, representa todo el espectro político. Hasta algunos diputados del PRO, aliados del Gobierno, votó en contra, reflejando que se está formando una manera de rechazar la deriva autoritaria del gobierno de Milei.

Así que por ahora son temas puntuales, pero tienen una perspectiva, en el sentido de que empieza a crearse la sensación de que hay cosas que no hay que permitirle al Gobierno. Ni que acentúe la deriva autoritaria, ni que se lleve por delante en el ajuste a cualquier sector de la sociedad por más vulnerable que sea.

La interna oficialista catapultó a Lousteau al frente de la bicameral de Inteligencia

Elizabeth Peger: ¿Ya tiene fecha de reunión la, ahora conformada, bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia? ¿Qué información van a pedir respecto de en qué se están gastando parte de esos 100 mil millones de pesos de fondos reservados? Le consulto, ya que hay denuncias de algunos legisladores de la oposición que dicen que ya se gastó el 70% o el 80%. ¿Cómo van a trabajar con eso en la comisión?

La Comisión está citada por su presidente para mañana.

Ahora, hay que diferenciar. La comisión tiene como función el control ex post. Nosotros no determinamos las asignaciones de recursos que va a tener todo el Sistema de Inteligencia Nacional, no solamente la CIA, eso lo determina el Ejecutivo. Después, nosotros, sobre esos puntos que se determinan en el Ejecutivo, que en este caso debería ser en el marco de la Ley de Presupuestos, no mediante un decreto de necesidad y urgencia, por eso estamos frente a un desafío institucional, porque además viola la Ley de Administración Financiera.

Ahora nosotros no vamos a hacer un blanqueo de esta situación, porque hay una media sanción de rechazo del decreto.

EP: ¿Van a esperar una definición del Senado en ese sentido?

Sí, en el caso por lo menos de Unión por la Patria, y espero que sea en el caso de todos los que votaron en Diputados en el mismo sentido. Vamos a buscar que esta semana, si fuera posible, el jueves, que en casi todo el Senado se rechace el decreto de necesidad y urgencia. Y que el Ejecutivo envíe sus necesidades, pero de manera transparente, con menciones de los recursos y sus destinos, salvo por supuesto lo que sea efectivamente tareas de inteligencia, en el presupuesto nacional.

En el presupuesto del año pasado, para que se den una idea, las tareas de inteligencia insumían del total del presupuesto destinado a los Organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, entre el 8% y el 10%, ahora insumen el 75%. Ni siquiera un país en guerra tiene el 100% de sus recursos destinados a la inteligencia bajo el concepto de fondos reservados, porque usted no necesita fondos reservados para comprar un ascensor o papel higiénico, salvo que crea que eso le da un margen de manejo discrecional que después se desvíe para otro lado.

Se demora la ‘puesta a punto’ de la nueva estructura de la SIDE

Claudio Mardones: Nos cuenta que mañana se reúne la Bicameral de Inteligencia, hay un interés para ver si pueden llegar a los dos tercios en el Senado y poner el tratamiento del DNU 656. Ahora, ¿no teme que el radicalismo y que algunos impulsores del rechazo del decreto de los fondos reservados en Diputados se agarre de la constitución de la Bicameral de Inteligencia para pedir más tiempo? Se lo pregunto porque usted lo dice con claridad, que el análisis de los fondos reservados es cuando ya se consumaron, así que todavía queda un camino, pero se ve que el oficialismo está muy empeñado en agarrarse de la constitución de la Bicameral, en la definición de sus nuevas autoridades para decir que está abierta la bicameral, por lo que no hay que rechazar el DNU de los fondos reservados en el Senado. ¿Cree que eso puede estallar ahora y darle más tiempo al decreto de Fondos Reservados?

Eso va a ser seguramente un argumento que, como usted dice, el oficialismo va a tratar de utilizar. Y lo viene utilizando desde hace ya unas semanas atrás. Sin lugar a dudas van a intentar ese camino y otros más.

Van a tratar de levantar el cúpulo a la inminencia de un ataque terrorista, en un país donde felizmente desde hace ya muchos años, y no lo digo yo sino la Procuración Fiscal determina cuando hace el balance del año, en Argentina hubo cero ataques terroristas durante muchos años continuados.

El único ataque terrorista que hubo en Argentina, en realidad, fue el intento de asesinato de la ex vicepresidenta en el 2023. Ese fue el último hecho de intento terrorista que hubo en la Argentina. Digo esto porque la gente del Gobierno es muy rara.

Yo creo que Milei no se da cuenta de que Bullrich y Petri lo arrastran a una situación muy compleja. Porque por un lado votan el RIGI, dicen que la Argentina está abierta a las grandes inversiones y, por el otro lado, dicen que la Argentina está bajo riesgo de un brutal ataque terrorista. Esa no es precisamente una manera de alentar inversiones.

Además, si hay algún tipo de riesgo es porque el Gobierno tomó decisiones geopolíticas absolutamente insensatas que no tenían nada que ver con el interés nacional. ¿Por qué de pronto nosotros tenemos que ser miembros plenos de la OTAN y ceder el manejo a la OTAN desde la base de Malvinas desde el Atlántico Sur? ¿Por qué tenemos que trasladar la embajada argentina, desde Tel Aviv a Jerusalén, metiéndonos en un conflicto donde históricamente la Argentina siempre propugnó la paz a partir de las fronteras de 1947 y la existencia de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina?

Diputados: Luis Petri defenderá la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de terrorismo

Todas esas cuestiones también tienen que ver con la irresponsabilidad de la política exterior de la Argentina, por eso digo que hay gente muy rara, que por un lado pide una ley antimafia, pero, por otro, dicta una ley de blanqueo que es tan flexible y liberal que acepta plata que proviene del narcotráfico, la venta de armas, o lo que fuere, sin que haya ningún tipo de impedimento. Hay que estar siempre muy atento frente a esto.

Creo que Bullrich le hace muy mal a este Gobierno, así como le hizo muy mal a los gobiernos anteriores, porque cada vez que ella aparece en escena lo hace al lado de la violencia institucional. Cuando se suicidó Nisman, 40 llamadas telefónicas la noche anterior hostigándolo, después apareció el caso Santiago Maldonado siendo ministra, después el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, después infinidad de indicios de ella y sus colaboradores acerca del episodio de Cristina Kirchner. Es un problema.

Después te inventa que hay terroristas y agarran chicos de Yemen, y uno resulta que era un profesor de ping-pong, o dice que hay terroristas porque agarró un pibe de apellido árabe en el barrio de Floresta que tenía una escopeta de doble caña. Es muy problemático el tener un manejo de ese tipo, porque siempre pone al país al borde y al límite de situaciones que deberíamos tener ni siquiera controladas porque no forman parte de una problemática, salvo que algún loco esté pensando en una actividad de falsa bandera para crear una situación de inestabilidad.

MVB FM