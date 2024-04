Israel pide cuidar las embajadas y en Argentina hay estado de alerta

La Embajada de Israel en Argentina continúa, de momento, con sus actividades habituales a pesar de la orden de Tel Aviv de cerrar, por lo menos, treinta sedes diplomáticas en diferentes partes del mundo como forma de protección ante una muy probable respuesta iraní al bombardeo israelí en Damasco, Siria.

A pesar de ello, en el caso argentino está previsto mantener un sistema de contacto directo con el Ministerio de Seguridad nacional y el porteño ante cualquier eventualidad o amenaza.

Desde el ataque del 7 de octubre de 2023 las embajadas israelíes se encuentran en alerta y adoptaron medidas de seguridad más rigurosas, así como también se multiplicó la protección de todas las instituciones judías del mundo, incluidos los colegios y clubes de la comunidad en Argentina.

Sin embargo, a pesar de los antecedentes en el país, del atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Argentina (el 17 de marzo 1992) y el posterior ataque contra la AMIA (el 18 de julio 1994), y luego de la operación en Siria, hasta ayer, la embajada en Buenos Aires no cerró sus puertas temporalmente.

No fue lo mismo que ocurrió en Roma y en otras partes del mundo, donde a pedido del gobierno israelí tuvieron que cerrar preventivamente.

En este contexto, Irán está decidido a responder a la operación de asesinato contra altos mandos del régimen de Teherán y la seguridad israelí está preparada para ello.

Así lo confirmó el diario israelí Haaretz: “En el sistema de seguridad de Israel existe un alto nivel de vigilancia y alerta, en el contexto de la posibilidad de un ataque de venganza”.

“Esto puede incluir uno o más de los siguientes escenarios: un ataque directo con drones y misiles de crucero, desde el propio Irán, contra sitios de infraestructura en Israel; un lanzamiento aún más masivo de cohetes desde el Líbano o Siria a través de mensajeros que operan en la región; o un intento de atacar una de las embajadas israelíes en el extranjero”, se puede leer en el prestigioso diario israelí.

Fuentes cercanas a las instituciones de la comunidad afirmaron a PERFIL que se apunta a mantener a puertas cerradas de forma temporal, principalmente, a los consulados europeos.

Por su parte, un funcionario iraní dijo que Estados Unidos le pidió al país árabe que no ataque instituciones estadounidenses. La decisión de qué embajadas cerrar se toma en cuenta según el grado de riesgo de cada país en particular. Si bien Israel no se adjudicó el ataque en Damasco del lunes pasado en el que el edificio iraní en la capital siria quedó destruido, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que “Teherán ha trabajado en contra de nosotros tanto directamente como a través de sus emisarios y, por lo tanto, Israel ha trabajado contra Irán y sus emisarios, tanto defensiva como ofensivamente”.

El estado de alerta aumentó en los últimos días, y el comandante israelí Aharon Haliva, a cargo de la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo sostiene: “No estamos convencidos de que lo peor ya haya pasado. Estamos enfrentando días muy complicados”. Expertos en seguridad explicaron que el territorio israelí es el que corre mayor peligro, seguido por las embajadas, y por último las instituciones comunitarias.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, comunicó en sus redes sociales: “Atacamos a nuestro enemigo con fuerza en todos los sectores de combate y, por lo tanto, debemos promover la vigilancia en todos los sistemas de defensa, en el aire y en tierra”.

Es por eso que algunos embajadores israelíes, que siguen un estricto protocolo de seguridad, no saldrán a mostrarse en público.