El "palazo" de Grabois con chicana incluida para los senadores de UxP por el aumento de sueldos

Después de que se conociera el aumento aprobado en los sueldos de los senadores, que pasarán a cobrar alrededor de 9 millones de pesos, el dirigente social Juan Grabois apuntó duramente contra los legisladores, incluyendo a sus compañeros de Unión por la Patria (UxP). Además, le dejó un mensaje al presidente Javier Milei, que también había criticado la medida.

“Si no te da vergüenza cobrar nueve palos en nombre de 'la libertad' o de la justicia social mientras 1,5 millón de pibes se van a dormir sin comer estamos mal loco. Es un afano. Ni en Europa cobran así y no tienen 55% de pobres”, comenzó diciendo el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a través de una publicación en la red social X.

Victoria Villarruel se desligó de los aumentos a senadores: "Es su responsabilidad desengancharse de las paritarias"

"Seas de LLA (La Libertad Avanza), JxC (Juntos por el Cambio) o UP es indigno", prosiguió el líder social. En ese sentido, chicaneó a los legisladores del espacio por los que en 2023 fue precandidato a presidente en las PASO: "Sobre todo si sos de UP porque estás para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, no la injusticia y los privilegios".

"Nueve palos ¿estamos todos locos? Entre la libertad de morirte de hambre del Gobierno empobrecedor y la disociación con la realidad de la casta nunca ajustada vamos derechito a la disolución nacional", consideró Grabois, en un tono similar al reclamo que había manifestado Milei durante su descargo.

Por otro lado, le pidió especialmente a los senadores del peronismo que no acepten el incremento en sus dietas, que se enganchó a las paritarias que cerraron los trabajadores de la Cámara Alta. “Espero que mis compañeros de Unión por la Patria rechacen esta mierda, lo donen, lo devuelvan, pero basta de escupirle en la cara a la gente que no da más", comentó.

Hacia el final de su posteo, el militante social también cargó contra el Jefe de Estado, que había salido a criticar en duros términos lo ocurrido, calificando el aumento como un acto de "traición a todo el pueblo argentino", renovando su su discurso anticasta. "Milei no te hagas el gil porque tu partido preside ambas Cámaras del Congreso”, concluyó.

El aumento a los senadores: Villarruel se despegó

Este lunes, el Senado acordó un aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar más de 8 millones de pesos mensuales en septiembre.

El primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1 de agosto. En medio de las críticas que recibió, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a despegarse de la polémica al explicar que se trata de un tema en el que no puede intervenir.

Mediante una historia de Instagram, la presidenta del Senado indicó: “Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias de los empleados".

